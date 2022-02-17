Как получить желаемое без надрыва. Отрывок из книги «Вернуть вкус к жизни»

Реализация планов — это такой же навык, как и все остальные, его вполне можно тренировать. Наталья Керре в своей книге «Вернуть вкус к жизни» рассказывает, как сделать процесс достижения целей комфортным и приятным. Делимся отрывком из книги.

А что такое, собственно, «цель», к достижению которой нас регулярно призывают стремиться мотивирующие ораторы, коучи и психотерапевты всех мастей? Я понимаю цель как осознанное представление о результате, который должен быть достигнут путем направленных усилий человека в процессе его взаимодействия с другими людьми.

В этом мире полно теорий и методик о поиске правильных целей. Но когда вы ищете цель, подходящую только вам, пусть и нелепую для остальных, стоит обратить внимание лишь на два критерия. Первый — мысли о цели наполняют вас счастьем, вам нравится мечтать о ней, получать информацию о предмете ваших дум из любых источников, это не надоедает. Второй — цель долго не отпускает вас: может, с самого детства, а может, последние полгода. «Долго» — это примерно от трех месяцев с момента, когда идея хватает вас за воротник, встряхивает и говорит: «А ну-ка, посмотри на меня!» И вы день за днем возвращаетесь к ней, хотя бы мельком. Больше никаких критериев нет. Если в вашей голове есть эти два пункта — радость и долгосрочность, — это уже намек на то, что идея хороша и правильна именно для вас, и если она не подходит кому-то другому, это не имеет никакого значения. А значит, имеет смысл хотя бы попробовать ее реализовать. Самое трудное — это начать, сделать тот самый «первый шаг».

Очень много хороших идей и начинаний подкосила мысль, что совершенства достигнуть невозможно, так что не стоит и начинать. «Я не смогу зарабатывать на жизнь оперным пением» — значит, не стоит и начинать посещать уроки вокала, хотя мечтала об этом с трех лет. «Мне не стоит начинать учиться танцевать, потому что я никогда не стану профессиональным танцовщиком» — значит, прощаемся с мечтой о танцклассе. «Я пишу с ошибками» — значит, никогда не смогу быть писателем (хотя есть редакторы) и не стоит даже пытаться записывать те истории, которые рождаются в голове. И самое мое любимое — «мне поздно». Мне уже двадцать, тридцать, сорок — все мои поезда ушли. Но решать, ушли ваши поезда или нет, только вам. Никто не стоит над вами с секундомером и не бьет по лицу каждый раз, когда вы выходите из тайминга. Только вы решаете — долбиться головой о перрон или поднять голову и увидеть над ним расписание, где еще полным-полно рейсов. Достижение мастерства в любой выбранной области — всего лишь побочный продукт, который может получиться, а может — нет, ну да и бог с ним. Если вы ставите своей целью сразу сделать все идеально, безупречно, собрать все медали и похвальные грамоты — вы проиграли, даже не начав действовать.

Гораздо важнее тот процесс, в который вы вовлечены, те маленькие шаги, которые вы делаете в направлении своей мечты каждый день.

Получать удовольствие от процесса — это уже достаточный повод чем-то заняться. Вся наша жизнь, по большому счету, это всего лишь процесс движения от колыбели «до крестика». Когда вам в очередной раз покажется, что если и ставить цель, то такую, при достижении которой вам возведут памятник на площади, а на маленькие «хотелки» и размениваться не стоит, — подумайте, ведь через лет от любых достижений не останется и эха. Забывают даже самых великих, знаменитых, значимых людей. Постепенно стираются даже самые громкие имена. Так стоит ли заморачиваться по поводу этой мифической «великой» цели, если можно наслаждаться процессом собственной жизни здесь и сейчас?

