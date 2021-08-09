Чем полезны птицы в доме: факты и приметы

Многие люди держат дома птиц. Это довольно необычный выбор, но не стоит думать, что это бесполезные создания. Природа наделила их особой энергетикой, которая весьма полезна для их хозяев.

Многие считают, что энергетика собак и кошек гораздо сильнее птичьей. Да, это так, но это не значит, что птица — бесполезное животное. У нее есть свои особенности, о которых рассказали эксперты сайта dailyhoro.ru.

Факты о пользе птиц

Птицы очень умны. Если вы думаете, что курица глупая, то вы ошибаетесь. Она умеет ориентироваться по солнцу и даже притворяться мертвой.