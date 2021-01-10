Как обмануть полиграф? Методы противодействия

Сегодня в обществе распространен миф о суперэффективности полиграфа. Досадные оплошности списываются на недостаточную квалификацию отдельных специалистов, но сама надежность технологии почти не ставится под сомнение. На страницах различных изданий нередко можно прочитать «авторитетные данные», что достоверность проверок на детекторе лжи составляет 99 процентов, а то и все 100.

Этот миф изо всех сил поддерживается как самими полиграфологами, так и прочими заинтересованными структурами. Во-первых — в рекламных целях, чтобы создавать коммерческий спрос на такого рода услуги. Они стоят недешево и приносят специализированным фирмам хороший доход. Во-вторых — чтобы оказывать психологическое давление на тестируемых, лишая их воли к сопротивлению и повышая результативность проверок. Такой подход, образно говоря, помогает обеспечить победу еще до начала сражения.

В-третьих, существуют более глубокие, социально-психологические причины. Еще в древности знали, что страх и одновременное восхищение толпы перед чем-то таинственным и могущественным — это основа власти над ней. Миф о могуществе полиграфа, который сегодня культивируется — не исключение. «Начальники», правящий класс его используют, чтобы держать в страхе и повиновении тех, кто находится ниже их на социальной лестнице (народ, плебс, подчиненных, офисный планктон — называйте как хотите). Недаром во многих фантастических антиутопиях полиграф и полиграфологи являются составной частью тоталитарной системы, инструментом социального контроля и угнетения масс со стороны правящей элиты.

С такой же манипулятивной целью сегодня распространяется миф о том, что проверки на полиграфе боятся только преступники, потому что «честному человеку скрывать нечего». А отказ от тестирования или попытка противодействовать проведению полиграфной процедуры — это уже априорное доказательство вашей неблагонадежности. Это делается, чтобы заранее вызвать у вас чувства страха и вины за ваше нежелание проходить проверку и выворачивать свою душу наизнанку. Хотя отвращение к полиграфу и отказ от тестирования вовсе не свидетельствует о том, что вы — законченный злодей. Согласно законодательству большинства стран, тест на подобных устройствах не является прямым доказательством вины или невиновности.

У каждого человека есть свой личный внутренний мир, который он стремится оградить от чужого вмешательства. И допускать в который он никого не обязан. У каждого из нас есть личные мотивы, интересы и тайные желания, которые мы не хотим и не обязаны сообщать посторонним. В англо-американской правовой системе существует даже специальная категория privacy, означающая право на тайну и неприкосновенность частной жизни, интимную сферу человека. Тестирование на полиграфе является прямым вторжением на вашу интимную территорию.

В некоторых случаях такое вторжение оправдано. Например, при расследовании тяжелых криминальных преступлений (убийств, террористических актов и пр.), несущих угрозу для общества и жизни людей. Если вас оклеветали, ложно обвинили в совершении преступления, то проверка на полиграфе порой остается единственным шансом доказать свою невиновность. Но нередко принуждение к тестированию можно назвать не иначе как оскорблением человека, грубым вмешательством в частную жизнь и психологическим насилием над личностью. Таковыми могут быть поголовная проверка персонала на лояльность по прихоти большого босса, желающего знать всю подноготную о жизни своих подчиненных; подозрения в супружеской неверности со стороны ревнивого супруга; и прочие вещи, которые сегодня широко представлены в прайсах коммерческих полиграфологических фирм.

Полиграфологи по требованию заказчика (а то и просто из-за собственного нездорового любопытства) нередко идут на прямое нарушение этических норм и профессиональных стандартов. Они в буквальном смысле начинают выворачивать тестируемого наизнанку, пытаясь узнать о нем все: от политических взглядов и религиозных убеждений до сексуальных предпочтений. Особенно это распространено при приеме на работу и проверке уже работающего персонала (т.н. скрининг). Такого рода интимные вопросы могут составить большую часть анкеты, составленной для вас оператором полиграфа. Если отказаться от подобного тестирования невозможно (например, из-за угрозы немедленного увольнения), но выдавать секреты и нюансы своей частной жизни вы тоже не хотите, то попытка обмануть полиграф может оказаться для вас единственным выходом.

Каждый полиграфолог перед началом тестирования в обязательном порядке пытается внушить «жертве» мысль о бесперспективности противодействия полиграфу. Во время инструктажа вам объяснят в дружеской и непринужденной манере, что, мол, детектор лжи «всё видит» и обмануть его не удастся. А вам остается только расслабиться и получать удовольствие от процесса выворачивания вас наизнанку, когда чужие бесчувственные пальцы бесцеремонно лезут в потаенные глубины вашей души. Не будем винить специалистов за этот профессиональный трюк — это часть их работы, прописанная в инструкциях. Поговорим о том, можно ли на самом деле обмануть детектор лжи?

