2 вещи, которые дети родителям не прощают

Дети могут злиться на родителей. Иногда они даже обещают, что не простят и не забудут никогда. Зачастую эти «милые» угрозы ничего не означают. Но бывают и другие случаи, речь о поступках взрослых, действительно наносящих малышу глубокую эмоциональную травму. Став взрослым, он, возможно, сможет понять причины, но вот простить — нет. Вот что об этом пишет «Я же бать!»

1. Несдержанные обещания.

Если нет возможности обещание выполнить — то лучше его не давать. Эта истина, которую нам сами взрослые внушают с детства, правильно? И повторяют это ребенку раз за разом, требуя, что уж он-то свои обещания выполнял.

Однако сами взрослые частенько их нарушают, при этом всегда находят оправдания — не смогли, какие-то сторонние причины помешали, и вообще: у родителей и так много проблем, что ты лезешь? Имей совесть, пойми, не приставай!