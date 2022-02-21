Близкие люди, которые съедают вашу жизнь

Попрекают, и поучают, и корят. Мол, ты ничего не можешь, ты лодырь, лентяйка, неудачник. Паразит, иждивенец и тряпка. Иди и добивайся!

Тот, кого попрекают, поучают и корят…

И тот, кого корят, делает робкий шаг. Почему робкий? А вот я расскажу, как одна девушка купила набор для маникюра. Туда входили всякие важные штучки, профессиональный такой набор. Не очень дорогой, где-то ползарплаты стоит. А зарплата у девушки была небольшая — она выгуливала чужих собачек. Она с животными быстро находила общий язык, добрая тихая девушка. Иждивенка и неудачница, как ее называли родители. Хотя дочь не брала у них деньги. Это они сами тратили на совместный отдых, покупали ей одежду по своему вкусу и даже платили психологам, чтобы они как-то мотивировали девушку на успех. А то она имеет высшее образование, а выгуливает собак. Добавлю — в тридцать семь лет.

Вот девушка эта купила маникюрный набор. Она решила выучиться на мастера по ногтям или как это называется — на маникюршу. Она смотрела ролики в ютубе, читала специальную литературу и откладывала деньги на обучение. И вот — уже купила набор этот.