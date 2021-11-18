7 фото подтверждений существования машины времени

Иногда в жизни происходят такие события, что волей неволей начинаешь задумываться о реальности путешествий во времени. Если вы до сих пор не верили в это, тогда сейчас расскажем о событиях, которые это подтверждают.
Схемы и рисунки Леонардо да Винчи поражают – аэроплан, велосипед, парашют. Он мечтал о полете, и всеми способами пытался хоть немного приблизится к своей мечте. Для этого он даже создал прототип телескопа. Иногда кажется, что этот талантливый человек родился не в свое время.
Фидель Кастро – ещё одна удивительная личность. Его столько раз пытались убить, но каждый раз Кастро чудом удавалось избежать этого. Один раз ему намеренно подложили водолазный костюм, который был неисправен, но буквально в последнюю минуту он решил поменяться снаряжением. В результате другой человек погиб, и покушение вновь провалилось.
Книга «Крушение «Титана» появилась за 14 лет до трагедии Титаника. Тогда никому неизвестный автор Морган Робертсон в невероятных подробностях описал затопление огромного судна. Сходится все – от строения до того факта, что судно вышло в пассажирский рейс впервые.
Даже если вы смотрели фильм, обязательно прочтите книгу. Будете удивлены.
Когда Дмитрий Менделеев создал таблицу химических элементов, он долго не мог ее упорядочить. Пока это не произошло во сне, где он увидел ее уже в готовом виде, и даже с пустыми ячейками для тех элементов, которые были ещё не открыты. Совпадение или игры подсознания?
В 80-е годы прошлого века во времена «Холодной войны» между Советским союзом и Америкой держалась очень накопленная обстановка. Станислав Петров, будучи на службе, совершил невероятно важный и опасный поступок.
Система предупреждения о ракетном нападении Америки обнаружила две ракеты. Но об этом, на свой страх и риск, Петров не сообщил руководству. Как оказалось, тем самым сумев спасти мир от ядерной войны. Потому что тревога была ложной.
Предотвратить химическую атаку в метро Токио помог обычный рабочий. Он зашёл в туалет как раз тот момент, когда там горел баллон с газом. Потушив его, он не дал запустить систему соединения с цианидом. А ведь могло погибнуть 20 тысяч человек.
Это кажется чем-то невероятным, но в один день Америка находилась на нижней ступени системы распределения электроэнергии. А уже на следующий день целый город получает электропитание от системы переменного тока, которую создал Никола Тесла.
В мире ещё много загадок. Некоторые из них человечеству удалось разгадать, а некоторые так и остаются непостижимым секретом.