Девушка, которая бросила вызов смерти

На первый взгляд, ничего необычного на этой фотографии нет. Миловидная девушка-азиатка улыбается в объектив, сзади неё сидят улыбчивые, доброжелательно настроенные японские солдаты. Мирная, безмятежная сцена… Если бы не одно «но», чудовищное по своей сути и происходящему.
На фото пленённая 24-летняя китайская партизанка Чен Бенхуа. Она защищала свою родную деревню от японских захватчиков, и будучи последней выжившей из отряда, попала в плен. Подверглась в плену страшнейшим, изуверским издевательствам и пыткам озверевших японцев и была приговорена к смертной казни.
Девушка запечатлена на фото в самые последние мгновения своей жизни. Она настоящий герой, знала, что с ней вскоре произойдёт, но не теряя человеческого достоинства, набралась сил и улыбнулась фотографу.
Теперь и вы, надеюсь, понимаете, что солдаты на заднем плане — палачи, которые готовились к исполнению страшного приговора.
А почему им так весело? — спросите вы. Всё просто — они находятся в предвкушении «забавы», которая должна сейчас развернуться. Вы думаете, что эти четыре солдата японской императорской армии сделали всё быстро, используя винтовки?
Нет, они применили штыки и наслаждались происходящим, медленно и смакуя…
Для сегодняшних китайцев Чен Бенхуа сравнима с Зоей Космодемьянской для россиян. В её честь установлены памятники, названы улицы, поколения китайцев воспитываются на её примере.
Девушка, бросившая вызов смерти…