Инопланетяне-невидимки: физик Березин и его ошеломляющая гипотеза поиска инопланетной жизни

Вселенная настолько невообразимо велика, что в ней обязательно должны присутствовать разные формы жизни, кроме земной. Однако современные астрономы никак не могут ее обнаружить. И они называют свое невезение парадоксом Ферми, который является сбивающей с толку научной аномалией. При наличии миллиарда звезд в галактике Млечный путь, несмотря на наличие и других галактик, почему никто и никогда не сталкивался с признаками развитой инопланетной цивилизации?
На этот вопрос не могут ответить несколько поколений ученых. Есть разные гипотезы об инопланетянах, и даже такие: инопланетная жизнь была до появления землян и сейчас она в «спячке». Или нечто таинственное препятствует развитию иной жизни.
Или инопланетяне просто не желают общаться с землянами. Но два года назад российский физик-теоретик Александр Березин из Национального исследовательского университета электронных технологий заявил об еще одной гипотезе. По его мнению современные ученые представляют инопланетную жизнь слишком узко. Он считает, что специфика цивилизаций, возникающих на межзвездном уровне, не должна иметь значения.
Инопланетная разумная жизнь может быть представлена биологическими организмами, или распределенными умами планетарного масштаба. Чтобы разрушить научный парадокс, Березин рекомендует иметь дело только с одним фактором инопланетной жизни.
Она наблюдается в физическом пороге, при котором может быть существование иной цивилизации. Вероятность того, что другая жизнь может быть найдена в космосе в определенном диапазоне от Земли, является единственным параметром, с которым науке следует иметь дело.
Инопланетяне могут существовать, но при этом не пользоваться никакими средствами связи. Иная жизнь может достигнуть инопланетных путешествий. И если это произойдет, то может возникнуть конкуренция и инопланетяне пожелают уничтожить земную жизнь — этого тоже исключать нельзя.
А может быть иной разум настолько высок, что жизнь на Земле им воспринимается как бесполезный муравейник, с которым нет необходимости вступать в контакт. Единственный способ предотвратить развитие таких событий — земляне должны первыми достигнуть межзвездной стадии, обнаружить инопланетян и выяснить их опасность или, наоборот, безопасность для нашей планеты.