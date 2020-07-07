5-секундный утренний ритуал, который помогает настроить себя на успех

Многие успешные люди любят рассказывать о своих экстремальных утренних ритуалах, благодаря которым они добиваются еще большего успеха. Так, Тим Кук из Apple просыпается в то время, когда большинство из нас видят десятый сон – в 3:45 утра, Ричард Брэнсон занимается серфингом на рассвете, а Тони Роббинс каждое утро принимает ледяной душ. Но есть и исключения.

К примеру, Джефф Безос известен тем, что любит хорошенько отдохнуть утром – он попросту отказывается назначать любые важные встречи ранее 10 утра. Как оказалось, и генеральный директор Microsoft Сатья Наделла также предпочитает начинать свой день в более свободном темпе.

В интервью журналу «Time» Наделла рассказал о невероятно быстром, но при этом очень полезном утреннем ритуале.