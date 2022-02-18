НА ОКНАХ ДОМОВ В СССР МОЖНО БЫЛО УВИДЕТЬ ТАКИЕ КОЗЫРЬКИ. ЗАЧЕМ ОНИ НУЖНЫ

Что бы ни говорили о Советском Союзе, но всё-таки в той стране многие нововведения делались с мыслью о простых людях. Пусть они не всегда были понятны большинству, но всё же. К примеру, до сих пор на домах, которые строились в те времена, можно увидеть бетонные козырьки на окнах. Они чем-то напоминают жалюзи, но мало кому известно их предназначение.

Строение козырьков

Многим людям подобные козырьки напоминают некие дзоты для стрельбы. Действительно, две бетонные полоски, которые прикрывают окно. Между ними есть прямоугольное отверстие.