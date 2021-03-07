2 вещи, которые дети родителям не прощают

Дети могут злиться на родителей. Иногда они даже обещают, что не простят и не забудут никогда. Зачастую эти «милые» угрозы ничего не означают. Но бывают и другие случаи, речь о поступках взрослых, действительно наносящих малышу глубокую эмоциональную травму. Став взрослым, он, возможно, сможет понять причины, но вот простить — нет. Вот что об этом пишет «Я же бать!»
1. Несдержанные обещания.
Если нет возможности обещание выполнить — то лучше его не давать. Эта истина, которую нам сами взрослые внушают с детства, правильно? И повторяют это ребенку раз за разом, требуя, что уж он-то свои обещания выполнял.
Однако сами взрослые частенько их нарушают, при этом всегда находят оправдания — не смогли, какие-то сторонние причины помешали, и вообще: у родителей и так много проблем, что ты лезешь? Имей совесть, пойми, не приставай!
Хороший знакомый так до сих пор не простил отца, который пообещал после первого сентября в первом классе сводить его в поход — мол, ты у меня уже взрослый, будем варить уху на костре из рыбы, которую сами поймаем, и спать в палатке.
Он школу закончил, а отец в поход так и не сводил, при этом, когда парень был совсем мелким и имел наивность напоминать — пап, а когда поход-то — еще и ругал. Мол, у меня дел и так по горло, что ты лезешь, нет времени!
Почему эта история принесла ребенку так много боли — отцу непонятно до сих пор. Как-то попытался он (выросший ребенок, я имею в виду) этот гештальт закрыть. И что вы думаете? Отец его же и застыдил — мол, как можно быть таким злопамятным?
2. Неуважительно отношение взрослых к детям
Да, я знаю, сейчас многие возмутятся — за что, мол, мы должны детей уважать, они же мелкие! Так думает гораздо больше людей, чем может показаться на первый взгляд.
Сколько родителей относятся к детям свысока, даже с некоторым презрением — мол, вот вырастешь, станешь человеком, тогда будем говорить на равных, а пока цыц, малявка. Сколько родителей не уважают детский труд (как бы это ни смешно звучало), не ценят детских порывов помочь и даже не догадываются, как важно похвалить, а не посмеяться, когда ребенок преподносит им свое творение — рисунок, допустим, или поделку.
Пример из жизни: отличная мастерица, сейчас делающая очень красивых кукол и продающая их коллекционерам за границу (так выгоднее), все детство прятала от родителей свои поделки. Потому что мама говорила, что платья, которые она куклам шьет — убогие, а отец — сначала ругался, что она тратит время на пустые занятия, тогда как надо учить математику и поступить после школы на банковское дело.
Однажды отец в сердцах сказал дядьке (брату матери), что, мол, у тебя-то дети удачные, а моя — ду…а, тратит время на ерунду. За столом. На дне рождения. При всех родственниках и при дочери. И посоветовал ей брать пример с детей этого дяди — они, мол, в жизни всего добьются.
Ну, молчит сейчас мастерица, а что делать? Отец и мать, как-никак, родные. Обида — осталась. Хоть и понимает, в девяностые все взрослые думали, что надо детей к финансам поближе… Добра желали. Понимает это, но все равно — обиду не простила.
Сколько еще таких случаев? Подумайте об этом…