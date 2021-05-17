КАК ПЕРЕЙТИ НА ПРАВИЛЬНОЕ ПИТАНИЕ: 5 ОСНОВНЫХ ПРАВИЛ

Хотите изменить питание, но не знаете с чего начать? Изучая этот вопрос вы наткнулись на уйму информации и готовы сдаться, вернувшись к привычным бутербродам? Не волнуйтесь, вы сможете разобраться во всех нюансах, но для начала рекомендуем ознакомиться с основными принципами здорового питания.

Подобрать оптимальную схему питания для себя вы сможете со временем. Не пытайтесь все поменять за один день, такая тактика не приведет к ожидаемому результату. Здоровое питание – это постепенная трансформация организма и начинать необходимо с освоения главных принципов.

Основные правила здорового питания

1. Каждое утро выпивайте натощак стакан теплой воды с лимонным соком – это поможет организму «проснуться», запустить систему пищеварения и избавиться от токсинов.