Кто может обмануть полиграф

Наука и технологии не стоят на месте, однако реальная эффективность работы полиграфа сегодня все ещё далека от декларируемых показателей. Об этом свидетельствует большое количество ошибок и громких скандалов, когда результаты проверки на детекторе в буквальном смысле ломали судьбы ни в чем не повинным людям. Даже в США, где традиция активного использования полиграфа насчитывает много десятилетий, накоплен колоссальный опыт, а уровень подготовки и квалификации персонала — не чета нашим доморощенным специалистам, достоверность оценок сегодня оценивается незаангажированными экспертами в лучшем случае в 70%. И это самые оптимистичные данные. Лабораторные и полевые исследования, изучающие точность полиграфических тестов, показали, что они допускают значительное количество ошибок. Также проведены эксперименты, доказавшие возможность обучения успешному противодействию полиграфу[1]. Они свидетельствуют, что обойти детектор лжи хоть и сложно, но вполне реально.

Детектор лжи довольно просто могут обмануть социальные психопаты. У них нет адекватного восприятия социальных норм, этики и общественной морали (того, что в просторечии называется совестью). Соответственно, вопросы о нарушении этих норм не вызывают физиологической реакции тревоги. Известны случаи, когда сексуальные маньяки и серийные убийцы успешно проходили проверку, потому что были уверенны в отсутствии доказательств против них и не испытывали волнений по поводу совершенного.

По похожей причине существуют ограничения при тестировании на полиграфе несовершеннолетних и очень пожилых людей в «старческом маразме» — первые ещё, а вторые уже не в состоянии понять смысл и социальную значимость вопросов.

Легко справляются с данной задачей и патологические вруны, поскольку если человек сам искренне верит в свою ложь, то для полиграфа это уже выглядит как правда. Не случайно в инструкциях полиграфологов указано, что тестирование психических больных во время обострения маниакального психоза или шизофрении невозможно, поскольку в данном случае сам проверяемый не может отличить иллюзию от реальности.

Еще одна группа — высокопрофессиональные актеры, в совершенстве владеющие своим ремеслом (системой Станиславского и т.д.), умеющие отождествлять себя с вымышленным персонажем и сливаться воедино с образом своего героя, вплоть до физиологических проявлений: «смех и слезы на заказ, чего изволите». Также необходимо упомянуть работников спецслужб, получивших специальную подготовку. Систематическая «дрессировка» с помощью детектора позволяет им довести нужные состояния и реакции до уровня бессознательных рефлексов, чтобы более-менее успешно обманывать полиграф.

Прочим людям для этого требуются значительные усилия, а иногда и просто везение. Отдельные гении, обладающие таким даром от рождения — не в счет, поскольку их очень мало. В отличие от «бойцов невидимого фронта», у вас, скорее всего, не будет доступа к аппарату с для предварительной тренировки, а время на подготовку будет сильно ограничено. Но это не лишает вас шансов на успех.

Первым делом нужно преодолеть страх и «благоговение» перед полиграфом, которые вам заранее внушили с манипулятивной целью. И также избавиться от внедренного в вас чувства вины. Они блокируют вашу волю к сопротивлению. А помогает вам спокойная уверенность в себе и настроенность на победу, а не на поражение. Помните, что детектор лжи не всемогущ. Он не может прочитать ваши мысли и таким образом узнать что-то о вас. Он регистрирует только состояние в момент тестирования. А точнее — изменение физиологических показателей при ответах на вопросы. На основе собранных данных компьютер выдает вероятностную оценку, которую потом анализирует специалист. Полиграф, как и любую машину, можно обойти, забить ему «мозги», чтобы он не смог выдать точный ответ.

Что нужно знать о работе детектора лжи

Базовый принцип работы полиграфа следующий: физиологические реакции тем сильнее, чем важнее и значимее для вас задаваемый вопрос. Как правило, человек, не замешанный в деле, которое интересует допрашивающих, приблизительно одинаково реагирует на все вопросы: значимые для дела и не значимые. А у того, кто замешан, значимые вопросы вызывают неконтролируемое напряжение.

Обычно перед непосредственной проверкой на детекторе лжи с тестируемым обсуждают все вопросы, которые будут заданы. Тема проверки оговаривается заранее, чтобы избежать неопределенной реакции на неожиданный вопрос. Если человека «в лоб» без подготовки спросить что-то типа «Вы спали с супругой своего босса?», он попросту может не понять, что происходит. Он начнет нервничать или замешкается с ответом, даже если никогда этого не делал. Или же сильно удивится — а реакцию на ложь и удивление полиграф показывает примерно одинаково.

Во время предварительного обсуждения уже можно определиться, как вы будете отвечать. Зная тему и примерный круг вопросов, можно этим воспользоваться. Изгнать из сознания реальную картину и создать выгодную для вас «легенду»: яркий, эмоционально окрашенный образ, который вытеснит реальный. При развитых навыках воображения и самовнушения это может помочь вам перехитрить полиграф. Ключевой момент здесь — заставить себя поверить в эту альтернативную реальность, а не просто представить ее во всех деталях. А главная сложность — «не думать о белом носороге», забыть на время о том, как все было на самом деле. В противном случае реальная картина в вашем сознании будет накладываться на воображаемую. Два взаимоисключающих образа одновременно вызовут психическое напряжение и стресс. Вы станете демонстрировать запоздалую реакцию на вопросы и прочие артефакты. Они покажут, что вы конструируете мнимое событие (или проще говоря, врете) и это зафиксируется полиграфом как свидетельство вашей лжи.

