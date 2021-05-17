7 поразительных способов, с помощью которых эмпаты делают этот мир лучше

Чувствительность рождает внутри эмпата сильное и искреннее желание помогать другим людям; поэтому нет ничего удивительного в том, что такой человек постоянно жертвует собственным благополучием.

Эмпат – уникальный и очень чувствительный человек, который видит и реагирует на этот мир иначе, чем другие люди. Он обрабатывает сенсорную информацию глубже и интенсивнее, отличается невероятной чувствительностью к окружающим энергиям.

Эмпат способен улавливать физические или эмоциональные состояния других людей, что делает его чрезвычайно понимающей и сострадательной натурой.

Чувствительность рождает внутри эмпата сильное и искреннее желание помогать другим людям; поэтому нет ничего удивительного в том, что такой человек постоянно жертвует собственным благополучием.

Вот семь способов, с помощью которых эмпат делает современный мир намного лучше:Эмпат чувствует энергию так, как не могут другие

Каждый из нас состоит из энергии, которая при этом обладает собственной вибрацией. Эмпат очень чувствителен к вибрациям. Когда он находится в месте, насыщенном большим количеством энергии, например, в многолюдном торговом центре, он часто ощущает себя подавленными. Это объясняется тем, что из-за перегрузки энергией он начинает чувствовать истощение.Он использует энергию для исцеления других людей

Для многих эмпатов использование энергии для исцеления является главной целью в их жизни. Тем не менее им, как суперчувствительным людям, необходимо постоянно следить за сохранением внутреннего баланса.Практика энергетической защиты

Эмпат постоянно поглощает энергию – как положительную, так и отрицательную. Поэтому он может легко потерять баланс – это происходит в том случае, когда он поглощает слишком много энергии и цепляется за ненужные вещи, которые даже не являются его собственными, такие как боль, болезни, негативные эмоции других людей и так далее.Настоящая подлинность

Подлинности эмпат жаждет больше всего на свете. Зачастую эмпаты неспособны провести даже немного времени рядом с нечестными людьми или оказавшись в ситуации, в которой им приходится притворяться или лгать.

На самом деле подлинность означает признание своих истинных чувств и стремление жить в соответствии с ними.

Установление границ

Умение правильно устанавливать границы имеет решающее значение для благополучия эмпата. У эмпата нет цели исправлять других или помогать тем, кому не нужна помощь. Эти границы являются признаком того, что он принимает других людей такими, какие они есть на самом деле.

Эмпат относится с уважением к свободе выбора других людей.

Хорошо разбирается в людях и ситуациях

Вряд ли у эмпатов получится достойно защищать других людей, если они не научатся защищать сами себя. Они разбираются не только как, но и с кем они проводят свое время.

Обладает развитой интуицией

Люди, обладающие высокой чувствительностью, способны использовать окружающую энергию для интуитивного понимания тех или иных ситуаций или людей.

Если эмпат чувствует влечение к какому-либо человеку, это является признаком гармоничной и резонирующей энергии. Этому чувству также будут сопутствовать возникновение интуитивных предчувствий, мыслей и знаний. Поэтому эмпату так важно научиться верить и следовать своей интуиции.

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