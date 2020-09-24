Конспирологическое: Какие тайны хранят камни фараонов и королей?

Одной из самых возлюбленных тем желтой прессы прошлого века были страшные сказки о драгоценных камнях, типичным примером которых является история “проклятия алмаза Хоупа”. Он представлял собой красивый синий бриллиант с фиолетовым отливом и выглядел как-то так:

Современная история камня началась в XVII веке в Индии, где его как-то раздобыл торговец драгоценностями Жан Батист Тавернье. Он привез камень во Францию, где продал королю Людовику XIV, после чего Людовик упал с клоня, повредил ногу, получил сепсис и умер, а самого Жана Бастиста перед этим сожрали собаки.

Следующим обладателем камня стал Людовик XV, который подарил его мадам де Монтеспан. Через пару месяцев король к мадам охладел и она переехала в монастырь, где и скончалась. Король подарок вернул и передал по наследству Марии-Антуанетте, в скором в времени казненной французскими пламенными революционерами. С этим камешком в подвеске она и всходила на эшафот.

Что стало с укравшим камень революционером Жакуем неизвестно, скорее всего он подох или был заживо съеден вшами, но 1813-м году камень появился в ювелирной лавке в Лондоне, где его купил англичанин Генри Фрэнсис Хоуп – он стал всем показывать алмаз, поэтому он и вошел в историю как “алмаз Хоупа”. Но, как и следовало ожидать, Хоуп склеил ласты и передал алмаз наследнику – лорду Френсису Хоупу, который подарил его своей невесте. После этого лорд разорился и вынужден был опуститься до плебейского гостиничного бизнеса, но первая же его гостиница сгорела вместе с супругой.

Потом камень распилили и продали новым владельцам. Одним из них стала американка Эвелин Уоллш МакКлинн. После этого её сын погиб в автокатастрофе, муж попал в сумасшедший дом, а сама Эвелин тоже слегка рехнулась и умерла. Вторые владельцы до Америки доплыли неудачно, поскольку в качестве средства путешествия выбрали чудо-пароход «Титаник».

Приблизительно такая же сказочка окружает многие известные камни. Сальдо с бульдо в этих сказках не всегда сходится, поскольку сказки придумывают журналисты за деньги ювелиров: когда публика узнает, что от камня кто-то подох – это её приводит в невероятный энтузиазм и все ломятся посмотреть на чудо, позволяя ювелиру делать деньги из воздуха. Тем не менее, в основе этих сказочек лежит чистая правда.

В частности алмаз Хоупа был украден их храма индийской богини Ситы, где он как-то украшал статую. Энергетика у камня была чудовищная – сенстивные люди, бравшие его в руки, иногда падали в обморок и их потом месяцами мучили кошмарные видения. Но Сита там была определенно не при делах.

В теме были индийские жрецы, которые использовали храмы и статуи для сбора энергии с паствы: овцы десятилетиями ходили в храм, молились тому или иному божеству, а в качестве принимающей матрицы у божества был камень во лбу или два камня в глазах. Потом, когда камень накачивался, его меняли на новый, а старый начинали использовать в камланиях. В частности, его могли подарить своему или соседнему царю, чтобы освободить трон побыстрее – принявший такой подарок правитель немедленно умирал при тех или иных обстоятельствах.

В общем, магия камней – тема сложная и малоизученная. Какие-то люди ей как бы занимаются, вдувают в уши адептами какие-то “тайные знания” – но это все смешно. Носить какой-то камень на пузе в расчете на что-то там – это как если добыть флэшку с кодами запуска МБР, подойти к пульту и, приложившись к дисплеям иконостаса, окропив рычаги святыми маслами начинаться биться башкой о пол, читая мантры Омниссии. Эффект от “магии камней” будет тот же. Тем не менее, в теме, похоже, появились очень интересные подвижки.

Введение в современные и, скорее всего, не очень правильные воззрения в квантовую механику мы сочинять не будем, но в общих чертах напомним и проясним. Электрон в атоме вращается как бы в двух направлениях: с одной стороны он вращается вокруг ядра (орбитальный угловой момент), с другой – вокруг своей оси (спин). Поэтому, если в теории, научиться менять или спин электрона отдельно взятого атома, или угловой момент, то атом можно использовать как ячейку для хранения единицы информации.

Идея, конечно, достаточно безумная, но, как пишет сегодня scitechdaily.com со ссылкой на только что опубликованный научный труд, исследователям из Технологического университета Делфта удалось, используя сканирующий туннельный микроскоп сначала захватить отдельный атом железа, потом посадить его верхом на атом азота, после чего у атома железа поменяли орбитальный угловой момент какого-то из электронов внешнего облака. Тем самым была создана и прочитана ВЕЧНАЯ единичная ячейка информации:

Конечно, до создания полноценного накопителя экспериментаторам еще довольно далековато – если, конечно, им как-то слегка не помогут “марсиане” – тем не менее направление работы интересное. Скорее всего записывать данные на атомы кристаллов они смогут не скоро, но технология их прочтения уже есть. И это отрывает интересные перспективы.

Если до записи данных в атомы кристалла додумались ребята из Технологического университета Делфта, то наверняка к той же самой идее пришли и ребята, жившие задолго до них, а учитывая допотопные технологии строителей мегалитических сооружений – скорее всего идея была воплощена и на практике. Поэтому очень многие камни могут оказаться чем-то наподобие древних флэшек, которые содержат кучу информации о древнем мире. Возможно именно поэтому все правители собирают камни со страшной силой.

Кроме того, интерес представляют и камешки, вокруг которых ювелиры создали ауры страшных историй, камешки из мест отправления разного рода культов и так далее. Все эти объекты несут какую-то информацию, недоступную для аналоговых приборов. Но сейчас, когда появляется технология, позволяющая рассматривать разные рубины и алмазы как цифровой массив – камешки могут многое рассказать и о реальной истории, и о роли людей в этой истории, и вообще о внешнем мире.

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