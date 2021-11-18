7 фото подтверждений существования машины времени

Иногда в жизни происходят такие события, что волей неволей начинаешь задумываться о реальности путешествий во времени. Если вы до сих пор не верили в это, тогда сейчас расскажем о событиях, которые это подтверждают.

Схемы и рисунки Леонардо да Винчи поражают – аэроплан, велосипед, парашют. Он мечтал о полете, и всеми способами пытался хоть немного приблизится к своей мечте. Для этого он даже создал прототип телескопа. Иногда кажется, что этот талантливый человек родился не в свое время.

Фидель Кастро – ещё одна удивительная личность. Его столько раз пытались убить, но каждый раз Кастро чудом удавалось избежать этого. Один раз ему намеренно подложили водолазный костюм, который был неисправен, но буквально в последнюю минуту он решил поменяться снаряжением. В результате другой человек погиб, и покушение вновь провалилось.