Как помочь подростку повысить самооценку?

В возрасте 11-16 лет каждый ребёнок переживает непростой период — пубертат. Он сопряжен с некоторыми сложностями в самоидентификации. Подросток может проявлять чрезмерную критичность по отношению к своему внешнему виду. В силах родителей помочь ему обрести уверенность!

Самооценка необычайно важна для подростка

Один раз мама подростка спросила меня: «Как сделать так, чтобы пубертатный период прошёл вообще безболезненно?». Я не стал лукавить и сказал, что это невозможно. Главная цель пубертата заключается в том, чтобы ребёнок мог сепарироваться от родителей. Это своего рода кризис, который в любом случае будет сопровождаться некоторыми сложностями. Самое лучшее, что вы можете сделать в этот период, принять всё как данность.

Одна из задач подросткового возраста — самоидентификация. Она часто сопровождается заниженной самооценкой и комплексами, связанными с внешностью. Хочу предупредить родителей сразу: не стоит в общении со своим подростком использовать формулировки вроде: