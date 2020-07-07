5-секундный утренний ритуал, который помогает настроить себя на успех

Многие успешные люди любят рассказывать о своих экстремальных утренних ритуалах, благодаря которым они добиваются еще большего успеха. Так, Тим Кук из Apple просыпается в то время, когда большинство из нас видят десятый сон – в 3:45 утра, Ричард Брэнсон занимается серфингом на рассвете, а Тони Роббинс каждое утро принимает ледяной душ. Но есть и исключения.
К примеру, Джефф Безос известен тем, что любит хорошенько отдохнуть утром – он попросту отказывается назначать любые важные встречи ранее 10 утра. Как оказалось, и генеральный директор Microsoft Сатья Наделла также предпочитает начинать свой день в более свободном темпе.
В интервью журналу «Time» Наделла рассказал о невероятно быстром, но при этом очень полезном утреннем ритуале.
Пять секунд осознанности в начале дня
Как объясняет Наделла, интерес к осознанности ему привила мать, которая была ученой, изучавшей санскрит. Она предпочитала практики, описанные в старинных текстах, но сам Наделла создал для себя куда более легкий и простой ритуал.
«Я позаимствовал его у доктора, занимавшегося улучшением показателей футбольной команды «Seattle Seahawk», – рассказал Наделла. – Первое, что я делаю, открыв поутру глаза, это говорю «спасибо» за все, что у меня есть, и за то, что мне есть, к чему стремиться. Вот и все. Проще не придумаешь, но учитывая, что это становится моим первым сознательным поступком в начале дня, это невероятно полезно».
Наука благодарности
Искренняя благодарность за все, что у вас есть, и попытка взглянуть в будущее с оптимизмом занимает не больше нескольких секунд, но, несмотря на простоту ритуала, он действительно работает – и этому есть множество подтверждений. Да-да, попытка задать себе позитивный настрой на весь последующий день может действительно оказать ощутимое влияние на то, как он пройдет.
Во-первых, психологи утверждают, что небольшие ритуалы подобного рода (к примеру, регулярное чтение мантры, помогающей избавиться от тревожности, разрывание или сжигание листка бумаги, на котором вы написали о своих негативных чувствах, или прослушивание одной и той же любимой песни перед важной встречей) могут оказать сильное позитивное воздействие на настроение и способность справляться с жизненными испытаниями.
Во-вторых, ритуал Наделлы основан на том, что поутру он направляет все свое внимание на благодарность, а искренняя благодарность – это, по мнению ученых, еще один верный способ улучшить свое чувство благополучия. Нейробиологи считают, что чувство оптимизма похоже на мускулы нашего тела в том, что его можно тренировать. Чем больше мы будем тренироваться видеть хорошее в окружающей действительности, тем проще нам будет это делать.
Выделяя немного времени на благодарность судьбе в начале каждого дня, Наделла учит свой мозг распознавать любые, даже самые крохотные поводы для того, чтобы быть счастливым, и возможности для роста. Стоит ли удивляться, что в результате даже самый мрачный день становится хоть немного, но ярче?
Так что… Если у вас найдется хотя бы несколько свободных секунд поутру (а они наверняка найдутся), попробуйте ритуал Наделлы и посмотрите, как он повлияет на ваше отношение к грядущему дню.