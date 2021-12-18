Мироздание не любит совершенства: о чудных мгновеньях позора

Каждому из нас есть что вспомнить. Разве нет?..

Нынче утром из соседнего подъезда мне навстречу вышел дивный мужчина.

Эталонный.

В светлом костюме неземной красоты и элегантности. Такие костюмы изредка встречаются в дорогих журналах. Причем носитель костюма, я убеждена, серьезно фотошопится. Дабы соответствовать.

При галстуке. Даже мне, лохушке, одного взгляда на этот галстук хватило, чтобы ощутить его впечатляющую стоимость.

А рубашка. Это не белизна. Это сияние.

А стрижка. Ой.

А очки. Ах.

В живой природе, и тем более в соседнем подъезде, такие мужчины водиться не могут. По определению.

В веселеньких тапочках нежного салатового цвета.

Этот инопланетянин заметил, что я уставилась на его ноги, глянул вниз, сказал:

— Твою мать! Простите, девушка! — и ринулся обратно в подъезд.

***

Мироздание не любит совершенства.

Порывшись в собственной биографии, я могу вытащить на свет божий следующие факты:

1) выход из дома с одним накрашенным глазом. Сильно накрашенным;

2) выход из дома в разных кроссовках. Одна белая, другая — серая с оранжевыми полосками;

3) приход на работу с целлофановым мешком, уцепившимся за хлястик. Шла и думала, что это так завлекательно шуршит за спиной. Оглядывалась даже. И на меня оглядывались.

4) уход их гостей с чужой сумкой. Перепутала, а не потому, что чужая сумка плохо лежала. Ну, это не самый большой грех. Знаю даму, которая так и норовит уйти из гостей с чужим мужем. Наверно, тоже перепутывает;

5) в центре повышения квалификации чтение лекции по отладке ассемблерных программ группе поваров-кондитеров. Через минут двадцать в аудиторию всунулась секретарь и сказала, что моя группа программистов, сидящая в соседней аудитории, уже меня заждалась и обыскалась. А повара-кондитеры, кстати, ничего, слушали внимательно, правда, вопросов не задавали.

***

Одна дама сказала мне:

— Конфузы случаются только с бестолковыми и неорганизованными людьми!

И посмотрела на меня, как на убогую.

Скажите, скажите же мне, что я не одинока в бестолковости. И неорганизованности.

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