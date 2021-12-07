Глобусы времён Леонардо да Винчи

Самый старый глобус из сохранившихся артефактов назывался «Земным яблоком», его создал немецкий ученый, торговец и мореплаватель Мартин Бехайм (Martin Behaim, 1459-1507). Он получил этот заказ, так как долгое время провел в Португалии и был хорошо осведомлен о последних португальских географических открытиях. Америки на глобусе еще нет!

Глобус был изготовлен в Нюрнберге в начале 1490-х годов по заказу городского совета и сейчас находится в экспозиции Германского национального музея (Germanisches Nationalmuseum).

На карте, соответствующей глобусу, указана Индия! Посмотрите:

А вот глобус, на котором Америка появилась. Это шар из скорлупы двух страусиных яиц, датируется началом XVI века. Посмотрите, какой маленький:

Глобус из скорлупы двух страусиных яиц, 1504 год

Глобус безукоризненно выгравирован на соединенных вместе двух нижних половинках страусиного яйца, окончательно датируется 1504 годом.

Глобус, вероятно, был сделан во Флоренции, названия написаны на латыни. Вполне вероятно, что Леонардо не пропустил такую новинку!

Глобус имеет размеры грейпфрута, на нем приблизительно изображены детали Американского континента по сведениям европейских первооткрывателей – дневники Христофора Колумба и Америго Веспуччи, данные из «Руководства по географии» Птолемея.

На глобусе написано на латыни 71 название, из которых лишь 7 относится к западному полушарию. Есть на глобусе и надпись «HIC SVNT DRACONES» («Здесь драконы»).Северная Америка на нем изображена как группа разрозненных островов и не подписана. Южная Америка указана как Mundus Novus (Новый Свет). На континенте обозначены также Terra de Brazil и Terra Sanctae Crucis (Бразилия и Земля Святого Распятия).

Глобус декорирован чудовищами, волнами и даже потерпевшим кораблекрушение моряком, о чём указано в журнале Вашингтонского картографического общества The Portolan.

Второй из старейших сохранившихся глобусов – медный глобус Ханта-Ленокса (ок. 1510 года). Приобретен в Париже в 1855 году архитектором Ричардом Хантом, который передал его американскому меценату Джеймсу Леноксу, его коллекция принадлежит Нью-Йорской публичной библиотеке. Исследователь, бельгийский профессор, специалист по антикварным картам, Стефан Миссине, высказал гипотезу, что глобус был сделан в мастерской Леонардо да Винчи во время его экспериментов по вычислению площади поверхности Земли.

Глобус Ханта-Ленокса (ок. 1510 года), «Глобус Да Винчи».

В 2015 году глобус оцифровали и теперь его можно рассматривать онлайн. На глобусе сохранилась известная фраза «Здесь обитают драконы» (Hc svnt dracones) — в южном полушарии на побережье ЮВА, кликабельно на весь экран.

Вот они где живут:

Какое интересное время!

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