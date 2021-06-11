Дивная история про то, сколько надо оставлять чаевых

Тут в одной дискуссии кто-то спросил — сколько надо оставлять чаевых. Я хотела отделаться коротким – «10%», но вспомнила дивную историю.

…Так случилось, что вся наша семья была в разъезде – дочки во Франции и Голландии, муж – в командировке в Германии, я — в отпуске в Италии. Кормить и развлекать котов поручили соседке по даче и оставили ей ключи от дома.

В первый же день, нагулявшись по Флоренции, бреду по улице и думаю, где бы поужинать. В этот момент звонит соседка с криком, что я оставила не те ключи и ей не попасть к котам. Это было еще до эпохи мессенджеров, поэтому разговор был дорогой, короткий и бестолковый.

Естественно, настроение — в хлам, аппетит — к чертям. С мыслью — что лучше, выбивать в доме окна или ломать дверь — я зашла в первый попавшийся ресторан. Сижу смурная, пялюсь в меню, ничего не хочу. Почти плачу.