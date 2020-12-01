Динозавр из Кении живущий в наши дни

Джунгли Африка одно из немногих мест на Земле, где все еще полным полно уголков, в которые не ступала нога человека. И гипотетически там вполне могут обитать крупные животные, еще не известные науке.

В непроходимых джунглях западной Африки обитает нечто, с ног до головы покрытое чрезвычайно прочной «броней». Некоторые черты в его описании позволяют предположить, что это доживший до наших времен динозавр.

В отличии от другого «живого динозавра» по прозвищу Мокеле-мбембе, который обитает в джунглях Конго, про это существо, называемое Мухуру, известно очень немного и видели его лишь несколько раз.

Говорят, что Мухуру обитает так глубоко в густых зарослях, что туда крайне редко приходят даже местные туземцы. Да и обнаружить его сложнее, ведь если Мокеле-мбембе при появлении людей начинает плавать в воде или убегать в заросли, то Мухуру к людям совершенно равнодушен и может долго продолжать тихо стоять рядом с ними, не выдавая своего присутствия.

Те, кому посчастливилось увидеть его, описывают его как живое существо, покрытое толстой кожей, а из спины у него торчат большущие костные пластины. По виду это очень похоже на описание растительноядного стегозавра.

Стегозавры вымерли около 150 млн лет назад и по размерам могли достигать габаритов автобуса. Они обитали в позднеюрском периоде, питались различными растениями, а их костные пластины, в сочетании с острыми шипами на хвосте, являлись средством для защиты от хищников.

Однако есть несколько показаний очевидцев, которые указывали на то, что у Мухуру на конце длинного толстого хвоста не шипы, а большая твердая костная «булава» и этой «булавой» зверь при необходимости может очень сильно ударить. В этом случае получается совсем другой динозавр — анкилозавр, который, впрочем, родственен стегозаврам.

У анкилозавров тоже имелись крупные костные пластины различной длины на толстой «бронированной» шкуре, хотя выглядели они иначе, чем у стегозавров. Питались анкилозавры так же растениями.

И стегозавры и анкилозавры считаются достаточно тяжелыми и потому медлительными существами, что полностью соответствует их модели поведения при появлении человека. Они просто затаиваются в зарослях, почти не двигаясь, и их замечают лишь в очень редких случаях.

Правда в отличие от этих динозавров, Мухуру по размерам не настолько крупный, а его тело скорее длинное, чем высокое. По некоторым описаниям Мухуру даже больше напоминает необычного крокодила, чем стегозавра. В длину Мухуру достигает не более 3 метров.

Самое подробное описание Мухуру было дано миссионером Кэлом Бомбеем и его женой Марион, когда они в 1963 году ехали по грунтовой дороге, проходящей через заросли в районе Great Rift Valley.

Когда это существо внезапно вышло на дорогу перед их автомобилем, они сначала подумали, что это крокодил. Но Бомбей тут же вспомнил, что крокодилы в этой части страны не водятся, а потом они разглядели на его спине крупные треугольные щитки. Существо сидело на дороге около 10 минут и все это время Бомбей и его жена рассматривали его.

«Когда я смотрел на него, в моей голове крутилось слово «доисторический» и я повторял, что этого не может быть. Я видел картинки с похожими существами, но не совсем с таким. В общем я не знал, как мне назвать это существо, когда рассмотрел его целиком.

Пластины, похожие формой на треугольники, были на его спине на всем протяжении от головы до хвоста. И он просто стоял на четырех лапах на дороге. Я мог сфотографировать его, но именно в тот день я не взял с собой фотоаппарата».

Позже Бомбей пытался разузнать от разных людей что это могло быть за существо. Ему делали предположения, что это мог быть крупный варан, но он ранее охотился на варанов и прекрасно знал, как они выглядят. Он даже спрашивал в музее естествознания, водятся ли в Кении ящерицы с костными щитками и получил ответ «нет».

Криптозоологи считают, что либо в Кении водится неизвестный вид крокодилов, либо там обитает мелкий вид стегозавров или анкилозавров, доживший до наших времен.

Источник