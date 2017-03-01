Ангелы хранители — кто они?

Ангелы — крылатые духи, которые являются служителями Бога. Они живут с Богом и часто выступают в качестве посланников для человечества, принося мудрость, пророчества и предупреждения немногим людям, только избранным. Ангелы, в основном доброжелательны, они являются воинами, или исполнителями Божьей воли. Могут так же наказывать, как грешников, так и злых существ, которые могут причинить вред человеку. Хотя ангелы возникли в богословии, они стали мощными литературными и оккультными фигурами. Различные книги, фильмы, телевизионные шоу, песни, стихи изображают, или ссылаются на ангелов. И многие новые религиозные движения часто принимают ангелов в своих убеждениях. Многие философы и богословы задумываются об ангелах и пытаются понять их влияние на человеческую психику и их влияние на общество в целом. Ангелы классифицируются в иерархии. Каждому задается конкретная цель и задача, как на Небесах, так и на Земле.

Иерархия ангелов:

Серафимы — это ангелы высшего ранга, особо приближённые к престолу Бога и Его прославляющие. Они — непосредственные созерцатели Бога, имеют шесть крыльев. Это духи любви, света и тепла.

Херувимы — это ангелы — стражи, охраняют вход в Эдемский Сад. Когда Бог выгнал Адама и Еву из Эдема, он поставил херувимов у входа. Это духи гармонии, мудрости и науки.

Престолы — символизируют Божью справедливость и власть. Это духи воли.

Господства — управляют народами на земле и регулируют работу и обязанности ангелов, которые находятся ниже их в иерархии.

Силы — несут ответственность за движение небесных тел, таких как звезды, планеты, солнце и являются теми, кто сохраняет порядок в космосе. Они управляют природой и обладают контролем над временами года. Они также ответственны за чудеса, и даруют смелость, милость и достоинство. Силы — носители образа Всесильного Бога, и им свойственно сообщать Божественную силу нижестоящим существам.

Власти — это ангелы-воины, защищающие ото зла космос и людей, а также являются хранителями истории. Их задача — держать других ангелов в строю.

Начала — обитатели высших областей духовного, невидимого нам мира. Они возглавляют третью ступень небесной иерархии, где стоят вместе с архангелами и ангелами. Духи личности и времени.

Архангелы — главные ангелы высокого ранга и репутации. Как генералы в Божьей армии, архангелы ответственны за религию и заботу о святых реликвиях. Михаил — главный архангел, Гавриил — вестник божественных откровений и начальник над духами, оказывающими помощь людям, Рафаил — властитель мысли человека и его исцелитель, Уриил — властвующий над небесными светилами, страж Рая, Рагуил — архангел справедливости и законности, Иеремиил — наблюдающий за воскресением мёртвых, Сариил — начальник над душами сынов человеческих, а также зрит за грешниками. Люцифер, так же стоял на этой иерархической ступени и относился к архангелам (но был изгнан из Рая и стал известен как Дьявол, или Сатана, а бездна, в которой он и его последователи обитали, стала известна как Ад).

Ангелы — обычные ангелы, к ним же относятся и ангелы хранители. Они, по сути, рабочий класс ангелов, и поэтому считаются низшими по рангу. Эти ангелы действуют, как посланники высших классов, передавая послания, приказы и указания либо непосредственно от серафимов, либо от любой другой ангельской власти. Многие приносят послания непосредственно от Бога. Они сотворены были Богом, прежде всего, для создания материального мира, над которым они имеют значительную власть. Ангелы, так же, как и люди, имеют ум, и ум их более совершенен, чем человеческий.

Ангелы хранители – наиболее близки нашему грешному миру, они приставлены следить за людскими мыслями и поступками, оберегать праведников и наставлять грешников. Этих ангелов, дает Бог человеку при крещении, по одной теории и при рождении, по другой теории. В детстве, ребенка оберегает не только его ангел хранитель, но и ангел хранитель его матери. Ангел хранитель следует за человеком не только всю его жизнь, помогая и оберегая его от несчастий, но и сопровождает душу в загробную жизнь, после смерти. К ангелу-хранителю можно обратиться в тяжелый жизненный период, попросить его о помощи и покровительстве. Ангелов-хранителей в молитве просят о защите от неприятных неожиданностей в дальнем пути, от дурных людей, от болезней и несчастий. Эти божественные, наделенные огромной властью и озаренные великой любовью существа, не сулят своим «подопечным» золотые горы, но могут подарить то, что несравнимо дороже любых сокровищ мира – настоящую любовь, искреннюю дружбу, здоровье, счастье, гармонию с миром и собой. Они не исполняют карательных функций, в их задачи входит лишь помогать и указывать человеку на праведный путь, ведущий к обретению божьей милости и благодати. Сила ангела хранителя и способность его помогать своему подопечному, зависит от веры человека и его образа жизни. Во многих религиях есть молитвы ангелу-хранителю, которые необходимо произносить, чтобы попросить его о помощи, или поблагодарить за поддержку. Считается, что если искренне верить в хранителя и не забывать его постоянно благодарить, за все хорошее, что произошло, то он сможет больше помогать своему подопечному. Ангел-хранитель может отвернуться от человека и покинуть его, так как их отпугивает злость, ненависть, сквернословия, злые дела, агрессия. Они не готовы находиться рядом с теми, кто одурманивает себя алкоголем или наркотиками, им неприятен запах табачного дыма, больно слышать крики и ругательства. Это существа очень тонкой организации, и, если они видят, что здесь в их помощи никто не нуждается, то покидают человека. И с этой самой поры, человек оказывается предоставлен сам себе и его начинают окружать демоны, низшие существа, которые питаются негативными эмоциями и паразитируют на человеке, высасывая силу, здоровье и его жизненную энергию. Однако, искренне раскаявшись, изменив себя, свой образ жизни, очистив мысли и душу, можно вернуть своего Ангела хранителя и снова оказаться под его защитой. То, сколько у человека ангелов хранителей, зависит от его предназначения на земле. У каждого человека на земле своя задача, которую он должен исполнить, и ангелы хранители — помощники ему на этом пути. Поэтому, чем важнее предназначение того, или иного человека для всего мира в целом, тем больше ему дается хранителей. И у всех людей, в зависимости от предначертанного им пути, может быть от одного, до нескольких десятков ангелов-хранителей.

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