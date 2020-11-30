Монолиты растут по миру, как будто грибы

На протяжении прошлой недели газеты и телевизоры всего мира без умолку трещали о странном монолите, найденном в штате Юта. Какие-то умельцы пытались его даже ковырять и сверлить в поиске свидетельств внеземной жизни, однако, ко всеобщему разочарованию монолит пропал – так же внезапно, как и появился. Кто его удалил – непонятно.

Как сообщает сайт BLM ( Black Lives Matter Bureau of Land Management, Бюро землеустройства штата Юта) – «Нельзя незаконно устанавливать конструкции или предметы искусства на государственных землях, находящихся под федеральным управлением, независимо от того, с какой вы планеты. Тем не менее, мы получили достоверные сообщения о том, что незаконно установленная конструкция, именуемая «монолитом», была удалена с государственных земель Бюро землепользования (BLM) неизвестной стороной. BLM не удаляло строение, которое считается частной собственностью».

В общем, монолит только обрастает загадками. По официальной версии его смонтировали киношники, которые потом его бросили и теперь как бы прислали вертолет и выкопали среди ночи реквизит, однако, все мы знаем, что в Розуэлле также упал как бы метеозонд, поэтому, что там и как было на самом деле можно только гадать. А тем временем интересные новости приходят из Румынии:

Как сообщает румынская пресса, эта штука была найдена 26 ноября на холме Батка-Доамней в городе Пьятра-Нямц, расположенном в северо-восточной части Румынии. Официальные лица говорят, что до сих пор не знают, кому принадлежит монолит, и начали расследование, почему он там находится.

Высота этой железки около 4-х метров, поставили его недалеко от Петродавской дакийской крепости – известной местной археологической достопримечательности. Крепость является старейшим историческим памятником Румынии и считается, что она была разрушена римлянами во 2 веке нашей эры.

Кроме того, как все обратили внимание, что монолит как бы смотрит на гору Чахлау, которая у местных жителей называется Священная гора. То есть там раньше было какое-то капище или что-то в этом роде. Возможно, что в доримские времена на горе приземлялся блестящий железный пепелац и какие-то люди в космических костюмах из фольги вручили местному Моисею молоток и зубило, после чего он под диктовку начал рубить скрижали.

Еще один интересный момент – местом для американского монолита была выбрана Юта, где неподалеку Йеллоустоун и всё такое. А монолит в Румынии воткнули так, словно хотели пометить Зону Вранча – самую опасную сейсмическую область Европы.

Наконец, есть еще одна необычная вещь во всем этом – относительная близость монолита к Болгарии, где есть такое странное место, как так называемая «Дыра Царичины».

Место это очень загадочное и бывалые товарищи прапорщики из ЮГВ рассказывали, что там что-то рыли еще фошисты, но что – никто не знает. Один местный сочувствующий пришел как-то в советскую комендатуру и обещал за печеньки выдать страшную фошистскую военную тайну. Советские полевые командиры от него отмахнулись, но, как и положено, доложили о клоуне в Москву, а из Москвы тут же пришла команда допросить болгарина. Но когда к нему прикатило НКВД – чувак уже остывал. Причем, казнили его очень символично – выколов глаза, отрезав язык, уши и пальцы, то есть “ничего не вижу, ничего не слышу, никому ничего не скажу”.

Конечно, бывалые товарищи старшие прапорщики могут рассказать молодым товарищам офицерам за стаканом и не такое, но так как-то совпало, что когда воинству советских воинов-освободителей болгары дали под зад, 6 декабря 1990 года в район городка Царичина выдвинулось болгарское воинство – с лопатами, шагающими экскаваторами и фонариками:

Место оцепили, людям настучали по головам и местные даже подумали, что проклятые фошисты вернулись. Назывался этот цирк «Операция Световой луч» и она фигурирует в официальных бумагах МО Болгарии. Потом туда пригнали экстрасенса по имени Елизавета Логинова, которая и стала причиной утечки.

По словам Лизы там нашли какой-то тоннель, который шел под землю по спирали и упирался в какую-то плиту, покрытую непонятными знаками. Надпись выглядела как-то так:

Лиза сообщила военным, что эта плита – что-то типа защитной пробки, которую трогать нельзя. Дальше идет вход в Ад и там сидят какие-то существа, посылающие телепатические сообщения угрожающего характера.

Тогда военные слегка струхнули побежали к Ванге. Ванга их уже ждала и сказала так:

«Когда вы начали раскопки в Царичине, пришельцы сказали мне, что исследования нужно прекратить. Не копай, не твое время! Есть центр Земли — на глубине 2000 км там есть кристаллы. Один большой, как солнце. Не трогайте его!

Люди не дойдут до него, но нарушат атмосферу. Это большой кристалл, который опасен и будет оставаться там до тех пор, пока Земля существует. Он контролирует ее движение. Прекратите копать, потому что иначе Земля погибнет. Наступят тяжелые дни для вашего народа. Будет много новых, страшных болезней, если копать в Царичине.

В дыре находится преисподняя, ​​но это не ад. Там есть такие же живые люди, как вы, но их происхождение другое. Там же находится космическое устройство. Его послала внеземная цивилизация. Там внизу космонавты. Тысячи лет назад, когда вашей страны не существовало, цивилизация с другой планеты отправила на Землю космический корабль с тремя космонавтами. Это были не люди, а роботы.

Их отправили исследовать жизнь на Земле, но они получили повреждения, и космический корабль потерпел крушение в Царичине. С каждым метром копания будет излучаться все больше и больше радиации. Не копайся в яме Царичины, сейчас не твое время!»

Услышав такие страшные вещи болгарские вояки слегка обалдели, после чего пригнали в этот район бетоновозы и залили все цементом, а на все вопросы журналистов теперь только пожимают плечами и двигают погоны поближе к ушам. Ходить по этому бетону можно, но копать там нельзя:

Румыния, конечно, не Болгария и румынский монолит от Царичины далековато. Но, кто читал Глубинную книгу Владимира Пятибрата, тот знает про такие же страшные истории с охраняемыми НКВД подземельями по всему побережью Черного моря. И по легенде там, под этим морем или под горами Кавказа что-то такое лежит. А на выходах из этой области местные устраивали какие-то капища.

Теперь посмотрим, что там с этим румынским монолитом вблизи:

То есть при просмотре в упор на монолите тоже не то какая-то грубая полировка, не то кодировка. И тут еще Ванга со своими подземными кристаллами, от которых будут распространятся новые болезни. И еще намечается 22/12/2020 – дата с пятью двойками, о которой Ванга тоже предупреждала.

В общем, может быть эта новая история с монолитом – просто какой-то цирк местных клоунов, а может быть за этими монолитами стоят и не клоуны, а эти железяки как-то растут или материализуются из-под земли. В этом свете появление других монолитов в других местах мы уже совсем не исключаем, так что следим за развитием событий.

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