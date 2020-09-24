Богиня удачи и женской силы: за что Лакшми почитают в Индии

Хотя официально каждый день праздника посвящён разным событиям из священных индуистских текстов, индийцы как минимум третий день, а то и все пять дней чествуют свою самую любимую богиню.

Если говорить о Лакшми серьёзно, основательно, не мимоходом, то её не опишешь в двух словах. Она — богиня благоденствия и почитается как таковая владельцами магазинов и обычными домохозяйками, постоянно сводящие концы бюджета с концами. Она — богиня счастья, и невесты просят ниспослать его в браке. Она — богиня удачи, и мужчины, играя в карты и кости или отправляясь на сложные переговоры, поминают Лакшми. Она не выносит ссор и раздоров и способна примирить даже злейших врагов, если они живут под одной крышей — и жёны, страдая от кулаков мужей, днями и ночами молят Лакшми укротить жестокий нрав супругов.

Лакшми любит чистоту, и перед праздником женщины вычищают свои дома так, словно собираются каждую комнату превратить в операционную. Каждый, кто может позволить себе новую одежду, в этот день не наденет старой вещи. Каждая хозяйка постарается купить хотя бы один предмет посуды перед праздником. Лакшми щедра и любит щедрых — и в дни Дивали индийцы угощают друг друга сладостями, домашними или купленными в магазине. Приветствуются и подарки подороже: одежда, электроники, украшения. Лакшми любит веселье — и на Дивали дети и взрослые играют чуть не наравне — в прятки, шарады, подвижные игры или настольные. Наконец, Лакшми покровительствует женщинам вообще, воплощая каждую из них — и каждая женщина становится немного Лакшми на третий день Дивали.

Хотя днём Лакшми считается только третий день праздник — этот день считается средоточием самого праздника Дивали и самой его важной частью. Что неудивительно, когда понимаешь, над сколькими событиями жизни, по мнению почитателей, властна Лакшми.

Богиня с калашами

Лакшми нетрудно опознать на рисунках. Её изображают женщиной с золотой кожей и в красном сари. У неё четыре руки и браслеты на запястьях и лодыжках — хотя последнее для европейца кажется неотъемлемым украшением всякой индийской женщины, на самом деле в глубокой древности ноги считались настолько нечистой частью тела, что браслеты на лодыжках носили только божества и особы царской крови в знак своей особой чистоты и священного происхождения.

Как и у многих индийских богинь, в руках у Лакшми рисуют лотосы. Легче узнать её по калашам — горшочкам с рисом и золотом, поскольку Лакшми — богиня прибыли и урожая, как важных составных благоденствия. Возле неё танцуют белые слоны, из чьих хоботов бьют фонтаны чистой воды. Можно увидеть возле неё и других божеств: бога мудрости, устраняющего препятствия, слоноголового Ганешу, и богиню знаний, искусства, мастерства и красноречия, любимицу студентов Сарасвати. И, конечно, Лакшми изображают красивой: ведь она покровительствует также любви, красоте, беременности, родам и плодовитости вообще.

Сама Лакшми присутствует на всех изображениях Вишну, где он изображён со свитой, как неотъемлемая часть его образа и просто верная спутница.

В народе верят, что среди всех прекрасных богинь Лакшми можно опознать по особому взгляду. Она всегда держит веки полуприкрытыми, поглядывая на всех вокруг искоса. Когда она шествует по земле, тот, кому достанется её взгляд, станет сказочно удачлив. Увы, понять, куда она смотрит, невозможно, так что нарочно встать под взгляд нет никаких шансов. Правда, эту легенду не поддерживают жрецы в храмах, и на барельефах, статуях, фресках и рисунках у Лакшми прямой, открытый взгляд.

Лакшми царит везде, где цветут лотосы — возле рек, прудов, озёр и даже болот. Одно из имён Лакшми — «патала-нивасини», живущая под землёй, напоминает о том, как она жила в нижнем царстве среди нагов — волшебных змей. Такая привязка богини к змеям, как считают многие, указывает на то, что её культ необычайно древен: практически во всех развитых политеистических религиях есть богиня со змеями, связанная с материнством и обладающая такой необычной властью, что можно заподозрить, что прежде именно она была верховной богиней.

В Греции это Деметра и Афина, у древних египтян — Исида, у ацтеков — Сиуакоатль и её ипостась Коатликуэ, у скифов — Апи… Множество этих священных матерей-со-змеями.

И действительно, Лакшми по многим своим качествам близка к верховной богине — бывшей или настоящей. Она считается женой Вишну, всегда действующей в согласии с ним — но точнее было бы сказать, что Лакшми чаще всего действует самостоятельно и независимо, а Вишну по умолчанию принимает и благословляет всё сделанное ею, молчаливо соглашаясь. Как объясняют жрецы, всё равно Лакшми и Вишну — едины, кто же будет спорить с частью и продолжением себя?

