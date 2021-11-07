Гopocкoп нa 2022 гoд для жeнщин вcex знaкoв зoдиaкa

Год Черного Водяного Тигра откроет новые грани характера, принесет новые успехи и знакомства женщинам разных знаков зодиака. В жизни многих из них появятся влиятельные люди, а некоторым представительницам зодиакального круга удастся достичь карьерных высот. Вот только важно остерегаться интриг и сплетен, предупреждает астролог Светлана Драган.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Для Овнов это будет год чувств и встречи с мужчиной своей мечты. Год станет успешным и для личной жизни. Кроме того, вы откроете себя совершенно с новой стороны, а также захотите кардинально изменить свой имидж. Возможно, смените сферу деятельности и займетесь тем, чем никогда ранее не занимались. О некоторых талантах и способностях вы даже сами не подозревали. Год Тигра несет вам много новых полезных знакомств и укрепление семейных отношений. Во второй половине года проснутся нежность и страстность. Учитесь правильно управлять своими внутренними энергиями.

Телец (20 апреля — 21 мая)

Одинокие Тельцы встретят свою судьбу в 2022 году, который станет для вас по-настоящему знаменательным в сфере личных взаимоотношений. Для того чтобы гармонично развивать их, поумерьте собственный эгоизм и научитесь слышать и слушать. Весь год пройдет под знаком компромиссов. Тигр поможет вам преодолеть все трудности и решить актуальные проблемы.

Самым важным и ответственным временем станет май и ноябрь, которые потребуют от вас ответственных и взвешенных решений. С января по март можете планировать путешествия со своей второй половинкой, а вот в феврале придется больше всего потрудиться. Кстати, именно конец зимы станет для вас самым успешным в карьере периодом. Не стоит отказываться от подработок.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

В 2022 году на всю силу проявится свободолюбие Близнецов. Год Тигра станет для вас очень интересным и насыщенным. Особенно радостной и разнообразной окажется первая половина года. В это время остерегайтесь излишних амбиций и эгоизма. Возможно, в вашей жизни случится безответная любовь, но не срывайте свое недовольство на окружающих. Подождите немного — летом или в начале осени судьба подарит вам вашу пару.

Работы в 2022 году у вас будет очень много, но вы со всем справитесь благодаря тому, что проявите ответственность. Придет настоящий финансовый успех, который вскружит вам голову, и есть риск того, что вы начнете необдуманно разбрасываться деньгами. Останавливайте себя в этом вовремя, а средства лучше вложите в обустройство собственного жилища.

Рак (22 июня — 22 июля)

Ракам необходимо в первой половине года проявить заботу о себе. Придется решать фундаментальные жизненные вопросы. Второе полугодие потребует от вас решительных шагов в укреплении материального благополучия. Зима станет благоприятным временем для налаживания личной жизни. Чтобы стать по-настоящему счастливой, поумерьте собственные амбиции и разберитесь со своими желаниями.

В деловых отношениях проявите дипломатию. Летом займитесь самореализацией. Особенно успешным периодом в деловой сфере станет осень. Вместе с тем не посвящайте все свое время только работе, а гармонично сочетайте работу и укрепление семейных взаимоотношений.

Лев (23 июля — 22 августа)

Львицы в 2022 году проявят особенную мудрость и женственность. Вы будете стремиться к материальной независимости. Во взаимоотношениях с родными и близкими людьми не только отстаивайте свое личное пространство, но и уважайте личное пространство других. В вашей жизни особенное место займут вдохновение и творчество. Они же помогут достичь вам успехов в делах сердечных.

В мае под влиянием Юпитера в Рыбах вы сможете прекрасно провести время, отдохнуть и даже заняться психологией и искусством. С июня по октябрь вы будете особенно обаятельны. В это время следует заняться изменением собственного имиджа. Избегайте с апреля до конца 2022 года неуверенности в себе и подозрительности, на которые вас будет провоцировать Черная Луна в Раке.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Девы в 2022 году избавятся от страхов и комплексов, а также раскроют в себе большие творческие возможности. Вы станете страстной и романтичной дамой, готовой к необычным впечатлениям и новым приключениям в любовной сфере. Это, а также ваш естественный, природный магнетизм станут толчком к романам весной. Однако будьте готовы к ревности со стороны партнеров.

