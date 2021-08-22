4 знака зодиака, которые мастерски лгут и могут пользоваться этим для своей выгоды

Врать и не краснеть – об этом мечтают все, обучаясь в Сети, по книгам и с помощью психологов, вещающих как нужно скрывать правду от посторонних лиц. Но кому-то эта наука дается очень тяжело, а кто-то прямо-таки «вынес умения из пеленок». Речь идет о нескольких знаках зодиака, которые слывут непревзойденными лгунами.

Представители данного знака наслаждаются, обманув кого-то. Они могут с удовольствием наблюдать за реакцией обескураженной обстоятельствами жертвы, которая не понимает, как такое с ней вообще могло произойти. Близнецы – прирожденные лицемеры и, так как двойственность является их второй натурой, могут не до конца понимать всю тяжесть своих действий или делать вид, что они «простачки», не осознающие глубины происходящего.

Близнецы, в большинстве своем, при любой непонятной им ситуации стараются держаться нейтральной стороны, общаясь позитивно даже с теми людьми, которые вызывают у них неприятные чувства или совершают что-то не вполне законное. Но, когда представителей знака «хватают за руку», указывая на подобное – они демонстрируют недоумение, до самого конца сохраняя «покер-фейс». Кроме того, Близнецы могут лгать не только «по необходимости» или из-за выгоды, но и для того, чтобы позабавиться.

Обожающие внутренний комфорт Раки

Представители знака всегда стараются оградить собственное личное пространство от вторжений извне, даже если это будут близкие люди и родственники. А если им кто-то мешает это делать – они лгут и изворачиваются, чтобы остаться наедине с собой. И вряд ли получится «выпытать» у Раков их проблемы – они умеют мастерски скрывать все личное или «тяжелое» от окружающих, и особенно от близких, не желая расстраивать их.

А бывают и такие моменты, когда Раки, какой-то период «прокручивая» у себя в голове ситуацию, где был (была) виноват или считает себя таковым, начинают врать даже себе. Мысленно. Это они делаю для того, чтобы оградить свою психику от нежелаемой действительности.

Любящие внимание Львы

Представители данного зодиакального знака – прирожденные лидеры. Они могут «повести за собой» народ как на митинг, так и на субботник или «развлекуху». Одним словом, они любят лидировать, привлекать внимание и быть особенными – для этого часто лгут, преувеличивая собственные достоинства и скрывая недостатки.

Особое место в жизни для Львов занимает противоположный пол – вот уж где можно «оттачивать мастерство лгуна». Но нет – представители знака не применяют обман чаще необходимого, только лишь для завоевания внимания. А в обществе предпочитают говорить «неудобную» для других правду, за что, собственно и страдают с очень частой периодичностью.

Козероги, использующие ложь во благо

Представители данного знака чаще всего лгут лишь в том случае, когда другие способы добиться желаемого себя исчерпали. А такое в их жизни случается нередко. Козероги вполне допускают для себя «ложь во благо», но при этом редко чувствуют себя комфортно – ну не любят они лгать, так бывает.

Кроме того, Козероги обладают уникальной способностью скрывать свою ложь и избегать наказаний, благодаря чему окружающие их люди и даже родственники могут никогда и не узнать, что представители знака не были с ними честны.

Источник