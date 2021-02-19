История 4-х русских робинзонов, которые 6 лет и 3 месяца провели на острове

С тех пор как в 1719 году Даниель Дефо опубликовал произведение о моряке, который провёл на необитаемом острове 4 года, всех, кого постигла подобная участь, стали именовать не иначе как робинзонами. Невероятную популярность получили и 4 русских робинзона, которые провели на Шпицбергене 6 лет и 3 месяца. Начиналось всё так.

Весной 1743 года корабль поморов, отправившийся на китовый промысел к Шпицбергену потерпел крушение. В живых остались лишь 4 человека в лице Алексея Химкова, его брата Хрисанфа Химкова, Степана Шарапова и Фёдора Веригина. Их выбросило на ранее неисследованный берег. На их счастье, на острове нашлась старая заброшенная зимовка, правда, совершенно пустая. Из имеющегося оружия у несчастного «квартета» было только ружьё, 12 зарядов к нему и ножи. Вообще, по острову бегали олени, песцы и прочие звери — первое время было,чем питаться. Но встал вопрос — что делать, когда закончатся все пули? На счастье бедолаг, им снова улыбнулась удача — они нашли корень сосны, загнутый как лук. Из гвоздей, которые вынули из корабельных досок, сделали наконечники стрел. Позже соорудили удочки. Так ватага поморов и жила несколько месяцев подряд.

За это время они истратили 9 пуль — Большая часть в целях самообороны ушла на медведей. Учуяв запах еды, мишки не раз ломились в избу. Кстати, из их шкур поморы сшили себе тёплые шубы. Иголки моряки сделали из проволоки, а нитки из оленьих жил. Была и другая проблема — цинга. Север — ни фруктов, ни овощей нет же! Из этой ситуации выкручивались по-крестьянски просто — ели коренья и пили тёплую оленью кровь. К сожалению, 35-летнему Фёдору

Веригину это не помогло. Он скончался в той самой избушке — всего за год до чудесного спасения из ледяного плена.

Как-то поморы увидели на горизонте корабль. Они разожгли костры, на высокую палку повесили оленью шкуру и стали размахивать ей, как флагом. Это оказались другие поморы.