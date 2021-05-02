Бунты, восстания, экономический кризис или к чему приводили пандемии

Самая губительная в истории пандемия произошла в 14-м веке. В 1347 — 1353 гг. по Европе прошлась бубонная чума, которая, по некоторым оценкам, уничтожила до 50% населения (где-то больше, где-то меньше), всего более 25 млн человек. Некоторые местности Италии, Франции, Бельгии, Англии и других стран обезлюдели совершенно, а трупы лежали там ещё годами.

Добралось «моровое поветрие» и до Руси — «чёрная смерть» охватила в начале 1350-х гг. Псков, Суздаль, Смоленск, Чернигов и Киев, а затем добралась и до Москвы. Летописец в 1366 г. записал: «Быть мор велик на люди в граде Москве и по всем волостем московским». Не щадила болезни никого — ни королей (там умерли короли Франции и Наварры), ни князей (скончались Симеон Гордый и два его сына), ни простой люд. Церковь утверждала, что лишь молитва спасёт человечество, но это, конечно, не помогло.

Похороны погибших от «чёрной смерти» в г. Турне, Бельгия. Источник: unterirdisch.de

Эпидемия привела к серьёзным последствиям. Пострадавшие искали виновных в катастрофе и находили их: происходили еврейские погромы и конфликты со священниками, всё это сопровождал массовый религиозный психоз и расцвет сектантства, мистических слухов и т. д. Вымирание огромного числа людей и прекращение работы теми, кто пытался спастись, сидя дома, вызвало экономическую разруху.

После чумы вдвое выросли цены на вспашку земли, покос сена, выпас скота и перевозку грузов, тогда как цена на землю упала в разы. Феодалы остро нуждались в новых крестьянах, но где их взять? Приходилось нанимать и за хорошую плату — а это уже совсем не то же самое, что держать на привязи, как прежде. Пробил час возмездия простого люда — народ «ломил» цены на свой труд, феодальные отношения постепенно замещались рыночными. На попытки препятствовать этому беднота ответила повсеместными беспорядками, и феодальной знати пришлось отступить. Таким образом вымирание миллионов европейцев от чумы создало дополнительные предпосылки для возникновения буржуазии — а значит, и современного общества.

«Триумф смерти», худ. П. Брейгель. Источник: welt.de

Ещё одно интересное последствие эпидемии — рост потребления продуктов питания и конкретно мяса. Во-первых, после чумы, которой скот не болел, еды на душу населения стало просто больше. Во-вторых, увеличилась доля скотоводства, так как выпас скота требует меньше рабочих рук, чем земледелие. В результате средний рост и вообще физическое состояние европейцев в 15 в. и последующее время стали много лучше, чем до «чёрной смерти».

Неспроста за эпидемией последовал демографический бум (тем не менее ещё больше трёх столетий понадобилось Европе на полное восстановление). Ну и, наконец, чума подорвала абсолютное доверие к церкви. Одни интерпретировали чуму как «карающий меч Господень», другие — как происки дьявола и конец света. Мыслителям пришлось самим искать ответы, так как церковь оказалась совершенно беспомощна. Эти поиски привели затем к Реформации, первые предвестники которой (вроде Джона Уиклифа) неслучайно появились как раз в 14-м веке.

Чумные и холерные бунты

Серьёзные последствия вызывали эпидемии и позднее. Характерный пример — «чумной бунт» в Москве в 1771 г. Чума пришла с юга с войсками и оказалась ужасно смертоносной. На пике в месяц умирало почти 20 тыс. человек, московские улицы покрылись мертвецами. Паника и недостойное бегство дворян из закрытого города (за взятки, конечно), недовольство санитарными мерами, которые при неудачной организации казались бесполезными, спровоцировали гнев народа против чиновников и врачей. Ходили слухи, что доктора специально травят людей.

