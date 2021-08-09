Чем полезны птицы в доме: факты и приметы

Многие люди держат дома птиц. Это довольно необычный выбор, но не стоит думать, что это бесполезные создания. Природа наделила их особой энергетикой, которая весьма полезна для их хозяев.
Многие считают, что энергетика собак и кошек гораздо сильнее птичьей. Да, это так, но это не значит, что птица — бесполезное животное. У нее есть свои особенности, о которых рассказали эксперты сайта dailyhoro.ru.
Факты о пользе птиц
Птицы очень умны. Если вы думаете, что курица глупая, то вы ошибаетесь. Она умеет ориентироваться по солнцу и даже притворяться мертвой.
Птицы используются человечеством с незапамятных времен. Они всегда давали много пользы и не требовали особого ухода.
Птицы чувствуют приближение опасности не хуже собак. У них очень чувствительная энергетика. Они могут ощущать даже самые малые изменения в настроении людей. Проблема лишь в том, что они не умеют на это реагировать.
Попугаи, например — очень социальные животные. Они могут скучать по хозяину и очень радоваться, когда он возвращается домой.
Птицы дарят эстетическое удовольствие. Согласно статистике, красотой птиц восторгается примерно 40% людей.
Энергетика птиц
Птицы очень хорошо гармонизируют энергетику жилища. Они обладают сдержанной и крайне сбалансированной аурой. Дети в окружении птиц растут более спокойными.
Птицы стимулируют укрепление творческого потенциала. Креативные люди становятся более продуктивными, если у них дома живет птица.
Птичье пение благотворно влияет на энергетику людей. Это доказано многочисленными наблюдениями и опытами. Владельцы таких животных часто становятся более оптимистичными.
Что касается расположения птиц, то они очень любят быть поближе к окну. Им также очень хорошо на балконе.
Согласно учению фэн-шуй, птицам лучше всего жить в северной части дома или квартиры. Если вы живете в частном доме с несколькими этажами, лучше располагать птиц повыше. Они любят солнечный свет, так что не стоит задергивать шторы.
Эксперты считают, что птицы своей энергетикой благотворно влияют на здоровье людей. В частности, они способны избавлять людей от проблем с сердцем.
Приметы, связанные с птицами
Певчие птицы притягивают любовь. Согласно приметам, если одинокий человек заводит двух птиц любой породы, то в скором времени он находит вторую половинку.
Старайтесь не держать птиц там, где вы спите. Особенно это касается «болтливых» птиц. Наблюдения и приметы говорят о том, что они могут сделать вас суетливыми и нервными. Зато если они будут жить, скажем, в рабочем кабинете, вас будет ожидать финансовая удача.