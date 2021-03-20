Чем отличается мудрый человек от знающего: притча от Бориса Гребенщикова

Музыкант, фронтмен группы «Аквариум» Борис Гребенщиков любит познавать мир и верит, что красота нас спасет. Он — человек энциклопедических знаний. В начале 1990-х годов серьезно увлекся буддизмом, ездит в Тибет и даже переводит на русский язык книги по буддизму. На вопрос «Как жить?» (а задают ему его часто), отвечает: «…сказано не мной и давным-давно: не торопясь, здесь и сейчас, осознавая каждую секунду все, что с тобой происходит и обращая внимание на все вокруг. Видеть Божий промысел во всем, что делается. Можно говорить на эту тему долго, но важно не говорить, а так делать. Сразу все становится ясно».

Однажды Гребенщиков рассказал интересную притчу. Мудро, что тут скажешь…

«К великому суфийскому мудрецу и поэту Джалаладдину Руми пришла женщина с мальчиком и сказала: «Мой сын ест слишком много сахара. Скажите, пожалуйста, ему, чтобы он перестал и больше так не делал. Он Вас очень уважает и непременно послушается».