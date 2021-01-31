Каким и когда будет официальное прибытие инопланетян?

Одним из чаще всего наблюдаемых типов НЛО в последнее время стали так называемые “светящиеся сферы” разного размера, которые, как правило, не сильно подвижны и висят на небольшой высоте. Назначения и устройства этих аппаратов мы не знаем, поэтому сами по себе они не сильно интересны – гораздо более информативными представляются ролики, где можно рассмотреть какие-то детали “летающих блюдец”. Тем не менее, в последнее время с этими шариками происходит что-то странное и этот факт не может не обратить на себя внимание.

Таучет, штат Вашингтон, 27 января:

Пригород Сиэтла, 27 января:

Пакистан, 23 января, снято с борта самолета членами экипажа:

Войковиц, Польша, 16 января. Как сообщает автор ролика – она гналась за этим шариком более часа и он все время летел над трассой, находясь в поле видимости:

Польша, 28 января:

Австрия, 28 января:

Флорида, 25 января:

Ирландия, 28 января:

Что происходит, почему такая плотность “шаров”, почему так много крупных? Гарантированного ответа на этот вопрос мы не можем предложить, тем не менее, обращаем внимание наших читателей на СЕРИЙНЫЕ (то есть одинаковые, повторяющиеся у многих людей) сны следующего содержания. Пишет господин Маркос:

Две ночи подряд в октябре 2020 года мне были ниспосланы два сна. Они были почти на одну и ту же тему, но в одном было больше деталей, чем в другом. Сон первый:

Я был на кухне в доме родственника, расположенном на той же дороге, что и мой дом (мой дом находится на холме над домом родственника). Я был со своей семьей и мы быстро складывали еду по ящикам, как будто собирали запасы на всякий случай. Затем я вижу, как этот «инопланетянин» медленно входит через парадную дверь. Он шел очень медленно, как слизняк. Он был отвратительного розового цвета и имел длинные конечности. Эти существа приходили в каждый дом (я не знаю, в каждый ли дом в мире или в моей стране). Они медленно подходили к одному члену семьи в каждом доме, в который они входили.

В одном из видений я видел дом, полностью обнесенный забором, как если бы семья хотела защитить себя от этих существ. Но каким-то образом один из них буквально прошел сквозь самодельный забор, словно это была голограмма. Большинство людей считало этих существ дружелюбными. Когда они подходили к человеку, они касались этого человека своим лбом. Это давало два результата: человек либо становился внешне одним из них, но его сознание оставалось прежним, либо тело человека не менялось и претерпевали трансформацию только его глаза – они становились как будто стеклянные. Во сне мы называли таких «остекленевшими людьми». После превращения они уходили и начинали беспорядочно атаковать всех, кого увидят.

Сот второй, он приснился мне на следующую ночь. Он был почти идентичен первому, но имел некоторые другие детали. Та, я и моя семья собирались в какой-то город – мы делали запасы еды, поскольку знали, что в этот город прибывают «инопланетяне». Потом я начал спускаться вниз по лестнице, где на стенах были изображения каких-то античных стариков с древними свитками. Я пробовал читать эти свитки и понял, что это не Библия, а как бы оригиналы более древних писаний, в которых Господь дал этим людям откровения о тех существах, которые должны были однажды прибыть.

А теперь похожий и тоже как бы двойной сон от нашей читательницы Helgahelgah:

Мне сегодня ночью опять приснился сон про прибытие инопланетных. Я уже рассказывала тут где-то в комментах, давно, что первый раз мне приснился такой сон когда мне было лет 10. Но он меня так сильно потряс, что вот уже 20 лет я его помню. Так вот, сегодня случился второй такой сон.

Снова, как в первом сне, все присутствующие знают, что прибыли Они. И мы их боимся. Они имеют какие то силы над нами. Я не знаю, убивают ли они, но я знаю, что любой ценой нельзя на них смотреть и попадаться им в поле зрения.

Мы в каком-то полупустом торговом и бизнес центре, он не разрушен, но пуст. В большом помещении, и сквозь стрелянные стены этого офисного небоскреба мы видим, что зависают аппараты в воздухе, как раз на уровне нашего этажа. Ну и мы бежим, в коридор, на лестницу, и потом на улицу. А там паника, все бегут кто куда.

Не холодно, и не мокро, но нет солнца. Растения, какие есть во сне, но все искусственные. Почти все закрыто, магазины, кафе, в самом этом бизнесе центре ни света толком нет, ни компьютеров. Но он не брошен в спешке, нет разбросаны вещей. Масок на людях нет. Место не узнаю, скорее всего воображаемое, хоть и очень реалистичное.

Идея в том, что надо укрыться и не рыпаться. И они вроде как могут мимо тебя даже проплыть, ибо они как то не хотят, а скорее подвисают. Ну вот на том и проснулась. Жаль, что больше ничего.

И как и в моем детском сне, у них нет облика. Это скорее субстанция, энергия, приближение который ощущается немедленно.

Сны – источник информации как бы не сильно надежный, тем не менее полководцы Древнего Рима именно в снах получали указание начинать или не начинать сражения. Если у врага было меньшинство, у римлян – огромное преимущество, но сон был неблагоприятный – легионеры сидели в лагере и ждали добрых знамений. Если было наоборот – преимущество и гарантированная победа у противника, но хороший сон у главнокомандущего – римляне выбегали толпой из-за забора и побеждали.

Классический исторический пример – битва при Фарсале, последнее сражение Цезаря и Помпея за трон будущего императора Рима. У Юлия Цезаря не было никаких шансов: 50 000 легионеров у Помпея против его 20 000, преимущество Помпея в коннице 1/4, голодная и оборванная армия Цезаря с огромным обозом больных и раненых в ходе кампании (и они тоже считаются в те 20 000). Но Цезарю приснился славный сон, что пора, мол, дать решающий бой. А у Помпея наоборот – была целая серия неблагоприятных видений. Но будучи уверенный в своем превосходстве он полез в бой и был разбит из-за глупого стечения обстоятельств. Придворные историки приписали все гению Цезаря, что определенно не так ибо гений не позволил бы противнику бегать по Греции и собирать легионы, но про сны в хрониках все правильно. Собственно, что там и кому снилось римские генералы писали в местный “судовой журнал” и это потом приобщалось к делу, если генералы бой проигрывали.

Таким образом, как показывает историческая практика, сны – это определенно какой-то источник информации. И сейчас этот источник звонит, слово колокол в головах тысяч людей, которым снится один и тот же сон про прибытие инопланетян. И все описывают их приблизительно одинаково как существ не из плоти и крови, а как некие голограммы или энергетические субстанции. И все пишут, что держаться от них нужно подальше – не бежать обниматься с братьями по разуму, но и не бегать вокруг строя рожи, высовывая язык и тыкая пальцем. В этом случает есть неплохой шанс, что не поймают, не перевербуют и не отправят на орбитальный завод, так что следим за развитием событий, которые, судя по количеству этих “светящихся шариков” уже или начинаются, или даже вообще начались.

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