Что на самом деле делает тот, кто осуждает

Осуждение – тяжелая привычка, которая приносит страдания, как окружающим, так и тому, кто осуждает. Многие религии пытаются уберечь человека от столь пагубного для своей души действа. «Не суди, да не судим будешь» — говорят строки святого писания. Но что же происходит на самом деле с человеком, который практикует осуждение, с точки зрения психологии?

Как правило, осуждению поддается некое, отвергаемое обществом или группой людей, качество или явление. С одной стороны, это естественный феномен: осуждение выступает инструментом давления на индивида, который переступает нормы морали. Общество осуждает пьянство, безответственность, жадность, воровство и еще многое-многое другое. И для многих из этих явлений в социуме уже существуют определенные службы, накладывающие санкции, направленные на коррекцию неприемлемого поведения.

Совершенно о другом явлении идет речь, когда осуждение с уровня общественности переходит на уровень личности. И роль судьи берет на себя уже не правовой орган, социальная служба или исправительное учреждение, а отдельный индивид или группа личностей.

Яркий пример: нередко в социальных сетях можно встретить фото и видео людей в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, а под этим контентом – тьма осуждающих комментариев от «приличных» людей, которые на свое счастье не оказались на самом дне социума. Но что же они делают в тот момент, когда пишут их?

На самом деле, когда люди выражают под такими постами свое мнение в духе «так им и надо», «мне таких не жаль», «отстреливать таких надо», они занимаются самоутверждением собственной значимости, сравнивая себя с теми, кто оказался на дне. Они говорят «я лучше, посмотрите все на меня, а я ведь не настолько убог, как этот человек».

В данном случае их осуждение — обыкновенная коллективная терапия, направленная на снятие симптомов собственной неполноценности. Им хватит этого ненадолго, но потом мысли о собственной никчемности снова начнут их атаковать. И с простой целью — отвлечься, они найдут новую жертву: разгульную соседку, плохую мать одноклассника своего ребенка, неблагочестивого родственника, лицемерного сотрудника, и продолжат снимать симптомы своей болезни, отвлекаясь на самые низкие качества тех, других, которые им только удастся найти.

На самом деле, личности, склонные к осуждению, сами глубоко страдают. Но защитные механизмы психики не позволяют им направить свое внимание на самосовершенствование, ведь для этого придется посмотреть на себя истинного и увидеть свое собственное несовершенство. Едва ли это может быть приятным. Но если вы сейчас вдруг осознали, что частенько занимаетесь суждением, это уже смелое осознание. Принятие – первый шаг на пути к выздоровлению. Теперь вам остается только переключить внимание на себя самого. И в следующий раз, когда возникнет желание посплетничать, вспомните, что эта энергия может быть направлена в более конструктивное русло – на ваше собственное развитие.

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