«Чeлoвeк мoжeт вcё. Дaжe cмepть — это eщe нe кoнeц» — 25 выcкaзывaний Никoлы Тecлы

Его называли фантазером, насмехались над его идеями, однако время все расставило по своим местам. Никола Тесла был удивительно талантлив. Свои открытия он делал легко, как бы шутя. Он говорил, что технические решения сами приходят к нему в голову. Тесла считается одним из самых гениальных людей всех времен (вместе с Леонардо да Винчи). Работы Теслы сделали возможным развитие современной электротехники. Его изобретения опередили свое время не на одно столетие. Тесла знал, как с помощью сознания можно изменить реальность. Про него до сих пор ходят легенды.

Предлагаем вам 25 цитат этого великого изобретателя.

1. Действие даже самого крохотного существа приводит к изменениям во всей Вселенной.

2. Мой мозг только приемное устройство. В космическом пространстве существует некое ядро откуда мы черпаем знания, силы, вдохновение. Я не проник в тайны этого ядра, но знаю, что оно существует.

3. Мне не нужны модели, рисунки, эксперименты. Когда у меня рождаются идеи, я в воображении начинаю строить прибор, меняю конструкцию, совершенствую ее, и включаю. И мне совершенно безразлично проводятся испытания прибора у меня в мыслях или в мастерской — результаты будут одинаковыми.

4. Вам знакомо выражение «выше головы не прыгнешь»? Это заблуждение. Человек может все.

5. Великие тайны нашего бытия еще только предстоит разгадать, даже смерть может оказаться не концом.

6. Высшей целью развития человека является полное господство сознания над материальным миром, использование сил природы для удовлетворения человеческих потребностей.

7. Жизнь есть и всегда будет являться уравнением, которое не поддается решению, хоть и содержит несколько известных факторов.

8. Современные учёные мыслят глубоко вместо того, чтобы мыслить ясно. Чтобы мыслить ясно, нужно обладать здравым рассудком, а мыслить глубоко можно и будучи совершенно сумасшедшим.

9. Это проблема многих изобретателей: им не хватает терпения. Им не хватает силы воли проработать в уме что-либо медленно, четко и ясно, так, чтобы они точно прочувствовали, как это будет работать. Они хотят сразу испытать первую пришедшую на ум идею, и в результате они тратят кучу денег и множество хорошего материала, только чтобы опытным путем установить, что они работают в неправильном направлении. Мы все совершаем ошибки, и лучше совершать их до того, как начнешь что-то делать.

10. Наш мир погружен в огромный океан энергии, мы летим в бесконечном пространстве с непостижимой скоростью. Всё вокруг вращается, движется — всё энергия. Перед нами грандиозная задача — найти способы добычи этой энергии. Тогда, извлекая её из этого неисчерпаемого источника, человечество будет продвигаться вперёд гигантскими шагами.

11. Распространение цивилизации можно сравнить с огнём: сначала это слабая искра, затем мерцающий огонёк, а потом могущественное пламя, наделённое скоростью и силой.

12. Сколько людей называли меня фантазером, как насмехался над моими идеями наш заблуждающийся близорукий мир. Нас рассудит время.

13. Каждый должен считать свое тело бесценным даром от тех, кого он любит превыше всего, великолепным произведением искусства. Неописуемая красота, тайна, которая заключена в замысле человеческого бытия настолько тонка, что даже слово, дыхание, взгляд, даже мысль могут повредить её. Неопрятность, которая множит болезни и смерть, не просто саморазрушающая, но и невероятно аморальная привычка.

14. Я порезал палец, и он кровоточит: этот палец — часть меня. Я вижу боль друга, и эта боль ранит меня тоже: мы с другом едины. И наблюдая поверженного врага, даже такого, о ком я сожалел бы меньше всего во всей Вселенной, я все равно испытываю скорбь. Разве это не доказывает, что мы все лишь частица единого целого?

15. В беспрерывном одиночестве ум становится все острее. Для того, чтобы думать и изобретать не нужна большая лаборатория. Идеи рождаются в условиях отсутствия влияния на разум внешних условий. Секрет изобретательности в одиночестве.

В одиночестве рождаются идеи.

16. Нет ничего, что в большей степени могло бы привлечь внимание человека и заслужило бы быть предметом изучения, чем природа. Понять её огромный механизм, открыть её созидательные силы и познать законы, управляющие ею — величайшая цель человеческого разума.

17. Не будет большим злом, если студент впадет в заблуждение; если же ошибаются великие умы, мир дорого оплачивает их ошибки.

18. Если передо мной стояла какая-то изнурительная задача, я набрасывался на нее снова и снова, пока не делал. Так я практиковался день за днем, с утра до ночи. Сначала это требовало сильного умственного усилия, направленного против склонностей и желаний, но шли годы, и это противоречие ослабевало, и наконец мои воля и желание стали одним и тем же. Таковы они и сегодня, и в этом лежит секрет всех моих успехов.

19. Интуиция — это нечто такое, что опережает точное знание. Наш мозг обладает, без сомнения, очень чувствительными нервными клетками, что позволяет ощущать истину, даже когда она еще недоступна логическим выводам или другим умственным усилиям.

20. Я не делаю чертежей, не строю макеты. В голове я создаю рисунок, по нему же мысленно собираю прибор, тестирую и запускаю его. За 20 лет работы, результаты мысленных испытаний, и испытания того же прибора в мастерской всегда давали одинаковые результаты.

21. Это парадоксально, но всё же это правда, когда говорят, что чем больше мы знаем, тем более невежественным становимся в абсолютном смысле, ибо только через просветление мы начинаем осознавать свои ограничения.

22. Когда естественное влечение развивается в страстное желание, приближение к цели идет семимильными шагами.

23. Наши недостатки и наши добродетели не разделимы, как сила и материя. Если они разделяются – человека больше не существует.

24. Ни одно сообщество не может существовать и развиваться без жесткой дисциплины.

25. В мозге не ведется постоянной записи, не накапливаются знания. Знание есть нечто родственное эху, которое нуждается в нарушении тишины, чтобы быть вызванным к жизни.

По материалам — Сильные женщины