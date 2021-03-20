Бедность — понятие относительное: трагическая история одного рода

Читая классические романы, мы проникаемся хитросплетениями жизней персонажей произведений — сочувствуем, грустим, радуемся, задумываемся о собственном пути. Но иногда судьбы авторов книг бывают даже более захватывающими, чем их выдуманных героев. Или гораздо более трагическими…

Жила в английском поместье семья. Бедно жили, хотя понятие бедность очень относительное. У них был большой дом, своя земля, прислуга, но старые платья, протекающая крыша и одно и то же блюдо на обед каждый день. Вот такая бедность.

Жена рожала детей одного за другим: сына — наследника бедного поместья — и кучу дочерей. Рожала-рожала да и умерла в очередных родах. Медицина была тогда ещё тоже бедной. Поэтому роженицы часто умирали. И младенцы. И вообще естественный отбор, знаете ли.