Перед основным тестом проводят т.н. подстроечное (предтестовое) интервью для «калибровки» ваших ответов. Изучаются ваши психофизиологические показатели в нормальном состоянии. Датчики фиксируют верхнее (грудное) и нижнее (брюшное) дыхание, сердцебиение, давление, тремор (дрожание) и электрическую реакцию кожи. Далее тесты выясняют, каким образом «прыгают» показатели, когда тестируемому задают значимые для него вопросы. Обычно они совсем простые: «Вас зовут так-то?», «У вас есть семья?», «Вы намерены обманывать полиграф?»

Также изучается ваша реакция на заведомую ложь. Полиграфолог называет несколько имен, в том числе и ваше. Вы должны солгать, то есть сказать, что произносимое имя не ваше. Таким образом проверяется как вы реагируете на ложь и как детектор это фиксирует. С аналогичной целью вам могут предложить записать число из нескольких предложенных, выбрать игральную карту, положить в карман какую-то фигурку и т.д. Потом оператор полиграфа «угадывает» предмет, анализируя ваши реакции.

Забавная деталь: во многих инструкциях для операторов полиграфа советуют при «угадывании» не ограничиваться анализом психофизиологических реакций, а для надежности прибегать к шулерским приемам — меченным картам, скрытым видеокамерам… Такое мелкое жульничество считается допустимым. Ведь, кроме всего прочего, подготовительный этап должен сломить у тестируемого волю к сопротивлению, убедить его в бесполезности попыток обмануть полиграф. Поэтому во время предварительной демонстрации стремятся полностью исключить вероятность «прокола».

Основной тест может длиться несколько часов. Зачитываются вопросы, вам предлагается внимательно слушать и честно отвечать «да» или «нет». После каждого вопроса следует пауза (15-20 секунд) в течение которой записывается психофизиологическая реакция на него. Полиграф фиксирует, когда у вас «сердце екнуло», где произошла задержка дыхания, после какого вопроса последовал «вздох облегчения», а где и вовсе руки задрожали и колени завибрировали. Вот некоторые признаки эмоционального напряжения в ответ на предъявление значимого вопроса. Они могут свидетельствовать не в вашу пользу:

величина кожной реакции возрастает;

пульс замедляется, с последующим компенсаторным увеличением частоты сердечных сокращений;

задержка дыхания и замедление его ритма, с последующим компенсаторным увеличением ритма и глубины дыхания;

изменения времени вдоха/выдоха, паузы на вдохе и паузы на выдохе;

усиление мышечного тремора

Чтобы дезориентировать опрашиваемого и сломать его защитные барьеры, условия и формулировки могут меняться. Один и тот же вопрос может предъявляться много раз. Вопросы на одну и ту же тему могут формулироваться по-разному. Вас могут попросить отвечать «да» на все вопросы, даже если вы ранее отвечали на них «нет» — чтобы узнать, какие будут реакции при утвердительных ответах. Или наоборот — давать только отрицательные ответы. Существует и «молчаливый ответ» — тестированного просят только подумать об ответе на вопрос, но не произносить его вслух.

Во время опроса используются «вопросы-наполнители» на нейтральные темы, которые теоретически не должны вызывать возбуждения («Сегодня понедельник?», «Вы сидите на стуле?»). Специалисты предлагают включать в тест побольше таких вопросов, на которые предусмотрен заведомо правдивый ответ. После них человеку будет сложнее лгать, и соответствующие физиологические проявления станут заметнее.

Есть также вопросы-ловушки, касающиеся подробностей произошедшего (например, кражи). Невиновному они не известны, а у причастного к преступлению вызовут сильную реакцию. Нередко в вопросе перечисляются ключевые слова и факты. «Что вы взяли из сейфа? Мобильный телефон? Пистолет? Пачку презервативов? Связку ключей?». «Сколько прошло времени после последнего употребления вами наркотиков? Неделя? Месяц? Год? Пять лет?». «Вы любите пить в одиночку? В компании? По утрам? Вечерам? Сутками напролет?». «Какую взятку вы получили? Сто? Двести? Триста? Пятьсот тысяч?». По мере приближения к правильному ответу происходит нарастание признаков тревоги, а затем расслабления по мере удаления от него. Хотя внешне по человеку это может быть и не заметно.

Чтобы отвлечь внимание тестируемого, значимые вопросы усложняют. Неизвестное подается тестируемому как известное: «Пакет, который вы украли, вы спрятали туда-то?». Человек по инерции может «повестись», ответить «да» или «нет». А любой однозначный ответ на такого рода вопросы уже содержит в себе косвенное признание.

