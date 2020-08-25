ЛУЧШИЕ ЦИТАТЫ ГЕШТАЛЬТ-ТЕРАПЕВТА ФРИЦА ПЕРЛЗА: МУДРОСТЬ, НАД КОТОРОЙ СТОИТ ЗАДУМАТЬСЯ

Гештальт-терапия уходит корнями в гуманистическую психологию и стремится помочь людям с точки зрения ценности настоящего момента, заставляя их увидеть вокруг себя весь спектр существующих возможностей. Потрясающая вещь, которую сам Фриц Перлз сумел сделать, — это наделить свой терапевтический подход подлинной философией жизни, способной улучшить качество наших отношений, образования и даже предоставить миру новые инструменты для развития человеческого потенциала.

ГЕШТАЛЬТНАЯ МОЛИТВА

“Я делаю свое дело, а ты делаешь свое.

Я в этом мире не для того, чтобы оправдывать твои ожидания,

И ты в этом мире не для того, чтобы оправдывать мои.

Ты — это ты, а я — это я, и если мы случайно найдем друг друга, это прекрасно.

Если нет, ничего не поделаешь”.

-Фриц Перлз-

Без лишних слов, давайте рассмотрим некоторые примеры этих принципов из лучших цитат Фрица Перлза.

1. Все течет и развивается так, как нужно, когда вы обретаете душевное благополучие.

2. Тело все знает. Мы очень мало знаем. Интуиция — это интеллект тела.

Человек — это результат союза тела, сознательного разума и взаимодействия с окружающей средой. Однако мы проводим большую часть своей жизни «отключенными», как во сне, не имея возможности установить этот союз. Следовательно, те, кто не доверяет подсказкам, которые дают их чувства, сердце или интуиция, не достигнут той мудрости, о которой говорит Фриц Перлз.

3. Я в этом мире не для того, чтобы соответствовать ожиданиям других, и я не считаю, что мир должен соответствовать моим.

Честность, уверенность в себе и осведомленность. Это краеугольные камни гештальт-терапии. Это также одна из самых популярных цитат Фрица Перлза.

4. Повзрослеть — значит взять на себя ответственность за свою жизнь, и уметь быть в одиночестве.

5. Обучение — это открытие, что что-то возможно.

Движение вперед, рост и развитие достаточного самосознания требует полной реализации нашего человеческого потенциала.

«Наша зависимость делает из нас рабов, особенно если это зависимость от собственной самооценки. Если вам нужна поддержка, похвала, похлопывание по спине со стороны всех окружающих, тогда вы сделаете каждого своим судьей».

6. Ожидать, что мир будет относиться к вам справедливо, потому что вы хороший человек, все равно, что ожидать, что бык не нападет на вас, потому что вы вегетарианец.

7. Друг, не будь перфекционистом. Перфекционизм — это проклятие.

8. Люди очень редко могут говорить и слушать. И очень немногие способны понять друг друга без слов.

9. Будьте собой, выражайте себя свободно и без страха. В конце концов, те, кто действительно любит вас, не будут возражать против того, что вы говорите или делаете.

Безоговорочное принятие и честность с собой — две важнейшие основы гештальт-терапии. Если кто-то не принимает нас такими, какие мы есть или то, что мы говорим, это потому, что он не способен оценить нас, и он не соответствует нашей сущности.

10. Не думай так много… Почувствуй.

«Все имеет смысл, если заставляет чувствовать». Эта цитата Фрица Перлза дает нам важный указатель. Чувства — это то, что делает нас живыми, и поэтому вместо того, чтобы впадать в чрезмерное беспокойство, мы должны позволить себе чувствовать намного больше, независимо от того, положительные или отрицательные эмоции.

«Боль предназначена для того, чтобы разбудить нас… ».

11. Мы должны научиться терпеть правду, даже если она ранит нашу гордость.

12. Ничто не имеет значения без контекста. Смысла не существует.

Нам нужно понять, что никто не испытывает страха, гнева или счастья без причины; наши эмоции всегда начинаются с контекста, конкретной ситуации.

13. Тот факт, что мы живем, используя такой низкий процент наших возможностей, объясняется тем, что мы не желаем принимать себя такими, какие мы есть.

Фриц Перлз считает человеческий потенциал и его развитие одной из ключевых задач гештальт-терапии.

14. Изменения — это возможность.

Мало что пугает нас так сильно, как смена направления, неуверенность, сдвиги в нашей судьбе. Мы должны уметь изменяться, чтобы позволить себе двигаться вперед по нашему пути, обнаруживая возможности для улучшений.

15. Каждый несет ответственность за то, чтобы направить свою жизнь к тому, чего он хочет.

Фриц Перлз предложил нам очень практический взгляд на гуманизм, в котором каждый человек несет полную ответственность за направление своей жизни к своим собственным целям.

16. У всех людей есть большой потенциал, но умение его обнаруживать требует таланта.

У всех нас есть большой потенциал, но мы не всегда знаем, как его обнаружить, воспринять или воспользоваться им. Таким образом, для Фрица Перлза настоящий талант заключается также в знании того, как пробудить эти спящие способности.

17. Страх смерти означает страх жизни.

Жизнь со страхом мешает нам жить полноценной жизнью, и это, несомненно, истинная цель гештальт-терапии: дать нам возможность быть счастливыми на том пути, который мы выбираем.

18. Пусть лучший план для вас возникнет внутри вас.

Конечную ответственность за разработку собственного жизненного плана несем мы и никто другой. Нечто подобное возникает благодаря осознанию наших идеалов, наших мечтаний, наших ценностей … Потому что, несомненно, из этих прекрасных корней появляются лучшие цветы.

Будьте счастливы! И пусть вам всегда хватает на это мудрости и смелости.

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