Тем не менее, сама Лакшми ведёт себя так, будто может быть несогласна с мужем, насколько бы едины они ни были. Когда Вишну спокойно выслушивает, как мудрец Бхригу оскорбляет его жену, она, разгневанная, покидает супруга. В своих легендарных воплощениях, вроде Парвати или Сатьявати, Лакшми своей волей выбирает себе женихов и ставит им условия для вступления в брак, вместо того, чтобы покорно и смиренно принимать любую судьбу.

Богиня со множеством имён

Поскольку каждое божество может воплощаться во многие образы и в разных людей, за каждым из них тянется настоящий шлейф имён. Не стала исключением Лакшми. Самое популярное из её «запасных имён» — Шри, то есть счастье. Это имя чертят на домах, обложках книг, продукции ремесленников — в общем, на всём благом, на что не стыдно обращать внимание богини удачи и благосостояния. Само это слово также используется как уважительная приставка перед именами выдающихся людей.

Конечно же, часть её имён связана с лотосом: Падма (лотос), Падмаприя (любящая лотосы) и так далее. А ещё — с её великой ролью: Джагадишвари — мать мира.

Лакшми — Улкавахини, то есть передвигающаяся на сове. Она — Вишнуприя, возлюбленная Вишну. Она — Чандика, истребительница демонов, и она — Мохини, обольстительница и единственное женское воплощение Вишну, в котором он соблазнил бога Шиву, чтобы тот признал могущество Вишну. Лакшми — всё, что есть в женщине женского, на ведический, конечно, взгляд. А для тех, кто не может оценить её ведической мудрости и благости, она превращается в Дургу — богиню гнева, ищущую крови. В древности Дурге приносили в жертву людей, а в наше время она стала символом для многих индийских феминисток.

Дурга всегда готова сражаться за свою честь. Её изображают ужасной на вид — с оскаленными клыками и увитую змеями. В своих десяти руках она держит оружие всех главных индуистских богов и восседает с ними верхом на льве или тигре. Она так страшна, чтобы грешники при виде её лица раскаивались в своих грехах (хотя бы затем, чтобы умереть с чистой совестью). Как ни странно, именно в виде устрашающей Дурги Лакшми покровительствуют роженицам, охраняя их жизни, здоровье и плод.

И то — роженицу каждый обидеть может, а порой и норовит. Признаться, порой в российских роддомах серьёзно не хватает возможности призвать на защиту клыкастую Дургу.

Интересно, что имя самой Лакшми может стать женским или мужским. Из известных людей, носящих её имя, можно Капитана Лакшми, или Лакшми Сахгал — активистку движения за независимость, политическую деятельность, в юности выучившейся на врача, чтобы помогать бедным. Или Лакшми Миттала, одного из богатейших индийских предпринимателей, главу «стальной империи» — огромной металлургической компании, которой принадлежат предприятия на половине земного шара. Носила имя Лакшми Баи одна из самых почитаемых героинь Индии, княгиня-вдова, одна из предводительниц восстания сипаев, ограбленная перед тем английскими властями.

След на полу

Когда в России за окном льются бесконечные октябрьские дожди, в Индии они как раз заканчиваются. Женщины, оглядев свои нарядные от необыкновенной чистоты жилища, берут в руки муку, крупу, горох-нут и куркуму и рисуют у входа ранголи — похожий на яркий цветок узор, призывающий благополучие в дом. Потом они берут немного молотого риса и выкладывают следы женских ступней на полу. Каждая женщина, оставившая их своими руками, верит, тем не менее, что это след самой Лакшми, посетившей дом. Не женщине ли это знать? Ведь каждая женщина — немного Лакшми в дни Дивали. И всё, что есть женского в мире — это Лакшми. Ранголи

Потом хозяйки проверяют свои шкафы и выносят прочь из дома всё, что найдут кислого и острого — может быть, индийцы любят острую пищу, но не Лакшми. У перца вкус ссоры, у лимона — вкус слёз. То, чего терпеть не может богиня любви и счастья.

Мужчины достают кости и карты. В дни Дивали они будут играть на деньги, делая, впрочем, традиционно небольшие, символические ставки. По легенде, когда Шива и Парвати играли в кости, они призвали на помощь Вишну и Лакшми. Вишну, по просьбе Шивы, навёл на Парвати помутнение сознания — но Лакшми одарила Парвати удачей, и Шива проиграл. Потому что с удачей вообще неважно, в сознании ты или нет. Братья покупают подарки для сестёр — на последний день Дивали.

Все ритуалы в день почитания Лакшми — сплошное дыхание древности. Следы на полу рисовали и сто, и двести лет назад. Лампады-калаша зажигали тысячу и две тысячи лет назад. Рис, кокос и куркума использовались на праздник Дивали, вероятно, всегда. Перец и лимоны выносили за порог бабушки, прабабушки и много раз пра-… бабушки нынешних хозяек. Но есть и кое-что новое. Последние годы в блогах индийских девушек можно увидеть на третий день Дивали изображение Дурги-Лакшми с феминистской символикой в руках.

В этом — пока что — нет ничего традиционного, но приверженцам возразить особо нечего. Если феминизм — это о женщинах и про женщину, то Лакшми тут не может быть непричастна, не так ли?

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