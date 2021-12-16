Если вам не нравятся седые волосы Сары Джессики Паркер, мне есть что вам сказать

Я уже несколько месяцев слышу негатив о седых волосах Сары Джессики Паркер. Благодаря грустным смайлам под публикацией совместного фото Сары Джессики Паркер и ее друга Энди Коэна вопрос о возрасте Сары стал до безумия вирусным. И хотя волосы ее друга на фото более светлые, чем ее, все комментарии касаются именно Паркер.

И угадайте что? Многие из этих комментариев оставлены женщинами. А под одной из недавних новостей были даже комментарии тех, кто еще вообще не определился со своим мнением на этот счет.

Шокирует, да?

На то, как мы стареем, влияют многие вещи, включая курение, болезни, личные проблемы и генетика. Люди стареют так, как они должны это делать.

Уважайте это, потому что никому не должно быть до этого дела.

В своих попытках удовлетворить мужчин мы постоянно отдаляемся от своей жизни. Диктатура красоты должна исчезнуть вместе с этими попытками.

Женщины, пожалуйста, сместите свой фокус внимания со своих недостатков.

Люди ведут себя так, как будто им хочется, чтобы старые женщины просто исчезли. Пока мужчины в возрасте считаются очаровательными и зрелыми, женщины постоянно терпят критику. Даже в том, что касается их возраста.

Телезрителям очень нравится смотреть на игру великих актрис, но не когда те стареют…

Дамы, оставляя негативные комментарии о внешности женщины-профессионала, вы тем самым усложняете себе жизнь. Хотите ли вы, чтобы к вам относились как к куче морщин? Уверена, что нет. Никому этого не хочется.

Эти женщины являются людьми, а не куклами, чья задача состоит в удовлетворении безумных фантазий, подпитываемых какими-то поверхностными понятиями. А такие идеи существуют уже годы.

Не устали ли вы от этого всего? Я да.

Женщины, которые скоро постареют и станут седыми и морщинистыми, не осознают, что когда они подпитывают чувства ненависти и разочарования, то тем самым наполняют ими и свою жизнь тоже. Просто подождите еще несколько лет.

Седые волосы как признак «крутизны»

Культура – забавная штука. Позволить своим волосам стать седыми и появиться в таком виде на публике это признак «крутизны». Так, на последнем Каннском кинофестивале даже прекрасная Энди Макдауэлл вышла на красную дорожку седая.

Это был крутой момент, ведь, несмотря на естественность процесса старения и необходимость воспринимать его нормально, женщинам не разрешается стареть на публике. Но разрешить женщине стареть спокойно – это действительно круто.

В своем интервью актриса Энди Макдауэлл сказала: «Думаю, что принять свое текущее состояние и быть бесстрашной – это круто. Именно это я и делаю. Я без стыда иду туда, куда мне хочется, и это прекрасно».

Тост за Сару Джессику Паркер

Я наслаждалась работой этой актрисы с самого детства, начиная фильмом «Фокус-покус» и заканчивая возрождением сериала «Секс и город». Возможность наблюдать за столь талантливой актрисой так долго – это настоящее удовольствие.

И о критике внешности удивительной Сары Джессики Паркер (и любой другой женщины в возрасте) тут не может быть и речи.

Давайте же почтим актрис, которые дарят нам там много забавных и волнительных моментов. Цените то, насколько смело они выставляют себя напоказ. И пускай они вдохновят вас на жизнь, в которой вы можете позволить себе стареть спокойно.

Автор: Лила Джуно