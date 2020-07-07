Направление магнитного поля Земли меняется быстрее, чем считалось

Магнитное поле важно не только для навигационных систем, но и для защиты от внеземного излучения и удерживания атмосферы. Понимание того, как оно меняется и как работает, невероятно важно. Новое исследование, проведенное Университетом Лидса и Калифорнийским университетом в Сан-Диего показало, что изменения в направлении магнитного поля Земли могут происходить в 10 раз быстрее, чем считалось ранее.

Магнитное поле постоянно меняется. Сегодня отслеживать эти изменения достаточно легко благодаря спутникам, однако оно существовало задолго до появления таких устройств. Чтобы «прочитать» эволюцию магнитного поля, ученые анализируют осадочные породы и лавовые потоки. Но изучение через эти источники не всегда может быть достоверным и оправданным.

В новом исследовании ученые описывают иной подход. Они объединили компьютерное моделирование процесса генерации поля с реконструкцией временных вариаций за последние 100 000 лет.