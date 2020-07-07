Что станет сигналом скорого переворота Земли?

Тема приближения сдвига магнитных, возможно, даже географических полюсов обсуждается уже, по крайне мере, около сотни лет. Первые тревожные звоночки поступили в начале 1930-х от полярников СССР, которые обратили внимание, насколько далеко стала летом отодвигаться граница льда, которая совсем не соответствовала картам, составленным во времена парусников.

На протяжении последующих десятилетий события развивались и к аномалиям севера добавилось резкое ускорение перемещения Северного магнитного полюса, что сегодня уже не в академических курилках, а вполне официально видят предвестником событий Лашамп и Моно Лэйк, которые произошли 41 000 лет назад и 34 000 лет назад соответственно, когда магнитное поле радикально поменяло полярность. Но когда это произойдет?

Основным инструментом, которым геологи пытаются что-то измерять и на этом основании предсказывать является палеомагнитология – изучение магнитного поля в лавовых кристаллах, образовавшихся в разное время. Лава в них застывает, подобно насекомым в янтаре, навеки фиксируя направление и силу магнитного поля в тот или иной период. Однако, с этим инструментом есть две большие проблемы.

Во-первых, датировка тех или иных пластов вызывает у все большего количества людей обоснованные сомнения, поскольку в породах, которым десятки миллионов лет время от времени находят то какие-то колеса от телеги, то какие-то древние молотки.

Например, этому колесу как бы под 360 миллионов лет:

А этому молотку как бы 400 миллионов лет:

Второй проблемой палеомагнитологии является очень большой масштаб наблюдений и рассмотреть там что-то в диапазоне сотен лет невозможно, даже если сомнительную официальную хронологию считать правильной. А между тем важно знать поведение магнитного поля в диапазоне “завтра-послезавтра” и всем совершенно до лампочки, что там будет через 1000 лет.

6 июля 2020 года в научном журнале Nature Communications было опубликовано исследование всей этой проблемы, у авторов которого watchers.news взяли интервью, поскольку в Nature Communications букв и картинок много, но ничего непонятно. Поэтому, чтобы поправить свою страшную ошибку доктора Крис Дэвис из Университета Лидса и Кэтрин Констебл из Института океанографии им. Скриппса, Калифорния, Сан-Диего, объяснили читателям watchers.news свое открытие на пальцах.

Суть исследования сводится к тому, что его авторы создали специальную компьютерную программу, которая моделирует поведение магнитного поля исходя из современных теоретических воззрений и вбили в неё известные из палеомагнитологии данные про скачки магнитного поля за последние 100 000 лет. И после этого уже, при помощи этой программы они стали рассматривать всё в более или менее оптимальном хронологическом приближении. Новое исследование, опубликованное в журнале Nature Communications, показывает, что предыдущие изменения в направлении магнитного поля Земли достигали темпов, которые до 10 раз превышают самые быстрые в настоящее время колебания до одного градуса в год. Авторы объединили компьютерное моделирование процесса генерации поля с недавно опубликованной реконструкцией временных вариаций магнитного поля Земли за последние 100 000 лет.

Как и следовало ожидать, глобальная экскурсия магнитного поля начинается с того, что в средних широтах появляются какие-то “дополнительные полюса” типа Южно-Атлантической аномалии, которая сейчас простирается от Чили до Зимбабве.

«Понимание того, точно ли компьютерное моделирование магнитного поля отражает физическое поведение геомагнитного поля, как это следует из геологических записей, может быть очень сложным», — сказал профессор Констебл.



«Но в данном случае мы смогли показать отличное совпадение как в темпах изменения, так и в общем расположении наиболее экстремальных событий по всему спектру компьютерных симуляций.»



«Дальнейшее изучение эволюционирующей динамики в этих симуляциях предлагает полезную стратегию для документирования того, как происходят такие быстрые изменения и обнаруживаются ли они также во времена стабильной магнитной полярности, как то, что мы испытываем сегодня.»

Все изображения предоставлены Christopher J. Davies & Catherine G. Constable, Nature Communications

Потом начинает миграцию Северный магнитный полюс, в один прекрасный день достигая скорости перемещения 1 градус в год – что мы и наблюдаем сейчас. Но, в один прекрасный день эта и без того немалая скорость увеличивается в 10, приблизительно раз – то есть поле скачет на 10 градусов в год. И после этого наступает ВСЁ – то есть экскурсия магнитного поля на 180 градусов, которая закончится неизвестно чем.

Таким образом, самым интересным открытием ученых являет тот факт, что сейчас смотреть первым делом нужно не на сдвиги Северного полюса, а на диполь Южно-Атлантической аномалии, который формируется со страшной силой (подробнее об этом диполе мы рассказывали в материале В ядре Земли сформировался новый диполь):

Как показало компьютерное моделирование – новые “полюса” на низких широтах являются определяющими. Руководитель исследования говорит об этом так:

«Компьютерный анализ показывает, что самые быстрые изменения направления магнитного поля связаны с перемещением пятен обратного потока металла по поверхности жидкого ядра. Эти пятна более распространены в более низких широтах, что говорит о том, что будущие поиски быстрых изменений направления должны быть сосредоточены на этих областях».

Другими словами за этим новым диполем сейчас нужно постоянно присматривать, поскольку железо в ядре под ним двигается сейчас не в том направлении и смещение магнитных полюсов может быть даже вторичным. Поэтому, как только диполь Южно-Атлантической аномалии окончательно сформируется – сразу за ним ускорится до 10 градусов в год Северный магнитный полюс, непосредственно после чего в пределах года или нескольких произойдет полная экскурсия магнитного поля Земли, так что следим за развитием событий.

Источник — thebigtheone.com .