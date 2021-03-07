И снова “летающий пароход”, и снова нам рассказывают об “атмосферной линзе”.

Как сообщает британские издание theguardian.com пару дней назад в Корнуолле случилось чудо – фотограф Дэвид Моррис запечатлел летающий танкер, парящий над водой:

Поясняя этот странный феномен светлые адепты пишут следующее:

Эффект является примером оптической иллюзии, известной как верхний мираж. Такие иллюзии довольно распространены в Арктике, но также могут возникать зимой в Великобритании при подходящих атмосферных условиях, хотя они очень редки.

Иллюзия вызвана метеорологическим явлением, называемым температурной инверсией. Обычно температура воздуха падает с увеличением высоты, в результате чего на вершинах гор холоднее, чем в предгорьях. Но при инверсии температуры теплый воздух располагается поверх полосы более холодного воздуха, разрушая наше зрительное восприятие. Инверсия в Корнуолле была вызвана холодным воздухом над относительно холодным морем и более теплым над ним.

Поскольку холодный воздух более плотный, чем теплый, он имеет более высокий показатель преломления. В случае «парящего корабля» это означает, что световые лучи, исходящие от корабля, отклоняются вниз, когда он проходит через более холодный воздух, к наблюдателям на береговой линии. Это заставляет корабль казаться выше, чем он есть на самом деле – в данном случае над поверхностью моря.

Иллюстрируя свое многословное пояснение светлые адепты рисуют следующее:

Таким образом все как бы очень замечательно и предельно понятно, поэтому взрослые как бы люди, удившие физику в школе, согласно кивают, как доверчивые дети, и перепечатывают это дичайший бред. Почему это бред совершенно очевидно – нужно только слегка модифицировать предлагаемую схему “объяснения”:

Как видно из того же рисунка, танкер находится в море, то есть в воде. Эта вода отражает световые лучи, как их отражает и борт танкера, после чего эти лучи идут в сторону наблюдателя, преломляются некоей “воздушной линзой” и наблюдатель видит пароход, плывущий как бы на льдине из воды. Хотя скорее там будет не льдина, как бы холм, поскольку преломляя изображение линза его растягивает, а не разрывает на фрагменты.

Вот как-то так должен был выглядеть и этот танкер, если речь идет о линзе. Но он так не выглядит – он просто идет по воздуху, аки посуху. Поэтому там не линза, а глюк в Матрице, количество которых с каждым годом нарастает. Скоро их будет еще больше – больше даже, чем обделенных умственно, верящих официалам, так что следим за развитием событий.

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