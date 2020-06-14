Инопланетяне-невидимки: физик Березин и его ошеломляющая гипотеза поиска инопланетной жизни

Вселенная настолько невообразимо велика, что в ней обязательно должны присутствовать разные формы жизни, кроме земной. Однако современные астрономы никак не могут ее обнаружить. И они называют свое невезение парадоксом Ферми, который является сбивающей с толку научной аномалией. При наличии миллиарда звезд в галактике Млечный путь, несмотря на наличие и других галактик, почему никто и никогда не сталкивался с признаками развитой инопланетной цивилизации?

На этот вопрос не могут ответить несколько поколений ученых. Есть разные гипотезы об инопланетянах, и даже такие: инопланетная жизнь была до появления землян и сейчас она в «спячке». Или нечто таинственное препятствует развитию иной жизни.

Или инопланетяне просто не желают общаться с землянами. Но два года назад российский физик-теоретик Александр Березин из Национального исследовательского университета электронных технологий заявил об еще одной гипотезе. По его мнению современные ученые представляют инопланетную жизнь слишком узко. Он считает, что специфика цивилизаций, возникающих на межзвездном уровне, не должна иметь значения.