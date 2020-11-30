Астрофизик подсчитал стоимость планеты Земля

Американский астрофизик из Калифорнийского университета в (Санта-Круз) Грег Лафлин заявил, что ему удалось подсчитать стоимость планеты Земля.
Ученый вывел формулу, которая позволила ему с высокой точностью определить стоимость нашей планеты. В процессе подсчетов он использовал множество различных факторов, в числе которых масса Земли и ее возраст, температура и прочие значимые данные.
В результате проведенных расчетов получилось, что наша планета в американских долларах достигает 5 квадриллионов. По словам Лафлина, если взять во внимание всю Солнечную систему, то Земля считается, пожалуй, самой дорогостоящей планетой.
Исследователь для интереса «прикинул», какова будет стоимость Марса, и тот оказался равен около 16 тысяч американских долларов (чуть больше 1 миллиона рублей). По мнению ученого, стоимость его невысока из-за наличия условий, непригодных для развития разумной жизни. А Венера же, по мнению астрофизика, стоит всего 1 цент.
Трудно понять, в чем целесообразность данных расчетов, так как ценник обычно «навешивают» на товар для продажи. Что с того, если мы будем знать стоимость нашей планеты? Мол, посмотрите на нас, братья по разуму, сколько стоит наше космическое тело? Если бы внеземные цивилизации на самом деле интересовали ресурсы нашей планеты, то не летали бы мимо нас напичканные никелем и кобальтом астероиды стоимостью $17,4 миллиардов долларов.