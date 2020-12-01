Медитация для здоровья мозга и пополнения энергетических запасов: 7 шагов

Познав искусство медитации, вы получите массу преимуществ: научитесь расслабляться, пополните энергетические запасы и, возможно, измените взгляд на жизнь.

Согласно исследованиям ученых, медиация помогает снизить уровень стресса и в целом улучшить здоровье. Медитация полезна людям, которые хотят избавиться от таких проблем как чувство тревоги, депрессия, бессонница и прочее. Помимо этого, медитация также представляет собой отличное упражнение для мозга. Так что давайте не будем терять времени и скорее приступим к делу.

Выберите комфортное место, в котором вас никто и ничто не будет отвлекать в течение около 20 минут. Старайтесь сидеть прямо и не сутулиться. Некоторым людям удобнее всего сохранять спину прямой, сидя на краю подушки.

Вы, скорее всего, видели в продаже огромное количество различных вещей для медитации, а именно подушки, свечи, благовония, статуэтки, колокольчики и так далее. Не переживайте, вам ничего из этого не понадобится. В медитации самое главное – это максимально комфортная поза и регулярная практика.

2. Установите таймер

Во время медитации вы можете податься соблазну и попытаться найти любое оправление, чтобы встать и заняться чем-то другим. Одно из наиболее частых отвлечений – смотреть на часы.

Дело в том, что во время медитации очень легко потерять счет времени. Вам может показаться, что время, которые вы отвели на медитацию, уже закончилось, хотя на самом деле прошло всего несколько минут.

Таймер поможет вам решить эту проблему, ведь в противном случае вы будете каждые 30 секунд смотреть на часы.

Установите таймер и забудьте про время.

3. Дышите

Дыхание – уникальная функция организма. В год мы делаем около 10 миллионов вдохов и выдохов. Хоть этот процесс и является неосознанным, каждый человек может контролировать свое дыхание. Представьте, что таким образом вы общаетесь со своим организмом. Если дышать медленно и глубоко, тело начнет расслабляться.

Ваша единственная задача во время медитации – контролировать дыхание. Если ваши мысли путаются, сосредоточьте их на том, как вы дышите.

Сконцентрируйтесь на своем дыхании

Обратите внимание на каждую деталь: вдохи, выдохи и незначительные паузы между ними

Дышите спокойно и глубоко

4. Сортируйте мысли

Не пытайтесь избавиться от всех мыслей (это невозможно), просто «ловите» их, а затем отпускайте. Во время медитации у вас могут возникать различные мысли по типу «а когда же я последний раз менял масло в машине», и это вполне нормально. Ваша задача – сосредоточиться на дыхании, а не на мыслях.

Некоторые люди «маркируют» свои мысли. Когда вы почувствуете, что начинаете на что-то отвлекаться, например, на мысли о работе, условно повесьте на них ярлычок «работа», и снова сосредоточьтесь на своем дыхании.

5. Не осуждайте себя

Медитация – это сложный процесс, и никому не удастся идеально его выполнить. Ваши мысли будут путаться, и в некоторые дни вы всю медитацию можете думать о своей кухонной раковине. Запомните: в этом нет ничего плохого.

Когда вас начинают поглощать мысли, сосредоточьтесь на положении тела и дыхании. Не осуждайте себя и не накручивайте мыслями о том, что ничего не получается. Просто сконцентрируйтесь на своем дыхании.

6. Игнорируйте голоса в голове

Во время того, как вы медитируете, тихий голос у вас в голове может начать убеждать вас в том, что пора остановиться.

Не слушайте его. Во время медитации у вас нет других важных задач.

Внутренний голос начнет убеждать вас в том, что у него появились «гениальные идеи», которые срочно нужно записать.

Голос начнет перечислять все ваши незаконченные дела, и под таким давлением вам сразу же захочется встать и заняться чем-то другим.

Голос хотя бы раз попытается убедить вас в том, что таймер не сработал, и вы уже сидите несколько часов.

7. Взгляните на свои мысли со стороны

Относитесь к медитации как к эксперименту. Обратите внимание на то, как мысли спонтанно появляются в вашей голове, и то, как вы соединяете их с другими мыслями. Проверьте, что произойдет с вашими мыслями, если вы не продолжите их развивать. Что может заставить поток мыслей остановиться?

Со временем вы поймете, что большинство мыслей вовсе не стоят вашего внимания и времени. Помимо этого, вы также научитесь развивать свою осознанность. Самый важный урок, которому может научить медитация, заключается в том, что ваши мысли не олицетворяют вас.

Как включить медитацию в свою повседневную жизнь

Каждый день постарайтесь делать несколько 2-х минутных перерывов. Сосредоточьтесь на своем дыхании, наблюдайте за тем, какие мысли появляются у вас во время работы или общения, а также в те моменты, когда вы решаете проблемы. Используйте этот же прием и обратите внимание на свое поведение и мышление в течение дня. К примеру, когда вы:

Стоите в очереди

Моете посуду

Расстроены

Медитация – это навык, который нужно развивать. Каждый день выделяйте для нее время, и старайтесь придерживаться этого графика. Это пойдет на пользу вашему и психическому, и физическому здоровью.

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