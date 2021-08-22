Каким был простейший древнеегипетский тест на беременность? Ни за что не догадаетесь!

Женщинам во все времена было важно в самые ранние сроки узнать о своей беременности. И хотя сейчас кажется смешным и абсурдным многое из того, что древние люди считали научным, нужно признать, что некоторые из их методов, в том числе и по определению беременности были на удивление точными.

Согласно медицинским текстам времен древнего Египта, из коллекции папирусов Карлсберга в Копенгагенском университете (Дания), в качестве материалов для тестов на беременность древние египтяне использовали злаки, в частности ячмень и пшеницу.

В медицинском трактате возрастом примерно 3 500 лет (около 1400 г. до н. э.) описывается, как женщина могла определить, беременна она или нет. Все, что ей нужно было сделать, это помочиться на два мешочка с зерном — один с ячменем, а другой с пшеницей. Если зерно хотя бы в одном из мешочков прорастало после контакта с мочой, то это означало, что женщина беременна и может начинать строить соответствующие планы.

И это еще не все! Чтобы узнать пол своего новорожденного ребенка, женщине просто нужно было посмотреть, какие зерна прорастут первыми. Если первым прорастал ячмень, то должен родиться мальчик, а если пшеница — девочка.

2.



В исследовании 1963 года было обнаружено, что этот древнеегипетский тест на беременность выдавал достоверные результаты примерно в 70% случаев.

Надо сказать, весьма неплохо для древних египтян! Однако, когда дело касалось определения пола ребенка, то этот метод редко оказался весьма неточным.

Современные тесты на беременность основаны на белках, которые реагируют на гормон «хорионический гонадотропин человека (ХГЧ)», вырабатываемый внешней оболочной зародыша уже на 6—8-й день после оплодотворения яйцеклетки. Но ученые считают, что древнеегипетский тест срабатывал так точно из-за высокого уровня гормона эстрогена в моче женщины, который мог способствовать прорастанию зерен.

Исследователи, которые изучали папирус из коллекции Карлсберга, обнаружили, что медицинские знания Древнего Египта не исчезли после того как сгорела Александрийская библиотека. Еще до пожара они распространились по всему африканскому континенту и за его пределами.

По словам Софи Шедт, египтолога из Копенгагенского университета, многие идеи и способы лечения заболеваний, содержащиеся в древнеегипетских медицинских трактатах, вновь позже описывались в греческих и римских текстах. Описание некоторых из наблюдений и медицинских процедур египтян были обнаружены как в средневековых медицинских текстах народов Ближнего Востока, а что-то и вовсе дошло до наших дней.

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