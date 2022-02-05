6 знаков Зодиака, которые никогда не играют по правилам

В этом мире есть два типа людей – те, кто верят, что правила созданы для того, чтобы их нарушали, и те, кто старается следовать им во что бы то ни стало.

Некоторые знаки Зодиака склонны выходить за общепринятые рамки. Они танцуют в такт своему собственному ритму, в то время как все остальные повинуются стадному чувству. К какой категории принадлежите вы? Предлагаем узнать это прямо сейчас.

Овен

Овен упрямый и отказывается делать вещи, которые не соответствуют его желаниям. Соответственно, если правила стоят у них на пути, эти люди не станут им следовать. По их мнению, правила это своего рода дорожное препятствие, а они едут за рулем массивного 18-колесного грузовика, способного проехать везде.