Раджем Рагхунатан: почему умные люди не чувствуют себя счастливыми

Профессор Университета Остина (штат Техас) Раджем Рагхунатан, автор книги «Если ты такой умный, то почему несчастлив?» убеждён, что многие люди несчастливы из-за того, что придерживаются устаревших взглядов на мир, и каждый день борются за выживание вместо того, чтобы заниматься тем, что им по душе.

«Есть три фактора, от которых, как принято считать в научной среде, зависит счастье человека: наличие осмысленных отношений, профессиональная успешность и наличие возможности принимать независимые решения. Но исследования природы счастья показывают и нечто менее очевидное: наличие хорошего образования, материального достатка и успеха не гарантируют человеку счастья. Напротив, при таких вводных человек может быть меньше удовлетворён жизнью.

Я рекомендую уделять больше внимания тому, в чём вы действительно хороши, и что доставляет вам удовольствие. Когда у вас нет необходимости сравнивать себя с другими, вы движетесь в сторону деятельности, которая приносит вам удовлетворение, и если сосредоточиться на этом на достаточно длительное время, повышаются шансы на то, чтобы стать лучшим. Власть, деньги и прочее придут вслед за этим с большей вероятностью, нежели в том случае, когда вы пытаетесь стать в чём-то лучше, чем все остальные.

К трём базовым потребностям — превосходству, признанию и независимости — я бы добавил четвёртую, которая возникает, когда удовлетворены первые три. Это формирование своего отношения к вещам — картины мира. Эту картину можно описать двумя способами. Первая крайность — это смотреть на свои победы, как на достигнутые за счёт поражений других людей. Она неизбежно ведёт к сравнению себя с другими. Другая заключается в том, что преуспеть могут все.

Первая из описанных крайностей, вполне уместна в условиях войны, в местности, где царит крайняя нищета и нужно бороться за выживание, или в некоторых видах спорта, таких как бокс. По его словам, на протяжении долгого времени люди жили именно в такой парадигме, и поэтому человек имеет склонность смотреть на вещи таким образом. Необходимость в этом отпала, и сейчас мало кому нужно ежедневно бороться за выживание в буквальном смысле этого слова.

С одной стороны, у нас есть склонность фокусироваться на негативных факторах. В то же время мы склонны стремиться к счастью и процветанию, к тому чтобы становиться лучше, насколько это возможно. В каком-то смысле, для счастья нам нужны простые вещи: делать то, что нам по душе. Если присмотреться к поведению детей, у них это получается очень хорошо. Они увлекаются тем, что приносит им удовольствие.

На смену «кнуту и прянику» как методике мотивации работников пришла «Мотивация 2.0». В основе этого подхода лежит необходимость понять, что по-настоящему нравится людям.

Пример реализации этой практики — корпоративная культура Google.

Полагаю, что нами руководит большое количество устаревших знаний о том, как работает бизнес. Саймон Сайнек в одной из своих книг указывал, что компании работают по правилам, доставшимся им от военных, — со строгой иерархией, с ориентацией на недостаток ресурсов. Но если взглянуть на самых выдающихся полководцев, можно увидеть, что они действуют иначе. Таким образом, бизнес перенял ошибочный набор идей об устройстве мира.

Людям свойственно думать, что если им крупно в чём-то повезёт, это может сделать их счастливыми. Но практика, показывает, что это не так.

Причина, по которой важно не увязывать счастье с конкретными результатами, в том, что результаты — хорошие или плохие — не оказывают на счастье непосредственного эффекта. Если вспомнить расставание с первой любовью, перелом руки или попадание в больницу на пару месяцев, вы в те моменты могли думать: «Боже, это конец, я никогда от этого не восстановлюсь». Но по факту мы с лёгкостью переживаем такие вещи, да и не только такие. Такие события позволяют научиться новому и вырасти как личность»

источник econet.ru