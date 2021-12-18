12 кармических законов, управляющих нашей жизнью

Что такое карма? С санскрита это слово переводится как «действие». Карма является своего рода повторением ньютоновского закона, гласящего, что у любого действия есть противодействие. Когда мы думаем, говорим или действуем, мы тем самым запускаем противодействие соответствующей силы. Эту силу можно модифицировать, менять и даже останавливать, но люди, как правило, неспособны нивелировать.

Закон причины и следствия вовсе не является наказанием. Наоборот, он преследует образовательную и обучающую функцию.

Нельзя уйти от последствий своих поступков, но страдать вы будете только если сами создаете условия для таких страданий. Незнание закона не снимает с вас ответственность, независимо от того, создан этот закон одним человеком или же он создан для всех.

Что же нужно знать о кармических законах, чтобы перестать бояться и реализовать свой потенциал?

Закон взаимосвязи

  1. Все связано, поэтому даже если наши действия кажутся нам непоследовательными, начатую работу все равно необходимо довести до конца.
  2. Мы движемся вперед шаг за шагом, без исключений.
  3. Чтобы работа была сделана, нужно с чего-то начать.
  4. Ни первый, ни последний шаг нельзя назвать более важным, поскольку для выполнения задания должны быть сделаны и первый, и второй.
  5. Все взаимосвязано: будущее, настоящее и прошлое.

Закон человечности

  1. Изменений без принятия не бывает.
  2. Если перед нами стоит враг или человек, обладающий, по нашему мнению, негативным качеством, то мы не сфокусированы на высшем уровне существования.

Закон развития

  1. «Куда не пойди, от себя не уйти».
  2. Духовное развитие предполагает, что меняться должны именно мы, а не люди, места и вещи вокруг.
  3. Принадлежим себе в этой жизни только мы сами. Это тот фактор, который вы действительно можете контролировать.
  4. Меняя в своем сердце суть того, кто мы и что мы, мы меняем и нашу жизнь.

Закон возвращения

  1. «Как аукнется, так и откликнется».
  2. Хотите жить в счастье, мире, любви и дружбе? Тогда будьте спокойными, счастливыми, заботливыми и искренними друзьями.
  3. Вселенная всегда возвращает то, что ей послали.

Закон ответственности

  1. Если с моей жизнью что-то не так, значит, не так что-то со мной.
  2. Мы это отражение того, что нас окружает, а наше окружение это отражение нас самих.
  3. Нам необходимо быть ответственными за происходящее в нашей жизни.

Закон сосредоточенности

  1. Нельзя одновременно думать о нескольких вещах.
  2. Если мы сосредоточены на духовных ценностях, то не можем позволить себе иметь низкие помыслы вроде жадности или злости.

Закон гостеприимства и щедрости

  1. Если вы верите в истинность чего-либо, то в какой-то момент вашей жизни вы получите призыв открыть эту истину для других.
  2. Мы на практике применяем то, чему, как мы утверждаем, научились на личном опыте.

Закон «здесь и сейчас»

  1. Оглядываясь назад, чтобы проанализировать, что было в прошлом и что ждет нас впереди, мы не можем полностью сосредоточиться на том, что мы имеем здесь и сейчас.
  2. Устаревшие мысли, стили поведения и мечты мешают появлению новых мыслей, стилей поведения и желаний.

Закон перемен

  1. История повторяет себя столько раз, сколько нужно, чтобы мы усвоили урок, который нам нужен для изменения своего пути.

Закон терпеливости и награды

  1. Любое вознаграждение требует начальных усилий.
  2. Ценные награды невозможны без терпения и усердного труда.
  3. Настоящее счастье приходит от того, что мы должны делать, и от знания того, что наградам тоже отведено свое время.

Закон важности и мотивации

  1. Любой ваш вклад приносит отдачу.
  2. Ценность чего-либо это прямой результат вложений вашей энергии и стремлений.
  3. Любой ваш вклад это часть общего вклада всех людей.
  4. Мизерный вклад не обогащает и не приуменьшает общий вклад.
  5. Ваша любовь наполняет общий вклад вдохновением и важностью.

Закон создания

  1. Жизнь требует вашего участия, а не просто происходит с вами.
  2. Мы и вселенная – единое целое, как снаружи, так и внутри.
  3. Все наше окружение указывает на наше внутреннее состояние.
  4. Окружайте себя тем, что вы хотите видеть в своей жизни. Будьте собой.

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