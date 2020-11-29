Древние считали, что болезнь — это разговор Бога с Человеком. Болезнь дается, когда человек поступает неправильно, пренебрегая законами Космоса, законами Бога. Можно найти источник своей болезни, излечиться, а затем, постараться жить правильно, чтобы не болеть.

Поиск причины включает в себя несколько разнообразных приемов. Когда человек знает, за что дается данная болезнь, спектр поиска заметно сужается, а если причина неизвестна, то первое, что нужно сделать — вспомнить и тщательно проанализировать все события, которые произошли с человеком в течение суток перед появлением первых признаков боли или недомогания. Дело в том, что по природным законам наказание настигает человека в течение суток после нарушения им какого-либо закона. Пример: В пять часов вечера у вас заболело горло.1 способ:

Вам нужно искать какие-то конфликты с людьми, которые произошли со вчерашнего вечера. Вспомните, кто обижался на вас, кто был чем-то недоволен, возмущен, с кем на тонком уровне происходила борьба.

2 способ:

Если ничего обнаружить не удается, можно пробовать следующую технику: сядьте одни в комнате, в спокойном состоянии и мысленно вызовите образы всех людей, с которыми вы сталкивались в течение суток. Каждого мысленно спрашивайте: «Из-за тебя болезни?». Обычно случается, что тот человек, от которого вы получили наказание вспыхнет ярче, чем остальные на вашем мысленном экране. Тогда спросите его, на что он обиделся, в чем его претензия. Если он не отвечает, постарайтесь сами понять свое нарушение.

3 способ:

Предположим, вам не удалось найти причину. Можно мысленно обратиться к своим силам и попросить показать причину во сне. Во сне вы попадете в ситуации, похожие на ту, которая вызвала болезнь, но там нарушение законов будет виднее.

4 способ:

Это один из основных способов, построенный на законе подобия. Очень часто случается, что заболевание по своей форме, внешнему виду, характеру болевых ощущений и области расположения на теле напоминает наше нарушение.

Если у вас заболела голова, то обратите сразу внимание на характер боли. Очень часто он бывает давящим, и это может быть связано с тем, что вы на кого-то оказали психологическое давление и получили сдачу. Если сердце закололо, то вероятнее всего, вы кого-то «укололи по сердцу».

Язвы желудка и кишечника непосредственно связаны с язвительностью в общении.

Зубная боль связана с критикой, которую образно можно представить так, будто мы кого-то покусываем.

Когда болит горло и имеется кашель, то он часто похож на лай, а разве не похожа на лай та энергия, с которой мы осуждаем своих близких и знакомых, если спорим и что-то доказываем? В русском языке есть выражение, описывающее такое поведение: «лаются как собаки».

Есть еще один ключ для поиска причин болезней, также построенный на законе подобия. У кого-то заболели коленные суставы. Ставится ключевой вопрос: «Что эта боль мешает человеку делать?». Ответ — она мешает ему ходить и быть гибким. Значит, он сам мешает кому-то идти по жизни своим путем и быть гибким, т. е. свободным в своих желаниях, решениях, выборах.

На физическом уровне к нам возвращается то, что мы делаем людям психологически и энергетически. В данном случае рассматривался пример из целительской практики, когда муж поучал жену, как надо поступать в разных ситуациях. Эти поучения носили категоричный, авторитарный характер, у мужа была большая уверенность в своей правоте и внутренняя гордыня. Жена, доверяя авторитету мужа, сначала пыталась сделать так, как он говорил, но потом обнаружила, что это не соответствует ее природе, возмутилась, отбросила его поучения и стала поступать по-своему. Как раз в то время, когда она возмутилась, у мужа заболели колени (полиартрит).

Другой пример: на целительство приходит женщина, у которой началось сильное раздражение кожи в паховой области. Ставим вопрос: «Что это ей мешает делать?». Мешает заниматься любовью. Значит она кому-то мешает заниматься любовью? Не так буквально. Попробуем расширить вопрос — эта болячка мешает ей в каком-то смысле быть женщиной. Значит — она мешает кому-то подобным образом. Вскоре, из дальнейшего разговора, выясняется, что недавно ее муж проявил в общении с ней качества, которые она не может считать мужскими, достойными рыцаря. Его поведение не соответствовало ее представлению о том, каким должен быть мужчина и она стала обижаться, возмущаться, ее мысли носили презрительный характер: «Фи! Это не по-мужски… Это не мужик!». Муж почувствовал эту энергию и обиделся в свою очередь. Его обида вызвала болезнь у жены т. к. у нее было нарушение природного закона — нападение презрением.

Могут спросить: «А почему же не болеет муж?». Мы не знаем, нарушал ли он природные законы своими поступками. К нам на целительство пришла жена и фактом является то, что его поведение не соответствовало ее представлениям о мужских качествах, но ведь ее представление сформировано под влиянием среды, где она воспитывалась, а эта среда могла иметь свои законы, не соответствующие природным. Женщина извинилась в астрале и через день воспаление исчезло.

5 способ:

Можно попросить свои силы подвести к вам людей, у которых есть такое же нарушение, как у вас. Со стороны нарушения виднее, они бросаются в глаза, а особенно если направлены на вас. Попросите, чтобы вас столкнули с такими людьми в течение какого-то срока, например недели. Эту неделю нужно быть очень чутким и внимательным ко всему, что будет происходить вокруг. Каждое событие может быть знаком, подсказкой. Если все же в дневной суете вы забылись, то сядьте вечером перед сном, и просмотрите весь день, не было ли у кого-то поведения, похожего на ваше.

6 способ:

Применяется при хронических болезнях, причину которых человек никак не может у себя найти. Попросите свои силы слегка обострять заболевание сразу после, или даже во время ситуации, где вы нарушите закон.

Допустим, у вас язва желудка. Она то чувствуется, то не чувствуется. Это зависит и от поведения и от питания. Питание на недельку сделайте диетическим, чтобы не было побочных раздражающих факторов. Активно и раскованно общайтесь с людьми, пусть ваша ирония, сарказм, язвительность проявятся сполна. Там, где будет прихватывать боль в желудке — ваши нарушения законов.

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