Присутствуют также контрольные вопросы, которые должны вызывать возбуждение даже у невиновных («Вы когда-нибудь брали то, что вам не принадлежало?»). Подобные деяния хоть раз в жизни совершал каждый, поэтому предполагается, что у невиновных контрольные вопросы должны вызывать большее возбуждение, чем вопросы, непосредственно относящиеся к сути дела. А отрицательный ответ на контрольный проверочный вопрос свидетельствует о лжи проверяемого [2].

Способы обмана полиграфа

Как сбить «калибровку» полиграфа и заставить ее работать неправильно? Первый ответ, который приходит в голову — во время предварительного интервью и далее в процессе тестирования давать заведомо ложные, случайные, бессистемные и «идиотские» ответы на все вопросы без исключения. Изо всех сил путать следы, не давая полиграфу увидеть, каким вы можете быть когда говорите правду. Понятно, что такое демонстративное противодействие полиграфу со 100% вероятностью вызовет подозрение в вашей виновности. Поэтому его обычно выбирают те, кому уже нечего терять, а остается только развлекаться и получать удовольствие. Это могут быть идейные противники полиграфов или же пойманные с поличным преступники, которые уходят в «полную несознанку». Их причастность к преступлению доказывать уже нет необходимости. Но выяснить детали («Кто ваши сообщники и где спрятаны украденные бриллианты?») будет сложно, поскольку нельзя построить базовую калибровочную шкалу, с которой сравниваются физиологические реакции.

Такие провокационные демарши выглядят эффектно. Однако чаще всего тестируемым нужно, чтобы проверяющие ничего не заподозрили. Как же обмануть детектор лжи незаметно?

Существуют три основных способа противодействия полиграфу. Их подробное описание вы легко можете найти в Интернете. Помните, что все методы требуют предварительной тренировки и тщательной отработки. Любая попытка обмануть полиграф без подготовки, скорее всего, окончится для вас провалом.

Первый способ обмануть детектор лжи — попробовать снизить чувствительность собственных сенсорных анализаторов. Для этого накануне будет достаточно выпить некоторое количество спиртного. На следующий день человек становится слабо чувствительным, его реакции условно говоря «заторможены» и на предъявляемые стимулы он не сможет объективно реагировать. Детектор лжи не сможет сделать однозначные выводы.

Специально подобранные медицинские препараты — еще одно средство. Это могут быть лекарства от гипертонии, снижающие артериальное давление и одновременно блокирующие выработку адреналина (бета-адреноблокаторы). Используя их, вы должны хорошо знать и понимать реакцию своего организма на «химию». Так, лицам с пониженным артериальным давлениям прием адреноблокаторов строго противопоказан. Нужно также уметь рассчитать время действия фармакологических средств. Чтобы все выглядело естественно, концентрация препарата в крови должна достигать своего максимума через 40-50 минут после начала проверки на полиграфе. В таком случае по мере проявления эффектов можно сослаться на накапливающуюся усталость и плохое самочувствие, если вдруг оператор заподозрит попытку обмануть полиграф.

Если тестируемый впервые принял психотропные вещества, он будет находится в новом для него психическом состоянии и «с непривычки» может начать вести себя неадекватно, что мгновенно будет замечено. Также существуют стандартные вопросы для проверки («Вы сегодня употребляли лекарственные/алкогольные/наркотические препараты?») и если вы во время тестирования солжете, что не пили и не употребляли — это может быть зафиксировано полиграфом. Хотя вы можете проглотить перед началом процедуры что-то вроде таблетки аспирина и потом с чистой совестью ответить «да». В этом случае ваш честный ответ «накладывается» на эмоциональную реакцию по поводу другого вещества и маскирует ее. Задача такой «маскировки» существенно облегчается для людей с хроническими болезнями, вынужденных постоянно принимать лекарства.

Однако для серьезных случаев «химико-фармакологический» способ неприменим. Например, если результаты обследования на детекторе лжи планируется использовать как доказательство в суде, то обязательным является анализ крови на присутствие различных препаратов.

К химическим методам относится и обработка поверхности кожи различными веществами, чтобы электрическая проводимость на какое-то время стала постоянной. Тогда прикрепленные к вашим пальцам датчики не зафиксируют изменение реакции на значимые вопросы. У вас появится шанс перехитрить детектор лжи. Самое элементарное средство — протирание обычным медицинским спиртом, который сужает потовые железы. Кожно-гальваническую реакцию «выравнивают» различные лечебно-косметические средства, сильно уменьшающие потоотделение: тальки и мази от потливости, дезодоранты для ног и проч. Условия их успешного применения:

нанесенное средство должно быть незаметным, без цвета и запаха;

его действие должно быть продолжительным, поскольку проверка на полиграфе длится несколько часов;

препарат должен быть устойчивым и сохраниться после мытья рук (это обычная процедура перед началом проверки);

Хороший результат дает салицилово-цинковая мазь, которую продают в аптеках. Ее следует наносить на хорошо разогретые в кипятке руки, чтобы она глубоко впиталась в кожу. При этом следует помнить, что полиграф фиксирует не только КГР. Даже если кожа обработана, дыхание придется контролировать самостоятельно.

