Человек сможет вырастить себе утраченные конечности

Люди могут отращивать потерянные конечности, как саламандры, заявили ученые из биологической лаборатории MDI в Бар-Харборе, штат Мэн (США).
Они сделали такой вывод, изучив организм аксолотля, сообщает Developmental Dynamics.
Аксолотль, или мексиканская саламандра – почти вымерший в дикой природе вид. Он считается «чемпионом по регенерации» и способен восстанавливать утраченные части тела: не только лапы и хвост, но также нервную систему, глаза, спинной мозг и сердце.
Ученые решили выяснить, почему данный вид переносит травмы не так, как мыши и другие млекопитающие (у аксолотлей не остается даже шрамов после повреждений). Они сравнили молекулярные сигналы после травмы у аксолотля с сигналами взрослой мыши, которая обладает ограниченной способностью к регенерации.
Исследование показало, что причина различий – в иммунных клетках макрофагах. У мексиканских саламандр они способствовали росту тканей, а у мышей вызывали рубцевание. Когда у аксолотлей заканчивался запас иммунных клеток, у них также начинали появляться шрамы.
Авторы научной работы предположили, что механизм образования шрамов «блокирует» регенерацию у млекопитающих и мешает им заново отращивать конечности. Возможно, если перекрыть мозговые пути, отвечающие за образование шрамов, эта «сверхспособность» может вернуться.
«Наши исследования показывают, что у людей есть неиспользованный потенциал для регенерации», – отметил автор научной работы доктор Джеймс Годвин.
Исследование показало, что «ответ» иммунных клеток на травму зависит от сигнальной реакции класса белков, называемых toll-подобными рецепторами (TLR). Они помогают макрофагам распознавать угрозу, будь то инфекция или травма. У аксолотлей и мышей эта реакция протекала по-разному. Открытие альтернативного сигнального пути, совместимого с регенерацией, может в конечном итоге вернуть млекопитающим способность отращивать новые органы и ткани.