В августе в Лефортово чуть не убили доктора Шафонского, затем толпа пробила камнем голову солдату, а в сентябре растерзала архиепископа Амвросия — тот запретил крестные ходе и некоторые обряды, чтобы люди не собирались в большом количестве (народ же, напротив, уповал на молитвы). Дошло до кровопролития — 17 сентября на Красной площади войска убили около тысячи человек, подавляя буйство народа. Затем ещё четверых повесили.

Чумной бунт. Источник: екатерина2.рф

Ситуация повторилась уже в большем масштабе в 1830 — 1831 гг., когда в Европе разразилась холера. Эпидемия, как и в Москве, обнажила социальное неравенство и обострила политические конфликты. Во Франции от холеры погибло около 200 тыс. человек, при этом в Париже сильнее всего пострадали бедняки, тогда как богачи укрывались на загородных виллах.

Разумеется, это вызвало не самую дружелюбную реакцию и беспорядки. Народный гнев будоражил страну ещё несколько лет, Франция пережила ряд потрясений, в том числе восстание 1832 г.: его спровоцировала смерть от холеры премьер-министра К. Перье и республиканца генерала Ламарка, после которых тайные республиканские общества подняли бунт против монархии; снова пролилась кровь — король подавил мятеж силой оружия.

Холерные беспорядки происходили в те годы и в других странах — в Великобритании, Венгрии, Словакии, России… В России народ противился карантину и подозревал в отравлениях губернаторов и докторов. В 1830 г. начались погромы полицейских участков и больниц, происходили убийства чиновников. Волнения имели место в Севастополе, Тамбове и Старой Руссе, в 1831 г. — в Санкт-Петербурге. В ходе этих событий погибло около сотни человек.

Николай I усмиряет народ в Петербурге, 1831 г. Источник: 123ru.net

Риск обострения социальных конфликтов повышают и современные эпидемии, в том числе нынешняя. Аналитики МВФ недавно провели исследования пяти эпидемий 21-го века, включая Эболу в 2013 — 2016 гг., и пришли к выводу, что через пару лет после их окончания они привели к серьёзному росту насилия и учащению социальных протестов. Вполне возможно, что пройти через что-то подобное предстоит и нам.

Обратная сторона чумной медали

Как и в случае с «чёрной смертью», более поздние масштабные эпидемии имели и неожиданные положительные последствия. К примеру, после страшной Лондонской чумы 1665 г. английская столица тоже пережила демографический взрыв (доктора думали, что чума оказала странный «очистительный» эффект, вытеснила другие болезни и увеличила плодовитость женщин). После той же холеры начала 1830-х гг. во Франции наблюдалось экономическое оживление.

20-й век не раз демонстрировал экономический и демографический рост после различных бедствий. В тяжёлые времена люди готовятся к худшему, сидят дома и меньше тратят деньги — так появляются сбережения (конечно, это касается в основном развитых стран с рыночной экономикой). Именно это наблюдалось по всему миру в 2020 году.

Так же вели себя англичане во время эпидемии оспы в начале 1870-х гг., японцы во время Первой мировой и так же — американцы во время чудовищной «испанки» 1919 — 1920 гг. и Второй мировой войны (накопления домохозяйств к 1945 г. оценивались колоссальной суммой в около 40% ВВП). В 1920-е гг. в США резко возросло число открываемых бизнесов, люди чаще рисковали — после сотен тысяч смертей и всего пережитого риск потерять деньги уже не кажется таким страшным. Демографический и экономический бум последовал и за Второй мировой войной, причём характерно, что он пришёлся на 1950-е гг., во второй половине 1940-х люди ещё вели себя осторожно — по привычке и на всякий случай.

Пассажирам вход только в маске [США во время эпидемии испанки]. Источник: National Archives

Эпидемия коронавируса должна подстегнуть автоматизацию и удалённую работу, что способствует повышению производительности труда; бизнес будет пытаться заполнить появившиеся на рынке ниши. По данным журнала «The Economist», эксперты МВФ прогнозируют в ближайшие годы в развитых странах постпандемический бум. Окажутся ли они правы — скоро увидим.

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