Часто человек не может сделать ничего для реализации цели потому, что планирует сразу нечто огромное и масштабное и цель сразу подавляет своим величием. «Хочу заработать миллион», — думает человек. Представляет чемодан денег и сразу понимает: это что-то такое огромное, недостижимое, оно даже в воображение не вмещается, не то что в руки. «Хочу замуж за статусного мужчину», — думает женщина.

Представляет прекрасного принца, смотрит мимоходом в коридоре в зеркало — и видит там себя в халате и домашних тапочках, лак на мизинце облупился. Думает «куда мне» и отказывается от мечты, даже не сделав ни шага.Человек мечтает петь. Смотрит шоу, в которые вложены миллионы долларов, с профессиональным светом, декорациями, гримом, профессиональными участниками и вздыхает: «Они артисты, знают, как петь и двигаться на сцене, куда мне» — и даже ничего не пытается сделать.

У вас есть мечта? Огромная и недостижимая, как вам кажется? Запишите ее. А теперь давайте разложим путь к ней на отдельные отрезки. Что нужно сделать для того, чтобы начать петь на сцене? Найти педагога. Где можно найти педагога? В интернете — почитать объявления специалистов или оставить свой запрос. Видите, это очень простой шаг: просто включить компьютер и найти сайт, где размещают объявления педагоги по вокалу, и предварительно оценить, какую сумму вы готовы отдать за эти услуги. Таким же образом намечаем остальные этапы, дробим цель на сотни маленьких шагов.

Наметьте себе временные рамки, в которые начнете реализовывать задуманное. Лучше, если это будет не меньше трех месяцев: это не очень много и не очень мало. Как раз успеете начать делать первые шаги, оцените изменения и поймете, работает ли выбранная стратегия. Возьмите тетрадь, запишите в нее эти шаги, отмечайте сделанное по мере выполнения. Уже на стадии расписывания станет ясно, что все не так страшно, как казалось вначале. Секрет в том, что пугает только масштабность и абстрактность цели. Но все большое состоит из маленького. Хотите стать миллионером — для началаподумайте, каким путем можете заработать не тридцать тысяч, а пятьдесят.

Любую цель можно разделить на микрочастицы, и она станет не такой пугающей. Хотите похудеть? Просто каждый день кладите в тарелку на одну ложку еды меньше. Пойдите в бассейн, но ходите туда регулярно (и пусть на этом этапе регулярность будет значить один раз в неделю), не нужно сразу пахать в тренажерном зале с большими весами. Мечтаете сменить офисную работу на творческую профессию? Начните постепенно, каждый день писать по десять строчек прозы, стихов, делать один карандашный набросок или разбирать одну новую песню. В самом начале ваша задача — начать двигаться, войти в поток.

Темп и обороты наберете со временем. Выбирайте удобный для себя ритм. Кому-то нужны резкие перемены, «все и сразу», достижение в минимальные сроки максимального результата. Но большинство такой темп только выматывает, отпугивает и разочаровывает. Человек быстро сходит с дистанции от непривычных нагрузок и слишком резких перемен, не успевает адаптироваться к ним и чувствует, что бессилен что-то изменить.

Вам должно быть комфортно в потоке, двигаться вперед желательно постепенно, чтобы не истощаться самому и кардинально не разрушать сложившийся порядок вещей. Перемены окружения и пространства неизбежны, если вы решили что-то изменить в жизни, но они не должны быть шокирующими. Здесь, как нигде, актуален принцип «Тише едешь — дальше будешь». Лучше, получая удовольствие от процесса, позвольте психике постепенно перестроиться под новый образ жизни.

Каждый пройденный этап отмечайте галочкой и обязательно хвалите себя. Можете придумать «ритуальное вознаграждение» на такой случай: поход в ресторан или театр, покупка себе букета цветов. Вы — молодец и заслужили похвалу за очередной шаг вперед. Старайтесь укладываться в намеченный график, но будьте готовы к тому, что, вероятно, захотите остановиться раньше, чем планировали. Это нормально, когда цель в процессе выполнения видоизменяется. Возможно, человек, мечтавший о большой сцене, поймет, что ему достаточно выступлений в небольших клубах раз в месяц. А тот, ктохотел быть блогером-миллионником, станет вести блог для удовольствия (потому что миллионный блог — это очень серьезная работа, требующая нервов и времени, а вы понимаете, что не готовы платить такую цену, но способны несколько видоизменить масштаб мечты).