Результат дают и нехимические методы. Например — отсутствие сна в течение нескольких дней. Из-за постоянного недосыпания человек впадает в состояние близкое к трансу, между сном и бодрствованием — физиологическая реакция на все вопросы у него будет одинаково незначительной. Сильная усталость (после тяжелой спортивной тренировки), истощение (из-за длительного голодания) также притупляют физиологические реакции на предъявляемые вопросы, «сглаживая» показатели детектора лжи. Полиграммы получатся «гладкими», малопригодными для расшифровки. Причем нельзя будет утверждать с уверенностью, что это — сознательное противодействие или же у человека просто такая физиологическая конституция (на жаргоне полиграфолов — «тело, непригодное для исследования»).

Снижая чувствительность сенсорных анализаторов, важно не переусердствовать. Не доводите себя до очень глубокой «отключки». Практически все полиграфы замеряют электрическое сопротивление кожи (кожно-гальваническую реакцию). Она непосредственно связана с работой мозга. Чем больше расслаблен человек, тем выше уровень кожного сопротивления. Если прибор зафиксирует предельные показатели сопротивления, возникнут подозрения в достоверности результатов. Кроме того, полиграфолог анализирует величину реакций на контрольные вопросы[2], не известные тестируемому. Если реакция на них не будет отличаться от «общего фона» — оператор полиграфа может прекратить тест, или же перенесет его на другое время. Впрочем, иногда даже такая отсрочка играет на руку тестируемому.

Другой способ обмануть полиграф — это подавление всех эмоций, чтобы ни один стимул не вызывал значимого отклика. Есть два способа управления своим состоянием, нарушающих привычные реакции: а) общая деконцентрация; б) управление вниманием (концентрация на каком-то объекте). Основной принцип в том, что человек старается отвечать на все вопросы автоматически, не обращая на них серьезного внимания. Он должен сосредоточиться на рисунке стены, которая находится перед ним, или на каком-нибудь другом нейтральном предмете. Можно концентрироваться на какой-то части тела, ритме своего дыхания или воспоминании из своего жизненного опыта. В идеале вообще нужно забыть о существовании полиграфа рядом с вами и исключить восприятие содержательной части задаваемых вопросов. В таком состоянии вы слышите звуки, слова, подтверждающие, что вам задается вопрос, но его содержание, социальная значимость до вас не доходит. Этот способ требует способности к саморегуляции, для его освоения нужны длительные тренировки, однако его эффективность тоже довольно высока.

Важно, чтобы вашу внутреннюю отрешенность не заметил опрашивающий. Внешние признаки транса, которые могут быть им обнаружены:

монотонный и неестественный голос без эмоциональной окраски;

лицо напоминает каменное изваяние;

взгляд устремлен в одну точку;

ответ дается еще до того, как тестирующий успеет задать вопрос.

Если оператор все это заметит, то постарается вывести вас из данного состояния. Например, следующим способом, описанным в учебниках для полиграфологов:

Если в процессе тестирования у вас возникло подозрение, постарайтесь немедленно изменить вопрос и поставить его в такой форме, чтобы обследуемый вынужден был говорить «да», если перед этим он отвечал «нет». Например, задав вопрос в таком виде: «Вас зовут…?» называете его имя. Если подозреваемый вошел в состояние отрешенности от содержания вопросов, он автоматически ответит «нет». Тогда в мягкой форме вы должны высказать свое недоумение: «Как же так, Семен Семенович, вы уже изменили имя?» или «Вас никогда не звали так, в анкете эти данные неверны?». Эти вопросы выведут его из состояния, в которое он вошел, и в течение некоторого времени заставят воспринимать содержание ваших вопросов. Обычно после паузы дается нейтральный вопрос и вслед за ним «значимый».

Третий подход гласит: «Важно не отсутствие реакции как таковой (которое довольно просто детектируется контрольными вопросами и может вызвать подозрения), а умение выдавать нужную реакцию». Ваша реакция должна выглядеть естественной. Эффективными оказываются притворные эмоциональные реакции на незначимые раздражители. Если вы хотите вызвать реакцию на нужный вопрос, попытайтесь просто умножить в уме несколько многозначных чисел или подумать о чем-нибудь, что вызывает ярость или сексуальную эмоцию.

Так, если вы не хотите, чтобы вас уличили в гомосексуализме, умножать в уме числа необходимо, когда вас спрашивают «предпочитаете ли вы женщин». А если же стоит обратная задача, т.е. вы должны прикинуться гомосексуалистом, которым вы не являетесь, то умножать нужно, услышав вопрос «Предпочитаете ли вы иметь секс с лицами своего пола» и т.п. Как вариант: когда вас спрашивают о женщинах, в этот момент вы представляете или вспоминаете сексуальные сцены с мужчинами (или наоборот). Таким образом сексуальная реакция на картинки из вашего воображения «накладывается» на задаваемый вопрос и создается впечатление, что это именно вопрос вызвал такую реакцию. При должной впечатлительности, силе воли и отработанном навыке такой способ срабатывает.