Конец весны огорчит вас непредвиденными расходами и форс-мажорными обстоятельствами. На экваторе лета найдите время, чтобы побыть наедине со своими мыслями, ведь вам необходимо притормозить, чтобы проанализировать ту или иную ситуацию, найти пути реализации своих целей.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Весы весь предстоящий год будут заниматься поисками себя и собственного «я». С первых дней года в вашей жизни появятся люди, которые станут настоящей, надежной поддержкой. Вам придется перечеркнуть собственную нежность и очарование и стать отважным и решительным воином, чтобы внести кардинальные перемены в собственную жизнь.

Самым насыщенным событиями временем окажется первое полугодие, вы будете особенно нуждаться в поддержке родных и близких людей. Лето-осень — период, благоприятный для профессионального роста и творческой самореализации. Вам необходимо проявить благоразумие в тратах, систематичность и дисциплинированность в работе.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Скорпионы в год Тигра будут особенно самоуверенны, контактны и находчивы. Вашим главным врагом в последующие двенадцать месяцев может стать эмоциональная зажатость. В феврале вам стоит покопаться в себе и философски посмотреть на жизнь. Возможно, есть смысл заняться учебой, расширить свои интересы, углубиться в духовные практики.

В мае в вашу жизнь войдут интриги и враждебность, и это пробудит в вас раздражительность и скрытность. Уйдите от негатива в полезную общественную деятельность, искусство и личностный рост. Более благоприятным станет второе полугодие, которое принесет вам настоящее процветание.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Для женщин-Стрельцов в 2022 году на первое место выйдет общественная жизнь. Ваш дух в это время окрепнет, и вы приобретете уверенность в себе, преодолев многие свои страхи. На все житейские невзгоды вы посмотрите с юмором и даже вдохновением к их преодолению. Однако используйте свою энергию рационально и правильно расставляйте приоритеты. Во втором полугодии вам необходимо сконцентрироваться на новых задачах и проектах, доказать всем и прежде всего себе, что вы можете гораздо больше, но не переоценивайте собственные возможности.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Женщинам-Козерогам в год Тигра следует во всем искать «золотую середину», особенно между карьерой и домом, научиться чувствовать нужный момент. Будьте готовы к изменениям и обстоятельствам, которые сломают ваш характер. Кроме того, ваши идеи будут поняты не так, как вам хотелось бы. С мая от вас потребуются личная активность, инициатива и смелость, самоотверженность и трудолюбие. Не уходите от проблем — тайфун пережить в стороне не удастся. В июне и октябре сделайте акцент на собственном саморазвитии и самовыражении.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Женщинам-Водолеям следует стремиться ко всему новому и помогать другим людям. В год Тигра вам захочется свободы и независимости во всем. Тем не менее это не распространяется на ответственность и важные задачи. Ваша свобода и легкомыслие могут стать причиной потери должности или уменьшением заработка. Поэтому будьте ответственны и внимательны.

Этот год будет очень благоприятен для поездок и путешествий. При правильных действиях вам удастся достичь финансового роста. В личной жизни ваши взгляды на любовь, флирт, брак и т. д. полностью изменятся. Октябрь принесет вам уверенность в себе и собственных силах, а партнеры по бизнесу помогут продвинуться вперед.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Рыбы в 2022 году смогут подстроиться под обстоятельства. При этом ориентируйтесь на интуицию — она вас не подведет. Ищите новые пути достижения целей, действуйте смело и решительно, не бойтесь менять мировоззрение. Будьте готовы к дальним командировкам и проявите предусмотрительность.

В первом полугодии вы блеснете своими творческими способностями и вызовете симпатию у окружающих. Вторая половина года окажется напряженной в эмоциональном плане. Поэтому в решении важных вопросов опирайтесь на здравый смысл и объективность, либо на советы родных и близких людей.

По материалам — The FTimes