НА ОКНАХ ДОМОВ В СССР МОЖНО БЫЛО УВИДЕТЬ ТАКИЕ КОЗЫРЬКИ. ЗАЧЕМ ОНИ НУЖНЫ

Что бы ни говорили о Советском Союзе, но всё-таки в той стране многие нововведения делались с мыслью о простых людях. Пусть они не всегда были понятны большинству, но всё же. К примеру, до сих пор на домах, которые строились в те времена, можно увидеть бетонные козырьки на окнах. Они чем-то напоминают жалюзи, но мало кому известно их предназначение.
Строение козырьков
Многим людям подобные козырьки напоминают некие дзоты для стрельбы. Действительно, две бетонные полоски, которые прикрывают окно. Между ними есть прямоугольное отверстие.
Могу с уверенностью сказать, что многие молодые архитекторы, которые впервые видят подобные козырьки, понятия не имеют, зачем они нужны. Но сегодня мы откроем эту тайну.
Легенды
Прежде чем рассказать о настоящем предназначении бетонных козырьков, мы вспомним самую популярную городскую легенду, связанную с ними. В СССР часто ходили слухи, что страна в любой момент должна быть готова к войне. Дескать, калибр макарон совпадал с калибром патронов, чтобы всегда можно было переоборудовать предприятие на службу армии.
Вот и козырьки, по мнению многих, должны были каким-то образом защитить окна в случае обстрела или бомбардировки. Вот только подробности их функционала никому неизвестны.
Бетонные козырьки: зачем они нужны
На самом деле подобные устройства нужны были для проветривания помещений. Подобный козырек создавал дополнительную тягу, которая помогала избавляться от теплого воздуха, скопившегося в верхней части квартиры. При этом в комнату поступал свежий. Весьма полезная штука в те времена, когда кондиционеров еще не было.
Современные архитекторы утверждают, что эффективность подобных козырьков была невысокой. Ну а с появлением кондиционеров в квартирах пропала надобность их строить. С другой стороны, жильцы подобных домов говорят, что у них в доме всегда поддерживалась комфортная температура, даже в самые жаркие дни.
Вот такой интересный экскурс в историю. Надеемся, наш материал показался тебе занимательным. Мы смогли совершить небольшое путешествие в прошлое всего за несколько минут. Теперь ты знаешь немного больше, а значит день был прожит не зря!