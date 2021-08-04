Гости с окраин: в главном поясе астероидов замечены странные красные объекты

Учёные обнаружили два крупных красных объекта там, где их, по идее, быть не должно: в поясе астероидов, расположенном между Марсом и Юпитером. Исследователи отмечают, что эти космические тела покрыты сложной органикой.

Названия этих двух астероидов — (203) Помпея и (269) Юстиция. Диаметр Помпеи составляет 110 километров, в то время как Юстиция чуть меньше: её диаметр составляет 55 км.

Необычные характеристики двух астероидов привлекли внимание исследователей из Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA).

Основной особенностью этих космических объектов является то, что они отражают необычно много красного света, то есть видимы в красной части спектра.

Такие объекты «красного цвета» обычно встречаются во внешней части Солнечной системы. Это удалённая от нашего светила область, в которой находятся четыре газовых гиганта: Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун.

Внешняя Солнечная система заполнена веществом, оставшимся после формирования нашей звёздной системы.

На самом её краю, за орбитой Нептуна находится пояс Койпера — он в основном состоит из такого древнего «строительного материала». Космические объекты из этого пояса также называют ТНО — транснептуновыми объектами.

Именно эти отдалённые объекты имеют характерный «красный цвет», что значит, что они содержат сложные органические соединения, такие как метан и метанол.

Внешнюю и внутреннюю части Солнечной системы разделяет пояс астероидов, расположенный между Марсом и Юпитером. Это место скопления разнообразных космических объектов также называют просто «главным поясом».

Астероиды главного пояса в основном состоят из неорганического вещества, поэтому их лучше видно в синей части спектра.

И вот в этой области с преимущественно «синими» неорганическими объектами внезапно были найдены «красные» органические Помпея и Юстиция. Они выглядят так, будто каким-то странным образом переместились из далёкого пояса Койпера прямиком в главный пояс астероидов.

В пресс-релизе JAXA учёные предполагают, что эти «красные» астероиды могли образоваться на границах Солнечной системы во времена её раннего формирования, а позднее переместиться ближе к её центру. Но что же их туда «передвинуло»?

Ранее мы рассказывали, как гравитация Юпитера может творить настоящие чудеса с траекториями самых разных объектов: от комет до космических зондов. Возможно, газовый гигант «приложил руку» и к странному перемещению «красных» астероидов вглубь Солнечной системы, считают учёные.

Это открытие замечательно ещё и тем, что может означать, что в главном поясе астероидов могут присутствовать и другие древнейшие объекты Солнечной системы. В дальнейшем исследователи планируют определить, сколько ещё таких «красных» космических объектов находится в астероидном поясе.

Авторы нового исследования, опубликованного 26 июля в издании The Astrophysical Journal Letters, сделали ещё одно любопытное предположение. Возможно, в поисках материала, из которого сформировалась Солнечная система, необязательно посылать космические миссии в отдалённые области нашей системы.

Вполне вероятно, что зонд, посланный в главный пояс астероидов, сможет получить данные об объектах как внутренней, так и внешней Солнечной системы. Если такая возможность подтвердится дополнительными исследованиями, это сэкономит и средства, и время, которые человечество тратит на изучение эволюции нашей планетной системы.

Напомним, ранее мы писали о том, как астрономы обнаружили самый далёкий объект Солнечной системы. Также мы сообщали о том, что недавно внешние пределы Солнечной системы пересекла гигантская комета. Рассказывали мы и о катастрофе, которая могла отбросить Юпитер ближе к Солнцу, а Уран и Нептун — к окраинам нашей системы.

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