Результата также можно можно добиться, если начать читать стихи. Про себя, разумеется. Что-нибудь длинное, вроде «Евгения Онегина». Переживая за главного героя и отвечая на вопросы как бы между делом.

Для создания фальшивых реакций есть много разных способов. Самый известный из них — «механический», незаметное для эксперта напряжение каких-нибудь мышечных групп. Обычно прижимают пальцы ног к полу, сводят глаза к носу или прижимают язык к твердому небу.

Боль также вызывает физиологические реакции, характерные для психологического стресса. Некоторые в попытке обмануть полиграф кладут кнопку в ботинок под большой палец и нажимают на нее при каждом отрицательном (или положительном) ответе. Организм начинает реагировать на ожидание боли, а не на ложь или правду. Поэтому показания полиграфа будут одинаковы и в случае правдивого ответа и наоборот.

Сложность состоит в том, чтобы скрыть эти движения от допрашивающего, поскольку такие попытки обмануть детектор лжи сегодня известны даже полиграфологам-дилетантам. Тестируемого снимают на видеокамеры, которые фиксируют крупным планом любые движения и изменения выражения «морды лица». Поэтому заниматься этим делом следует очень осторожно. Помните: любое подозрительное или двусмысленное поведение обязательно будет трактоваться НЕ в вашу пользу.

Если вы не чередуете способы, а все время нажимаете кнопку при каждом ответе «нет» («не участвовал…», «не видел…», «не состоял…», «не воровал…») — то оператор полиграфа увидит закономерность в проявлении однотипной реакции и заподозрит неладное. Кроме того на ваши икроножные мышцы могут прикрепить датчики, которые будут фиксировать движения пальцев. Пресловутый «гвоздь в ботинке» должен быть достаточно длинным и острым, чтобы вызывать боль даже при легком нажатии, а ваши движения — едва заметными, с минимальным вовлечением других мышц тела. Тогда будет шанс, что датчики движения не заметят сигнал противодействия на фоне общего тремора организма (вызванного сердечными сокращениями, дыханием и т.д.).

Считается, что наиболее сложным в обнаружении механических противодействий полиграфу является язык. После ответа на поставленный вопрос «да» или «нет», язык незаметно может быть прижат к зубам или «завернут» в сторону гортани, или прижат к небу с силой, вызывающей болевое ощущение. Однако и этот способ обмануть детектор лжи может быть определен с помощью специальных датчиков, устанавливаемых в районе подбородка или гортани. Также следует помнить о дыхании — «работать» языком нужно без нарушения ритма и глубины дыхания, потому что оно моментально будет зафиксировано полиграфом.

Общий недостаток всех механических способов — их трудно скрыть и они требуют времени на выполнение, а значит вызывают задержку реакции. Если реакция проявилась спустя несколько секунд после ответа на вопрос, то полиграфолог заметит «включение» кнопки или языка для создания ложного сигнала. На графике будет видно запаздывание физиологической реакции на ответ, ее величина и продолжительность. Путем тренировок время реакции нужно свести к минимуму.

В качестве альтернативы иголке в штанах можно порекомендовать приемы из арсенала НЛП — научиться ставить «психологический якорь» (на напряжение и на расслабление), используя его в нужный момент. Ведь труднее всего разоблачить именно внутренние, мысленные приемы. Если использовать их в подходящие моменты, то вполне реально обмануть полиграф и привести эксперта к ошибочным выводам. Помните: даже отсутствие достоверного результата порой может пойти вам на пользу.

Пример для понимания принципа работы с напряжением/расслаблением можно почерпнуть из художественной литературы:

— Мы проводим интенсивные поиски этого шпиона. Поскольку вы, господа, находились в непосредственной близости от места происшествия, я намерен побеседовать с вами по одному, чтобы выяснить, что вы можете знать. Я также могу обнаружить… Кто из вас этот пропавший шпион?

Эта последняя стрела вызвала только потрясенное молчание. Теперь, когда он привел нас всех в подавленное состояние, подходящее для перекрестного допроса, серый человек стал вызывать офицеров по одному. Я был вдвойне благодарен за свое предвидение, предусмотрительно уронившее меня головой о землю на виду у всех.

Меня вызвали третьим не случайно. На каком основании? Общее сходство в телосложении со шпионом Пасом Ратунковым? Бинт? Какая-то основа для подозрений, должно быть, существовала. Я потащился вперед, едва перебирая ногами, как другие до меня. Я отдал честь, и он указал на стул рядом с письменным столом.

— Почему бы вам не подержать это, пока мы беседуем? — произнес он рассудительно, передавая мне серебряное яйцо датчика детектора лжи.

Настоящий Васька не узнал бы его, так что я тоже не узнал. Я просто посмотрел на него с легким интересом — как будто не знал, что он передает жизненно важную информацию в находящийся перед ним детектор лжи, и стиснул его в ладонях. Мысли мои не были такими спокойными.

Я попался! Он меня раскрыл! Он знает, кто я, и играет со мной.

Он посмотрел глубоко в мои налитые кровью глаза, и я заметил, что его рот слегка скривился от отвращения.

