Направление магнитного поля Земли меняется быстрее, чем считалось

Магнитное поле важно не только для навигационных систем, но и для защиты от внеземного излучения и удерживания атмосферы. Понимание того, как оно меняется и как работает, невероятно важно. Новое исследование, проведенное Университетом Лидса и Калифорнийским университетом в Сан-Диего показало, что изменения в направлении магнитного поля Земли могут происходить в 10 раз быстрее, чем считалось ранее.
Магнитное поле постоянно меняется. Сегодня отслеживать эти изменения достаточно легко благодаря спутникам, однако оно существовало задолго до появления таких устройств. Чтобы «прочитать» эволюцию магнитного поля, ученые анализируют осадочные породы и лавовые потоки. Но изучение через эти источники не всегда может быть достоверным и оправданным.
В новом исследовании ученые описывают иной подход. Они объединили компьютерное моделирование процесса генерации поля с реконструкцией временных вариаций за последние 100 000 лет.
Исследование, опубликованное в журнале Nature Communications, показывает, что изменения в направлении магнитного поля Земли достигают скорости, которая в 10 раз превышает самые быстрые зарегистрированные колебания до настоящего времени.
Полученные данные показывают, что эти быстрые изменения связаны с локальным ослаблением магнитного поля. Это означает, что перемены обычно происходят во времена, когда поле имеет обратную полярность или во время геомагнитных экскурсий, когда ось диполя перемещается далеко от расположения Северного и Южного географических полюсов.
Детальный анализ показывает, что самые быстрые изменения направления связаны с перемещениями потоков в жидком ядре. Такие явления распространены в более низких широтах, что предполагает, что будущие исследования должны быть сосредоточены в этих областях.
Сейчас авторы работы говорят: «Мы имеем очень неполные знания о нашем магнитном поле, которым не более 400 лет. Поскольку эти быстрые изменения представляют собой некоторые из наиболее экстремальных проявлений поведения жидкого ядра, они могут дать важную информацию о поведении глубинных слоёв Земли». (доктор Дэвис)