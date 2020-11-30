Астрофизик подсчитал стоимость планеты Земля

Американский астрофизик из Калифорнийского университета в (Санта-Круз) Грег Лафлин заявил, что ему удалось подсчитать стоимость планеты Земля.

Ученый вывел формулу, которая позволила ему с высокой точностью определить стоимость нашей планеты. В процессе подсчетов он использовал множество различных факторов, в числе которых масса Земли и ее возраст, температура и прочие значимые данные.

В результате проведенных расчетов получилось, что наша планета в американских долларах достигает 5 квадриллионов. По словам Лафлина, если взять во внимание всю Солнечную систему, то Земля считается, пожалуй, самой дорогостоящей планетой.