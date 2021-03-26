Девушка, которая бросила вызов смерти

На первый взгляд, ничего необычного на этой фотографии нет. Миловидная девушка-азиатка улыбается в объектив, сзади неё сидят улыбчивые, доброжелательно настроенные японские солдаты. Мирная, безмятежная сцена… Если бы не одно «но», чудовищное по своей сути и происходящему.

На фото пленённая 24-летняя китайская партизанка Чен Бенхуа. Она защищала свою родную деревню от японских захватчиков, и будучи последней выжившей из отряда, попала в плен. Подверглась в плену страшнейшим, изуверским издевательствам и пыткам озверевших японцев и была приговорена к смертной казни.

Девушка запечатлена на фото в самые последние мгновения своей жизни. Она настоящий герой, знала, что с ней вскоре произойдёт, но не теряя человеческого достоинства, набралась сил и улыбнулась фотографу.