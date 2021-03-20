Бедность — понятие относительное: трагическая история одного рода

Читая классические романы, мы проникаемся хитросплетениями жизней персонажей произведений — сочувствуем, грустим, радуемся, задумываемся о собственном пути. Но иногда судьбы авторов книг бывают даже более захватывающими, чем их выдуманных героев. Или гораздо более трагическими…
Жила в английском поместье семья. Бедно жили, хотя понятие бедность очень относительное. У них был большой дом, своя земля, прислуга, но старые платья, протекающая крыша и одно и то же блюдо на обед каждый день. Вот такая бедность.
Жена рожала детей одного за другим: сына — наследника бедного поместья — и кучу дочерей. Рожала-рожала да и умерла в очередных родах. Медицина была тогда ещё тоже бедной. Поэтому роженицы часто умирали. И младенцы. И вообще естественный отбор, знаете ли.
Дети подрастали и было решено отправить четырех старших девочек в пансион, чтобы расширить домашнее образование. И пансион этот был тоже бедным. Бедность — понятие относительное. В то время бедный пансион не отапливался, девочек держали впроголодь, и в итоге две сестры умерли. От туберкулеза. Или от кори. Ну про медицину я уже рассказывала. Вот такой был бедный пансион.
Остальных вернули домой и больше никуда не отпускали. Пусть получают домашнее образование, но останутся живыми. Так и жили: престарелый отец, выпивающий сын-наследник и три сестры.
И если сыну-наследнику было, чем заняться (пить — сложное занятие, между прочим, сложное и захватывающее), то девочки не знали, куда себя приложить. Маялись-маялись, да и засели писать романы.
Про бедные английские поместья, где растут рододендроны.
Про вересковые пустоши, где гуляют ветра.
Про чопорные пансионы, где готовят будущих гувернанток.
Про леди, любящих страстно, но умирающих рано, обычно родами, но иногда чахоткой.
И про мужчин, что пьют запоями, но вообще хорошие. И тоже пишут романы.
Под своими именами публиковаться женщинам в то время было нельзя, поэтому все три взяли фамилию Белл, приписали к ней разные мужские имена и отправили в редакцию.
Все три романа увидели свет. И стали прорывом в английской литературе. Критики их ругали, а люди читали. Скупали из книжных лавок и требовали новых тиражей. Строили домыслы, кто эти Беллы и не один ли это человек.
Девушки недолго и неудачно попробовали себя в роли гувернанток, а потом вернулись домой и всю оставшуюся жизнь так и прожили в бедном поместье.
Похоронили спившегося брата. Ухаживали за слепым отцом. Боялись выезжать дальше деревни. Болели и умирали. Еле-еле доживая до 30 лет.
Только одна, последняя, дожила до 38. Успела даже выйти замуж, уехать из поместья, узнать о том, что ее роман стал популярен, забеременеть и вскоре тоже умереть. Родить она не успела. Род прервался.
Это были сестры Бронте.
Эмили Бронте, написавшая «Грозовой перевал».
Энн Бронте, написавшая «Агнес Грейс».
И Шарлотта Бронте, написавшая «Джейн Эйр».
Сейчас это классика английской литературы. По этим произведениям снимают фильмы и ставят спектакли. Воссоздают быт того времени и копируют стиль.
А я всё думаю, какие трагические судьбы целого рода. Какая богатая на таланты и бедная в своих несчастьях семья.
А бедность да, понятие относительное.
Автор: Лёля Тарасевич