— У вас была еще та ночка, лейтенант? — спросил он меня, глядя на лист бумаги и на показания детектора лжи.

— Да, сэр, знаете… Выпил несколько рюмочек с ребятами. Именно это я произнес вслух. А про себя я подумал вот что: сейчас они застрелят меня насмерть, прямо в сердце! Я представил себе, как этот жизненно важный орган выплескивает в грязь мою живую кровь.

— Я вижу, вас недавно понизили в звании… Где ваши взрыватели, Пас Ратунков?

«Я устал… как я желаю оказаться в постели», — подумал я.

— Взрыватели? — моргнул я своими красными гляделками и, подняв руку почесать голову, коснулся бинта и подумал, что лучше не стоит. Его глаза впились в мои, серые глаза, почти одного цвета с его мундиром, и на миг я уловил за его спокойными манерами силу и гнев.

— А ваша рана на голове, где вы ее получили? Нашего шпиона ударили сбоку по голове.

— Я упал, сэр, меня, должно быть, кто-то толкнул из фургона. Солдаты перевязали, спросите у них…

— Уже спросил. Напились, упали, опозорили офицерский корпус. Убирайтесь и почиститесь, вы вызываете у меня отвращение! Следующий!

Я нетвердо поднялся на ноги, не глядя в пронзительные буравчики этих холодных глаз, и пошел было, словно забыл про прибор в своих руках, а затем вернулся обратно и уронил его на стол, но он склонился над своими документами, игнорируя меня. Я разглядел слабый шрам под редкими волосами на его лысенькой макушке и ушел.

Чтобы одурачить детектор лжи, требуется умение, практика и тренировка. Все это у меня имелось. Это можно сделать только при определенных обстоятельствах, а теперешние были идеальными. Внезапный допрос, ночью, без проведения тестов на нормальную реакцию субъекта. Таким образом я должен был выразить красивый пик на его самописце. Я боялся: его, чего-то еще, чего угодно. Но когда он задавал вопросы на поимку, предназначенные для разоблачения шпиона, я расслаблялся, потому что я их ждал, и прибор показывал это. Вопрос был бессмыслен для каждого, кроме шпиона. Коли скоро он увидел это, допрос кончился, у него было еще много работы. (Гарри Гаррисон, «Месть стальной крысы»)

Прием с психологическим расслаблением имеет свои подводные камни. Полиграфологи хорошо знают, что волнения, страхи, опасения испытывает каждый «нормальный» человек в некомфортной для него ситуации тестирования. Поэтому расслабление не должно опускаться ниже некоего общего фона тревожности. У человека, хорошо владеющего саморегуляцией, расслабление в ответ на предъявление значимого вопроса ведет к резкому включению тормозных процессов. Активность регистрируемых физиологических проявлений значительно снижается. В результате реакция может получиться парадоксально низкой — меньше ответа на любой нейтральный вопрос. Такой необычный результат привлечет внимание. Чересчур сильно расслабившись, вы рискуете вызвать подозрение.

Еще несколько советов по противодействию полиграфу

Знатокам английского рекомендуется посетить сайт идейных борцов с полиграфом Antipolygraph.org. Кредо этого сайта многим очень импонирует. В вольном переводе на русский оно звучит приблизительно так: «Их право — пытаться узнать о нас всю подноготную, наше право — посылать их всех куда подальше… В этом и заключается демократия». На этом сайте представлен любопытный труд «The Lie Behind the Lie Detector». В нем противники детекторов предлагают собственные методы борьбы с «ненаучными способами дачи показаний, рассчитанными на идиотов и работающими только в неправовой стране».

Данные рекомендации применимы к классическому детектору лжи, который фиксирует колебания давления, частоту дыхания, мигания, сокращения сердечной мышцы, электрическую активность кожи, активность головного мозга, непроизвольные движения рук и ног.

Когда прибор подключен к телу, первым делом рекомендуется обратить внимание на ровное дыхание. Его частота может колебаться от 15 до 30 вздохов-выдохов в минуту (это приблизительно 2-4 секунды). Учащенное или замедленное дыхание свидетельствует о том, что человек лжет. Кроме того, известно, что после «опасного» вопроса следует «вздох облегчения», поэтому контролировать ритм дыхания следует до полного «отсоединения» от проводов, которыми вы опутаны.

Дыхание непосредственно связано с пульсом, частотой сердечных сокращений, которое также фиксируют датчики. На вдохе пульс ускоряется, при выдохе — замедляется. Это хорошо известно индийским йогам, использующим определенный тип дыхания для медитации и замедления работы сердца. Длинным выдохом при быстром вдохе можно «удерживать» пульс при ответах на вопросы, не давая ему сильно учащаться. Если же перед каждым ответом на вопрос делать кратковременный форсированный вдох, то реакции на все вопросы будут одинаково повышенными, без резких скачков. Разумеется, такой вдох/выдох должен выглядеть естественно, быть по возможности незаметным и беззвучным — что достигается только путем тренировок. Если же вас обвинят в том, что вы это делаете специально, всегда можно ответить что это — естественный и привычный для вас способ дышать. Или же просто результат общей нервозности и боязни полиграфа.

