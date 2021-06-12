Человек сможет вырастить себе утраченные конечности

Люди могут отращивать потерянные конечности, как саламандры, заявили ученые из биологической лаборатории MDI в Бар-Харборе, штат Мэн (США).



Они сделали такой вывод, изучив организм аксолотля, сообщает Developmental Dynamics.

Аксолотль, или мексиканская саламандра – почти вымерший в дикой природе вид. Он считается «чемпионом по регенерации» и способен восстанавливать утраченные части тела: не только лапы и хвост, но также нервную систему, глаза, спинной мозг и сердце.

Ученые решили выяснить, почему данный вид переносит травмы не так, как мыши и другие млекопитающие (у аксолотлей не остается даже шрамов после повреждений). Они сравнили молекулярные сигналы после травмы у аксолотля с сигналами взрослой мыши, которая обладает ограниченной способностью к регенерации.