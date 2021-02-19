Моя бабушка говорила: «Не позволяй своим сковородкам сиять ярче себя!»

Когда я стала женой, я тратила как минимум 16 часов в день, наблюдая за тем, чтобы всё было чисто, на случай, если » кто придёт ко мне «, но потом после слов своей бабушки, я обратила внимание, что все те, для кого я так старалась быть «образцовой хозяйкой» очень заняты. Они гуляют, отдыхают, веселятся работая и радуются жизни никому ничего не объясняя!.
А я вся в «— А если вдруг появится кто-то?»…
Я вдруг поняла, что и я не обязана никому объяснять свою домашнюю ситуацию. Людям не интересно, чем я занимаюсь дома весь день. Люди позволяют себе отдыхать, веселиться и радоваться жизни.
Жизнь коротка, наслаждайся!
Вытрешь пыль… при необходимости. Важнее — успевай нарисовать картину или написать стихотворение, погладить кота или поиграть со своей собакой, прогуляться в удовольствие или навестить друга, приготовить то, что изысканно и вкусно, полить любимые растения…
Дари себе свободное время, чтобы позагорать на пляже или подняться в горы, играй с детьми, слушай музыку, читай книги, интересуйся и наслаждайся жизнью.
Пыль при необходимости… потому что жизнь продолжается на улице. И этот день никогда не вернётся!
Помни, что пока ты ещё молода, есть много вещей, которые ты можешь с лёгкостью сделать сейчас, которые будет не так просто сделать в зрелом возрасте.
И когда ты уйдешь, а мы все когда-нибудь уйдём, мы, в конце концов, тоже станем пылью! И никто не вспомнит, сколько чего ты драила и как часто бегала с тряпкой по дому, зато вспомнят твою улыбку, лучистость твоих глаз, подаренную бескорыстную дружбу, радость и то, чему ты незримо учила мудростью своей жизни…
(автор неизвестен)