Для того, чтобы обмануть датчики кровяного давления энтузиасты советуют в промежутках между вопросами полиграфолога сжимать мышцы анального сфинктера и покусывать кончик языка. Вместо пресловутой «кнопки в ботинке» для вызывания боли женщинам и мужчинам советуют подкладывать «колючие предметы» в более интимные места, куда проверяющие обычно не заглядывают. Сжимать мышцы нужно так, чтобы ноги и ягодницы не двигались, так как в современных моделях детекторов к сиденьям подведены датчики, указывающие на малейшие ерзанья на стуле и покачивания лодыжками.

Помните: тестирование продолжается все время, пока подключены датчики и длится беседа. Не давайте себя обмануть. Бывает, оператор накладывает датчики на опрашиваемого и говорит, что пока не будет включать полиграф, чтобы вы привыкли к датчикам. И начинает обсуждать с вами темы вопросов. На самом деле детектор находится в рабочем режиме и фиксирует все ваши показатели, а также момент перехода к непосредственному тестированию. Если в момент перехода опрашиваемый меняет характер дыхания, начинает двигаться, напрягать различные части тела и т.д. — это может свидетельствовать о его попытке обмануть полиграф. Тот же самый трюк может проделываться после завершения опроса. Оператор говорит, что тестирование закончено, но датчики не отсоединяет. На самом деле полиграф продолжает работать.

Напоследок приводим оригинальный метод борьбы с полиграфом, присланный нашим читателем.

Чуть подумав, решил написать пару слов о полиграфе… Если позволите… Я не думаю, что мне в связи с моей проблемой придется пройти такую проверку… Но все-таки…

Дело в том, что теми способами, которые Вы предлагаете, полиграф обмануть можно… Но для этого нужно быть очень подготовленным человеком. Комитет готовил для этого людей ммм… ну очень долгое время. После провала агентов «Штази», если мне не изменяет склероз в 60-м или в 61-году. Я имею в виду методы замены вопросов или (тем более!!!) подавления эмоций. Метод с кнопкой хорош, но… При современном тестировании подкладываются датчики под ножки стула. И всякое шевеление будет моментально обнаружено и будет истолковано не в вашу пользу. Равно как и сокращение мышц.

Прижимание языка к небу, закусывание языка быстро определяется по внешнему виду любым, даже не очень опытным экспертом, который во время тестирования вовсе не будет смотреть на ленту — зачем, она все равно записывается автоматически, ну или на экран монитора, а будет смотреть вам в лицо, выявляя дополнительные, НЕ психофизиологичекие реакции, особенно движение глаз. Прийти с бодуна — хорошо. Хорошо также прийти ПРОСТО выпив некоторое количество спиртного. Можно и НЕ спиртного. Можно кофе чашек 7-10. Можно и другие препараты, например транквилизаторы. Но опять-таки, при СЕРЬЕЗНОМ тестировании вам обязательно сделают и анализ крови и/или мочи. Каковые все ваши ухищрения вычислят. Что опять таки будет истолковано НЕ в вашу пользу. Не говоря уже о том, что тестирование могут просто отложить. Кроме того все это влияет на частоту пульса. А он НЕПРЕМЕННО измеряется при тестировании на полиграфе. И повышенное число сердечных сокращений в минуту тоже может быть истолковано ПРОТИВ вас.

И уж совсем все эти способы неприменимы, если вас ведут тестировать ИЗ КАМЕРЫ. А вот способ, который я вам позволю себе предложить во многом от всех этих недостатков свободен, испытан (не спрашивайте где!) и показал неплохие результаты. При этом способе тоже нужно пить. Но только воду. И в больших количествах. Каждый примерно знает, сколько ему нужно выпить, чтобы в туалет… ну ОЧЕНЬ хотелось. Как задолго пить… Можно попробовать рассчитать так, чтобы на предварительных, «пристрелочных» вопросах хотелось еще не очень А это примерно первые 10-30 минут.

Но, даже если и не рассчитали, все равно, можно на «пристрелочных» вопросах заставить себя не думать о том, что хочется в туалет, максимально расслабиться… Ну в общем, у каждого есть свои способы борьбы с собой в таких случаях. Зато потом… Максимально сосредоточится на своем мочевом пузыре, который раздувается, раздувается, который сейчас лопнет, думать только о том, что невыносимо хочется в туалет, больше нет сил терпеть, больше нет сил думать ни о чем, кроме как о том, что хочется ПИ-ПИ!!!

Приемы, подобные перечисленным выше, можно применять не только при проверке на детекторе лжи, но и во время любого интервью или допроса с пристрастием: со следователем, психологом или специалистом службы персонала при приеме на работу. Ведь опытный психолог-эксперт тоже будет очень внимательно следить за вашей реакцией на его вопросы, чтобы узнать, говорите ли вы правду.

Ну вот теперь все! Удачи!

© Иван Непомнящий

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