Чем отличается мудрый человек от знающего: притча от Бориса Гребенщикова

Музыкант, фронтмен группы «Аквариум» Борис Гребенщиков любит познавать мир и верит, что красота нас спасет. Он — человек энциклопедических знаний. В начале 1990-х годов серьезно увлекся буддизмом, ездит в Тибет и даже переводит на русский язык книги по буддизму. На вопрос «Как жить?» (а задают ему его часто), отвечает: «…сказано не мной и давным-давно: не торопясь, здесь и сейчас, осознавая каждую секунду все, что с тобой происходит и обращая внимание на все вокруг. Видеть Божий промысел во всем, что делается. Можно говорить на эту тему долго, но важно не говорить, а так делать. Сразу все становится ясно».
Однажды Гребенщиков рассказал интересную притчу. Мудро, что тут скажешь…
«К великому суфийскому мудрецу и поэту Джалаладдину Руми пришла женщина с мальчиком и сказала: «Мой сын ест слишком много сахара. Скажите, пожалуйста, ему, чтобы он перестал и больше так не делал. Он Вас очень уважает и непременно послушается».
Джалладдин внимательно посмотрел на ребенка и сказал женщине: «Приходите, пожалуйста, через три недели».
Женщина подумала: «Как странно, почему он не может сказать ребенку такую простую вещь», но ушла и вернулась через три недели.
Руми снова сказал: «Приходите через еще три недели».
Женщина ушла в еще большем недоумении, но — как и было сказано — вернулась через три недели.
И тогда Руми сказал: «Мальчик мой, послушай мой совет; не ешь много сахара, это вредно для здоровья».
Мальчик сказал: «Учитель, если Вы так говорите, я не буду больше этого делать».
Мать попросила мальчика подождать ее на улице и спросила у Руми: «Учитель, почему Вы не сказали этой простой вещи в первый раз?»
Руми ответил: «Дело в том, что я сам очень люблю сладкое. Чтобы сказать твоему сыну перестать есть сахар, мне нужно было самому избавиться от этой слабости. Поначалу я решил, что на это мне хватит трех недель, потом понял, что ошибся».
Один из признаков настоящего мастера — он никогда не станет учить тому, через что не прошел сам. Его слова — всегда его собственная жизнь, он един со своей реализацией, его мудрость проистекает из его собственного опыта, а не почерпнута из книг».
«Закон на всех уровнях бытия один и тот же: свой следующий мир мы выбираем посредством знания, обретённого здесь. И если здесь мы предпочли невежество, и знание наше осталось прежним, — следующий наш мир ничем не будет отличаться от нынешнего, все его ограничения сохранятся», — Ричард Бах, «Чайка Джонатан Ливингстон».