12 кармических законов, управляющих нашей жизнью

Что такое карма? С санскрита это слово переводится как «действие». Карма является своего рода повторением ньютоновского закона, гласящего, что у любого действия есть противодействие. Когда мы думаем, говорим или действуем, мы тем самым запускаем противодействие соответствующей силы. Эту силу можно модифицировать, менять и даже останавливать, но люди, как правило, неспособны нивелировать.

Закон причины и следствия вовсе не является наказанием. Наоборот, он преследует образовательную и обучающую функцию.

Нельзя уйти от последствий своих поступков, но страдать вы будете только если сами создаете условия для таких страданий. Незнание закона не снимает с вас ответственность, независимо от того, создан этот закон одним человеком или же он создан для всех.