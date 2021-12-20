Кому на самом деле принадлежат мысли, которые мы «думаем»?

Человеческий мозг является приемником мыслей. Конечно, это не значит, что человек не думает. Он думает, но в основном он принимает. Так что идеи, которые приходят человеку в голову, всякие там озарения и вовремя пришедшее в голову слово, все это не наше. Тогда чье? Хозяином транслируемых мыслей может быть кто угодно. Человек является частью одного сознания, называемого коллективным. И туда входят не только люди, но и всякие астральные сущности, паразиты, эгрегоры. Мы можем случайно поймать мысль другого человека. Помните, как говориться – у дураков мысли сходятся. Так что думайте осторожно, вашу мысль могут поймать.

Или нам могут специально подавать идеи, мысли для нужного направления. Над нами даже могут прикалываться, а мы об этом и не догадаемся. Вот пример с моим мужем. Приехал с другом, положил телефон на крышу машины, чтобы он не мешал вытащить груз и пришла ему в голову, как он сам признался, такая мысль – Зря туда положил, теперь потеряешь. Мысль пришла, ушла, ведь он отвлекся. Машина уехала с телефоном на крыше и мы с ним распрощались навсегда. Или случай со мной. Погода была плохая и я попросила коллегу взять и меня, когда они поедут домой с работы. Чуть изменить маршрут и довезти меня до дома. Но коллега сказала, что я опоздала, с ними уже вторая напарница напросилась, поэтому изменять маршрут и меня довезти не получится. Ладно, решила я, дойду пешком, как всегда. И тут мне в голову приходит мысль: ты доедешь. Я эту мысль услышала, а так как знаю, что мысли мы принимаем, то поняла, что кто-то мне это передал. И я говорю сама себе: посмотрим, интересно, как это я доеду. Потом опять обращаюсь к коллеге: довезите хоть пол пути. Это можно, меня взяли. Едем, только муж ее проезжает мимо нужного поворота и везет меня домой. Я в шоке, а он говорит: ничего, прокатимся чуть. Вот так оказалось, что мысль, которая пришла ко мне, была правдивой.

Самое плохое, когда мысль транслирует астральный паразит. Его цель, внедриться в тонкое тело человека и обрести власть над сознанием. Откуда, вы думаете, берутся злостные алкоголики, заядлые курильщики и наркоманы. Их сознанием уже завладели соответствующие лярвы, которые толкают человека пить, курить, нюхать всякую гадость или колоться. Человек уже под их властью и избавиться от таких лярв очень проблематично.

Человек находится в зависимости от информации, которой его накачивают извне. Это могут быть даже установки, полученные от родителей, учителей. Ответы на проблемы человек привык искать где угодно извне, но не решать их сам. Человек может принимать мысли, но его не научили думать.

На самом деле мысль человека настолько могущественна, что она формирует его реальность. Поэтому очень важно отслеживать мысли. Попробуйте, и вы поймете насколько приходящие мысли хаотичны. Они приходят и уходят, на смену им тут же идут другие. Просто понаблюдайте за этим. И наблюдая, вы поймете совершенно ясно, что эти приходящие мысли не ваши. Учитесь говорить им УЙДИ тем мыслям, которые негативны. Не надо, чтобы с их помощью негатив проявился в вашей жизни. Будьте созидательны, то есть сами формируйте свою реальность с помощью своих позитивных, хороших мыслей.

Зачем надо практиковать безмыслие? То есть, зачем учиться ничего не думать, никаких мыслей не принимать? А ведь мы отслеживали чужие мысли именно войдя в состояние безмыслия. Значит, первое, зачем нужно безмыслие, это чтобы отличать свои мысли от наносных и учиться говорить им – прочь.

А еще состояние безмыслия соединяет нас с Источником. Мы входим в состояние альфа, безмятежности и расширения сознания. Мысль, произведенная вами в этом состоянии имеет огромную силу, поэтому люди творят свою реальность, находясь в этом состоянии.

Так что учитесь осознавать, контролировать и творить. Не позволяйте кому-то это делать за вас.