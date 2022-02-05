Астрид Линдгрен: «Ни один закон не запрещает старушкам лазать по деревьям!»

Девочка с короткой стрижкой, мать-одиночка, журналистка и писательница, общественная активистка, защитница животных, щедрая меценатка… Все это об Астрид Линдгрен. Ее любят дети, у нее есть чему поучиться взрослым. В 60 она объездила мир, в 70 — вела активную политическую борьбу, в 80 — лазила по деревьям…
Однажды Альберта Эйнштейна спросили, как сделать наших детей умнее. Его ответ был простым: «Если вы хотите, чтобы ваши дети были умны, читайте им сказки».
Астрид Линдгрен когда-то придумала Карлсона, неуемного «человека с моторчиком», и сама была на него похожа. Она отказывалась стареть душой и «вертела на пропеллере» общественные правила – наравне играла и общалась с детьми.
Когда Астрид Линдгрен достигла преклонного возраста она не сидела на скамейке… а лазала по деревьям. Ей намекали, что подобное поведение неприемлемо для пожилой дамы, а она неизменно отвечала: «Ни один закон не запрещает старушкам лазать по деревьям!»