А возможно, вы поймете, что способны на большее, чем мечтали вначале, и цель, которая сначала казалась огромной и недостижимой, со временем станет всего лишь одним из промежуточных этапов, обрастет «надстройками» и «верхними этажами». Но при всей четкости планирования не привязывайтесь к конкретным датам. Наша жизнь — штука мобильная, вмешаться может куча обстоятельств — от экономического кризиса в стране до вашей болезни. Отмечайте все, что сделано и получилось, но не вгоняйте себя в строгие рамки.

Помните: надо сосредоточиться на процессе, а не на результате. Вообще, чем легче вы относитесь к выполнению планов, тем больше вероятность, что все получится

Это как в компьютерных играх: вам нужно пройти очередной уровень, и если сразу не получилось, вы можете предпринять еще несколько попыток или даже перезагрузить компьютер и начать все сначала. Достижение целей — это игра, квест, а не тяжкая повинность. Если будете относиться к этому как к вынужденной обязанности, без легкости, — инфаркт или нервный срыв вы получите гораздо раньше, чем желаемое. Если начнете воспринимать каждую неудачу как кораблекрушение без шансов на спасение, оплакивать ее, впадать в депрессию, рвать на себе волосы и кричать, что вы конченый неудачник и никогда ничего не сможете, — все силы уйдут на это.

Иногда для того, чтобы получить желаемое прямо сейчас, нам не хватает навыков. Иногда — сил и здоровья. Временами мы делаем неверные шаги, которые заводят в тупик. Это все не повод признать свою мечту невыполнимой. Это значит, что нужно сесть и проанализировать, что вам помешало. И попробовать еще раз, а возможно, и не один. Может, сейчас время реализовать задуманное не пришло и стоит повторить попытку спустя год или пять лет. Помните: это игра, в которой главный герой, принимающий решения, — вы. И эти решения могут быть какими угодно: вы в силах в любой момент передумать и все завершить, перезагрузить игровое поле и начать заново или вовсе сменить игру и начать новую, с совсем другими данными. Самое главное, что вы должны понять в этот момент, — вы не щепка, попавшая в водоворот, а капитан корабля. Даже если вам кажется, что препятствия непреодолимы, можете сменить отношение. И это значит, что ситуацией рулите все-таки вы. Невротическое стремление к идеальности и четкому соблюдению графика — это скорее попытка стать идеальным сверхчеловеком в глазах окружающих, чем умение ловить ветер в свои паруса. Вы не должны быть идеальным ни для себя, ни для других. Так что расслабьтесь.

Пожалуй, один из самых ценных навыков, которые имеет смысл получить, — это умение чередовать напряжение и расслабление

Умение слышать, когда нужно напрячься, а когда расслабиться, забить на все, пролежать два дня на диване, почесывая живот, и потом, со свежими силами, снова взять резкий старт. Научиться не загонять себя, не доводить до такого состояния, когда даже долгожданные результаты будут не в радость, — важное умение. Зачем нужен результат, если в итоге у вас не хватит ни сил, ни эмоций даже порадоваться ему? Если к финишу вы приползете полностью обессиленным, с единственной эмоцией — равнодушием, и единственным желанием — наконец упасть и выспаться?

Ваша задача на первом этапе — наработать навык реализации собственных планов. Когда вы поймете, что все в этом мире, в принципе, выполнимо, легче будет браться за следующие задачи. Выполнение планов — это такой же навык, как и все остальные, он прекрасно прокачивается и тренируется.

Автор Карась Любовь

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