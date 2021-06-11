Дивная история про то, сколько надо оставлять чаевых

Тут в одной дискуссии кто-то спросил — сколько надо оставлять чаевых. Я хотела отделаться коротким – «10%», но вспомнила дивную историю.
…Так случилось, что вся наша семья была в разъезде – дочки во Франции и Голландии, муж – в командировке в Германии, я — в отпуске в Италии. Кормить и развлекать котов поручили соседке по даче и оставили ей ключи от дома.
В первый же день, нагулявшись по Флоренции, бреду по улице и думаю, где бы поужинать. В этот момент звонит соседка с криком, что я оставила не те ключи и ей не попасть к котам. Это было еще до эпохи мессенджеров, поэтому разговор был дорогой, короткий и бестолковый.
Естественно, настроение — в хлам, аппетит — к чертям. С мыслью — что лучше, выбивать в доме окна или ломать дверь — я зашла в первый попавшийся ресторан. Сижу смурная, пялюсь в меню, ничего не хочу. Почти плачу.
«Что- то случилось?» — спросил официант так деликатно, что я неожиданно начала ему вываливать все — и про котов, и про соседку, и про ключи… Он выслушал, вздохнул и ушел.
Вернулся спустя несколько минут: «Вы знаете, я спросил у повара. Он сказал, что коты могут без еды прожить почти неделю». Подлил вина и удалился.
Вместе с салатом он принес информацию от метрдотеля. У того был кот, который однажды без еды 3 дня просидел на дереве.
К стейку по-флорентийски подоспела история от посетителей «в-о-он за тем столиком», у которых два кота объявляли голодовку и неделю только хлебали воду.
К моменту, когда я попросила счет, он рассказал мне с десяток историй про выживших котов и передал слова поддержки от повара, метрдотеля, бармена, бухгалтера и нескольких едоков. Десерт я ела уже почти улыбаясь.
Обычно я оставляю на чай 10%, если, конечно, официант не швыряется в меня вилками ( так однажды было в Париже). Но в этот раз я оставила 25%, и ни разу об этом не пожалела. Обидно только, что со временем забыла имя этого прекрасного мужчины.
Стоит ли говорить, что наутро ключи нашлись — я дала правильные, просто соседкин муж унес их по ошибке вместо своих. Коты были спасены.
©️ Diana Kachalova