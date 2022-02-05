6 знаков Зодиака, которые никогда не играют по правилам

В этом мире есть два типа людей – те, кто верят, что правила созданы для того, чтобы их нарушали, и те, кто старается следовать им во что бы то ни стало.
Некоторые знаки Зодиака склонны выходить за общепринятые рамки. Они танцуют в такт своему собственному ритму, в то время как все остальные повинуются стадному чувству. К какой категории принадлежите вы? Предлагаем узнать это прямо сейчас.
Овен
Овен упрямый и отказывается делать вещи, которые не соответствуют его желаниям. Соответственно, если правила стоят у них на пути, эти люди не станут им следовать. По их мнению, правила это своего рода дорожное препятствие, а они едут за рулем массивного 18-колесного грузовика, способного проехать везде.
Водолей
Водолей – свободный мыслитесь во всех смыслах этого слова. Все, что эти люди делают в своей жизни, отличается оригинальностью, поэтому следование чужим правилам определенно не входит в список их приоритетов.
Близнецы
Близнецы – люди довольно непредсказуемые. Многие даже говорят, что они страдают раздвоением личности. Учитывая, что планетой-покровителем Близнецов является Меркурий, получающий удовольствие от дестабилизации всего вокруг, неудивительно, что им нравится переворачивать всех с ног на голову. В случае с Близнецами лучше быть готовыми к любым неожиданностям.
Стрелец
Стрелец – изменчивый знак стихии Огня, отличающийся постоянным любопытством и постоянной неудовлетворенностью. Ему нравится поддавать сомнению существующие социальные нормы. И если Близнецы нарушают правила, чтобы вас удивить, то Стрелец делает это, чтобы лучше понять окружающий его мир.
Рак
Рак – очень эмоциональный знак Зодиака, поэтому если его представители захотят что-то сделать, а эмоции только подталкивают их к осуществлению желаемого, то уже никакие правила не смогут их удержать. И дело не в том, что они не уважают правила, просто они сначала действуют, а уже затем думают.
Лев
Лев отличается от других знаков своей яркой индивидуальностью и самовыражением. Эти люди верят, что правила созданы для того, чтобы их нарушали, и в то, что вместо них можно легко создать новые и более адекватные правила.