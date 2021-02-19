Моя бабушка говорила: «Не позволяй своим сковородкам сиять ярче себя!»

Когда я стала женой, я тратила как минимум 16 часов в день, наблюдая за тем, чтобы всё было чисто, на случай, если » кто придёт ко мне «, но потом после слов своей бабушки, я обратила внимание, что все те, для кого я так старалась быть «образцовой хозяйкой» очень заняты. Они гуляют, отдыхают, веселятся работая и радуются жизни никому ничего не объясняя!.

А я вся в «— А если вдруг появится кто-то?»…

Я вдруг поняла, что и я не обязана никому объяснять свою домашнюю ситуацию. Людям не интересно, чем я занимаюсь дома весь день. Люди позволяют себе отдыхать, веселиться и радоваться жизни.

Жизнь коротка, наслаждайся!