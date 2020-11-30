«Инопланетный челлендж» продолжается: очередной загадочный монолит обнаружен в Румынии

Своеобразный челлендж по закопанным в землю монолитам продолжила Румыния.

Только недавно этим «монументом» были озадачены власти американского штата Юта, а теперь очередной монолит нашли в Румынии. Кстати, американский монолит спустя несколько дней таинственно исчез.

Румынский монолит обнаружили 26 ноября на холме возле города Пьятра-Нямц в нескольких метрах от руин дакийской крепости Петродава.