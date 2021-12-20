10 реальных людей со сверхспособностями

Джино Мартино – американский профессиональный борец и артист, который шокирует публику своей невероятной способностью ломать головой различные твердые предметы, включая железные прутья, бейсбольные биты и бетонные блоки. Его череп выдерживал даже шары для боулинга, падающие с пятиметровой высоты. По словам врачей, такая необычная физическая способность Джино обусловлена тем, что он от природы обладает сверхпрочным черепом. За это его и прозвали Человеком-наковальней.





Тим Кридланд: Король пыток

Тим Кридланд, выступающий под сценическим псевдонимом «Замора – Король пыток», на протяжении десятилетий демонстрировал всему миру свою уникальную способность – исключительную терпимость к боли. Он протыкал себя шпагами, глотал огонь и мечи, ложился на гвозди – и это лишь малость от тех опасных трюков, которые он проделал за всю свою карьеру. Тим является рекордсменом Книги рекордов Гиннеса.



Вим Хоф: Ледяной человек

Голландец Вим Хоф обладает удивительной способностью выдерживать экстремально низкие температуры. Он бегал марафоны босиком по снегу, погружался в холодную воду и установил мировой рекорд пребывания в ледяной ванне – 1 час 52 минуты. Кроме того, Вим Хоф совершил восхождение на вершину горы Килиманджаро, будучи в одних только шортах, за что и получил прозвище «Ледяной человек». Мужчина уверяет, что достиг состояния, при котором абсолютно не чувствует холода, исключительно благодаря медитации. Исследователи подтвердили, что Вим действительно способен сознательно контролировать свою вегетативную нервную систему и реакции иммунной системы.



Масутацу Ояма: мог свалить быка одним ударом

Масутацу Ояма (1923-1994) был мастером боевых искусств и чемпионом, которого никому не удавалось одолеть. Говорят, что он за три дня провел с различными противниками по сто боев длительностью не более двух минут и из каждого вышел победителем. Масутацу Ояма также прославился тем, что голыми руками дрался с разъяренными быками и мог свалить их всего одним ударом.



Тибетские монахи, практикующие туммо: способны вырабатывать собственным телом огромное количество тепла

Известно, что буддийские монахи, практикующие туммо (йога внутреннего огня), способны без единого движения мускула увеличить температуру собственного тела до невероятно высокого уровня. Чтобы продемонстрировать свои экстраординарные способности, они кладут на плечи большие полотенца, смоченные в ледяной воде, и уже через час после глубокой медитации те становятся абсолютно сухими. Способность человека сознательно повышать температуру собственного тела науке объяснить пока что не дано.