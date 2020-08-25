Личный опыт и восприятие действительности: Человек имеет право на свою собственную картину мира

Мечта об идеальных отношениях не отменяет того, что на пути развития мы много раз набиваем шишки о наших реальных партнеров. Знания о здоровой диете не могут в одночасье заставить нас отказаться от того, что мы сейчас любим.

Человек имеет право на свою собственную картину мира. И на то, чтобы базировать эту картину мира на свое личном опыте жизни и восприятии действительности.

Он имеет право действовать исходя из своего собственного, субъективного, узкого понимания ситуации. А также сам оценивать последствия своих действий. Только такой способ действия, а не опора на мифическое объективное мнение, может дать настоящее понимание себя. Необходимость выстроить себя и возможность двигаться вперед. Субъективная картина мира может стать точкой отсчета, из которой происходит развитие.

⠀

То, что есть какие-то более правильные и здоровые способы жизни, не отменяет того, что у каждого есть свой путь. Даже зная, что правильно, невозможно сразу прийти к этому. Зная, что курить вредно, не все могут сразу расстаться с этой привычкой. Мечта об идеальных отношениях не отменяет того, что на пути развития мы много раз набиваем шишки о наших реальных партнеров. Знания о здоровой диете не могут в одночасье заставить нас отказаться от того, что мы сейчас любим.